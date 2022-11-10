社評：共和黨未掀紅潮 民主黨小輸當贏

「選舉否定者」暴露弱點

特朗普回朝聲勢受挫

中期選舉向被視為美國總統施政表現的期中考核，今次適逢美國面臨40年來最嚴重通脹，新近民調顯示，只有40%民眾認同拜登表現，特朗普一再高呼「紅色浪潮」席捲全國，就連民主黨高層選前也忙於做預期管理，強調「輸少當贏」。根據民調網站FiveThirtyEight選前的綜合分析推算，共和黨眾院勝出機會達84%，贏得參院控制權機會為59%，然而最終出來的結果，卻跟預測有落差。

初步點票顯示，共和黨重奪眾院控制權，但談不上是「紅潮」，自由派媒體甚至挖苦「紅潮」不過是「漣漪」。美媒推算，眾院共和民主兩黨分別取得220及215席，選前則為212席及221席，考慮到近屆中期選舉，總統所屬政黨平均輸24席，共和黨今回未算大捷。參院方面， 選前兩黨各佔50席，今次改選的35席，以共和黨現有議席為主，共和黨對於多奪一兩席志在必得，未料5個爭持激烈關鍵席位，民主黨不僅可望守住亞利桑那一席，還攻下了賓夕法尼亞的席位，喬治亞州席位無人得票過半須次輪投票，只有內華達及威斯康辛州的議席由共和黨候選人領先。究竟哪黨能夠控制參議院，現在仍有變數；會否出現點票爭拗官司戰，同樣有待觀之 。

2020年大選，特朗普揚言選舉舞弊「勝利被竊」，謊話連篇，依然得到大批保守選民支持，眼見特朗普右翼民粹政治操作了得，不少共和黨政客也紛紛附和「舞弊說」，質疑甚至否定拜登當選合法性。今次選舉，由聯邦參眾兩院到州長、州務卿等職位，共和黨派出近570人參戰，當中約300人可歸入「選舉否定者」（ election deniers）行列，部分人更獲特朗普背書，令到這次選舉被視為特朗普2024年大選東山再起的寒暑表。

表面看，「選舉否定者」有超過170人當選，成績似乎不差，但值得留意的是，這批當選者絕大部分都是在共和黨傳統根據地勝出，換了其他共和黨人出戰勝算一樣很高。相比之下，「選舉否定者」有份參與的40多場爭持激烈選戰，由他們當選或領先的比例不足兩成半。另外，多名獲特朗普高調支持的重量級「選舉否定者」，分別出選亞利桑那及賓夕法尼亞聯邦參議員，以及威康斯辛、密歇根及賓夕法尼亞州長，結果全數落敗或落後。2020年大選特普朗得票僅負的亞利桑那，由州長、州務卿到州檢察官這些可以左右大選計票的職位，「選舉否定者」也是全敗。

低下層選民吶喊求救

府會對峙禍福難逆料

美國政治撕裂兩極化，特朗普的右翼民粹路線，在保守派選民和白人藍領中仍有龐大市場，這麼多「選舉否定者」獲共和黨初選提名參戰，正是一個反映，政治極端化和暴力化情况，未來仍須密切留意，但中期選舉結果亦反映，「選舉否定者」未能跳出保守選民同溫層，無法動員那些關鍵少數的獨立選民，這將迫使共和黨人重新檢視特朗普下屆當選的機會。相比之下，佛州共和黨州長德桑蒂斯今次選舉表現亮麗，既懂右翼民粹操作，形象又較特朗普為佳，他對氣候變化問題的重視，有利爭取獨立選民。2024年共和黨總統候選人提名之爭，可能比原先估計更激烈。

民主黨今次免於大敗，很大程度與墮胎權爭議有關。今年中，以保守派法官為主的聯邦最高法院，裁定墮胎並非聯邦憲法賦予的權利，墮胎合法與否，取決於各州立法。有關裁決令美國自由派與保守派之間的文化戰爭升級，墮胎權支持者在中期選舉傾力動員支持民主黨候選人，惟有一點必須留意，墮胎權在美國並不單純是意識形態之爭，更是階級問題：數據顯示，美國貧窮婦女意外懷孕產子，是較富裕婦女的5倍。美式資本主義，無論醫療保障還是幼兒照顧，政府支援都相當不足，有需要墮胎的婦女以低下階層為主，無力養育正是她們的主要考慮。美國滯脹風險升溫，窮人生活困頓，通脹與墮胎權成為選民最關心議題，中期選舉結果其實也是低下階層選民的一次吶喊求救。

美國高通脹源於多年來的超寬鬆貨幣政策，以及疫情爆發後的狂擲銀彈財政政策，無論特朗普和拜登皆有責任。以往好景日子，華爾街往往樂見府會（白宮與國會）對峙，因為有國會掣肘，總統難以採取冒進經濟措施，投資市場就可繼續「舞照跳」，但現在美國經濟正面臨嚴峻考驗，府會對峙有可能令到一些必須為之的應對舉措，無法及時落實，反而外交方面，兩黨對華對俄立場強硬甚為一致，分歧僅在枝節，即使國會控制權易手，實際影響相信有限。

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