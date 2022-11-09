社評：防疫鬆綁流於寸進 復常之路可邁大步

全球疫情雖未完

公眾認知已改變

繼國際金融領袖投資峰會後，國際七人欖球賽亦於日前順利舉行。政府官員形容，連場盛事反映本港「復常之路勢頭良好」。為了方便七欖賽事現場觀眾，當局作出不少特殊安排，包括容許場內人士飲食，口罩令亦無嚴格執行。另外，個別抵港遊客因為「黃碼」無法入場，主辦單位也特事特辦，讓他們以貴賓身分在包廂睇波。「0＋3」入境政策實施一個多月，訪港旅客增幅有限，商界和旅遊界呼籲早日改行「0+0」，即免隔離免醫學監測，有意見甚至主張取消抵港核酸檢測。政府專家顧問許樹昌日前談及「0＋0」問題，認為香港有實力放寬防疫措施，又指七欖容許飲食是一個很好的試點，倘若一天接待兩萬多人都沒引起疫情反彈，可考慮進一步放寬社交距離及其他限制。

過去兩天本港單日新增感染人數，跟上周情况相若。七欖過後疫情初步未見急增，外界憧憬復常步伐可以顯著加快，早日落實「0＋0」，不過根據昨天行政長官李家超的說法，當局似乎並未打算有重大調整。李家超重申，疫情並無離開，最近試過單日18人死亡，政府會視乎各項數據，在確保風險可控下逐步放寬防疫措施；紅黃碼是有效的風險管理工具，有了相關措施，當局才能以不同方案處理不同風險，「團進團出」方便旅行團來港，正是其中之一，所以當局不會取消紅黃碼。問到實施「0+0」進度，李家超表示，現時做法已達到目標，可以讓不同活動在港舉行。有關說法令人相信，「0+0」短期無望成事。

全球疫情未完，從公共衛生角度而言，無疑是客觀現實。世衛上月開會，檢討是否維持兩年多的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），會後確認保持不變，認為需要視乎北半球今冬疫情等因素，再作考慮。在美國，白宮首席衛生顧問福奇上周亦稱，全國平均每天近400人死於新冠病毒，數字仍然太高，不能接受，必須顯著減少死亡數字，才能宣布當地疫情結束。不過從民情角度，當人們不再懼怕新冠病毒，覺得可以與病毒共存，心理上視疫情已經過去，亦屬自然。這種「集體認知」作為一個社會現象，在很多地方同樣是客觀存在。

香港一老一幼打針率仍須提高，但整體而言，以本港疫苗接種率及混合免疫狀態，加快鬆綁防疫措施理應安全，這也是公眾集體期望。當然，加快復常不等於完全置防疫於不理，例如機場核酸檢測有助監察變種病毒流入，具有一定作用，政府應該謹慎一些；內地動態清零方針未變，抗疫戰仍在持續，香港作為國家的門戶，聯防聯控方面有角色，亦要跟內地商討通關，未必可以像周邊一些國家般全面放寬，但特區政府仍可以在復常路上加快、加大腳步。自從落實「0＋3」後，當局的鬆綁措施，流於寸進，過於謹慎，象徵意義大於實際作用，「團進團出」是最新例子。

早日落實「0+0」

進取邁步效星洲

本港旅遊業冰封，政府與旅議會磋商後，同意為「團進團出」方案開綠燈，准許持黃碼的團客在導遊陪同下，進入主題公園、博物館及寺廟等指定景點，亦可到指定餐廳的分隔區域用膳，惟有關安排對旅客的吸引力，就連業界也有保留。早前日本放寬以旅行團方式入境觀光，由於成效不彰，未幾即改為開放自由行，證明半吊子鬆綁入境措施，對旅遊業難有幫助。現在特區政府以豁免防疫方式，方便主辦國際盛事及大型活動，然而特事特辦始終不宜太多太濫，否則公眾一定會質疑，為何一些活動參與者有優待，一般市民平日卻非得緊遵防疫規定不可。聖誕新年將至，明年1月下旬則是農曆新年，當局應把握時間，早日落實「0+0」，為復常注入更強動力。

現屆政府再三強調復常不走回頭路，希望防疫措施不會時收時放，寸進前行步步為營，要走回頭路機會必然較低，但如此慢速推進，實難符合社會需要及公眾期望。新加坡鬆綁防疫措施，遠比香港為快，除了因為當局早於去年夏天籌謀，另一原因是每次邁步都夠進取。上月初，新加坡全面解除疫苗接種差異化管理措施，沒打針者也能在餐廳用餐，星洲衛生部長王乙康表示，以往每次放寬後，病例必定會增加，如果情况有需要，當局會適度恢復疫苗接種差異化措施。當混合免疫基礎已穩，復常之路也走順了，防疫鬆綁措施其實可以大膽些，若真的走得太急，再作微調，公眾亦會理解。星洲方面的處理手法，值得香港參考。

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