社評：基層醫療大改革 專員賦權要充足

全力發展基層醫療

長遠減少公院負荷

在香港，發展基層醫療20多年前已提上議事日程，惟一直以來都是講多做少，及至2017年，政府成立基層醫療健康發展督導委員會，由時任食衛局長陳肇始兼任主席，相關工作近年終有較實質的推進。過去數年，當局陸續在18區設立地區康健中心及康健站，作為未來基層醫療的地區樞紐，至於長遠發展藍圖亦已制定，預料將於今年內發表。當然，基層醫療網絡是一個非常複雜和大型系統，10多間地區康健中心，不過是其中一環，有了基礎硬件及發展藍圖，下一步自然是靠人去統籌組織，致力將藍圖化為現實。醫衛局昨天公布，由現任香港社會醫學院院長彭飛舟，出任基層醫療健康專員，標誌基層醫療發展將要進入「實戰」階段，再非紙上談兵。

本港醫療系統失衡，公院醫生人數不及私家醫生，卻要負責照顧全港九成病人。公院醫護人手不足，工作環境吃力，收入又遠遠不如私院同業，不少醫生在公院累積一定經驗、取得專科資格後，紛紛轉投私營部門，人手流失嚴重，反過來又加劇公院工作負荷，形成惡性循環。政府最近有意要求合資格醫護專業人員，必須在公營系統服務指定年期才能離開，引起部分業界人士反彈，有人認為強制留人無助減少離心，反而可能影響士氣和服務質素，惟從政府角度，既然當局投入大量資源培訓專職醫療人員，要求他們為公營系統「服役」一段時間，乃是順理成章。

改善本港醫療服務，需要多管齊下，政府既要改善公院醫護工作環境及晉升機會「留人」，亦應積極採取各種措施充實公院人手，打破「人手流失與工作壓力」的惡性循環，引入更多非本地培訓醫生、設定本地人員「服役」年期等均為眼前選項，然而若要長遠減輕公營醫療系統負荷，當局必須釜底抽薪，改革醫療體制，由一面倒依靠公院「治已病」，改為更加重視基層醫療預防疾病的作用，務求「治未病」。香港人口老化，高齡海嘯逐步逼近，長者易有慢性病或長期病，若有完善的基層醫療系統，協助長者預防及有效控制各種慢性疾病，縱有小病痛亦能在社區得到所需護理支援，毋須動輒到公院求醫，有助降低住院率，顯著減輕公院負荷。

跨部門統籌排除萬難

莫讓專員淪無兵司令

剛履新的基層醫療專員彭飛舟，曾在醫管局擔任人力資源主管，本身是一名老人科專科醫生，又當過安老事務委員會成員，相信非常了解長者醫療需要。以往政府不時以任命專員的方式，執行特定任務或工作，然而不少專員要麼只是職級不高的政務官，要麼是從外部「空降」的人員，缺乏實權，容易淪為無兵司令；其他部門不願合作，更會直接影響專員實際執行能力，事倍功半。現在政府責成基層醫療專員「領軍」成立基醫局，落實「基層醫療健康藍圖」，必須賦予專員充足權力及支持，確保他有能力號召各方，強勢統籌跨部門協作，克服各種改革障礙，否則大事難成。

基層醫療健康藍圖具體內容如何，有待揭盅，無論如何，發展基層醫療是一項非常複雜的改革工程，除了需要醫生業界參與，還涉及安老、社福，以至醫學院課程培訓等諸多事宜，需要不同領域的政策局、政府部門，以及公私營醫療機構積極配合。日後成立的基醫局，必須具備政策制訂權力，相關政府部門亦要在宣傳教育方面多下工夫，讓公眾認識何謂基層醫療，以及逐步形成善用社區醫療資源「治未病」的習慣。

基層醫療系統倚重家庭醫生，基醫局需要廣邀各區私人診所醫生參與計劃，讓病人有足夠選擇，也要改革長者醫療券制度，引導長者善用相關補助於定期檢查身體及預防病症之上，另外還要賦予家庭醫生轉介病人至醫管局專科門診的權力，凡此種種，不僅牽涉大量資源分配，還會觸動很多既得利益。政府若要為基醫局未來發展打好堅實基礎，現在就要全力支持基層醫療專員排除萬難，以及理順日後基醫局與醫管局的關係，確保兩者相輔相成，避免出現爭人爭資源一類芥蒂。

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