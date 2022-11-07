社評：抗疫到最亂日子 由亂及治快來臨

國務院宣布維持動態清零

可能因多地疫情推遲放寬

新冠病毒還在不斷變異，但重症率和死亡率仍然維持在一個十分低的水平。雖然如此，若放鬆警戒，隨時會發生大規模爆發的可能，廣州在幾天之內上升到每天感染宗數達到4位數，而且無症狀感染者如果未能及時篩查出來，社區傳播鏈則無法截斷，動態清零的政策目標也無法實現。國家聯防聯控辦公室上周六舉行記者會，宣布動態清零總方針仍然繼續，估計也是跟本月全國疫情出現多點散發的因素有關。

今年曾大規模爆發的大城市先後有深圳和上海，但都在實施嚴格抗疫措施下清退，當中也發現物資供應不足、患者因無法做核酸而無法就醫等等弊端，導致民怨沸騰，當地努力盡快改善，並且宣布引以為戒。河南6月份出現爛尾樓業主要維權，有關當局竟然對爛尾樓業主賦紅碼以阻止他們集會，這種漠視法紀的做法，令到抗疫政策的公信力大受打擊，最後省政府出面嚴肅處理有關官員了事。既然交出「昂貴」的抗疫學費，其他地方就不應該重蹈覆轍。然而，各地政府沒有以此作為前車之鑑，防疫亂象一個比一個拍案稱奇。

蘭州3歲孩童一氧化碳中毒，父親召喚救護車不得，到處尋找協助，遇到的工作人員只關心他是否戴口罩和做核酸情况。呼和浩特一婦人跳樓輕生，女兒要出門下樓處理，因防疫大門已被焊死關閉，物業管理人員要花幾十分鐘才能將大門打開。這種人命關天的大事，對於某些管理人員來說，都不及防疫措施重要。

影響千家萬戶的「胡作非為」情况更比比皆是。國家衛健委明確列出不能以防疫為名的「九不准」，「不准隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍」，偵測出曾經在與感染人員行動軌迹內有時空交集的所有人被賦黃碼而要求居家隔離；來自低風險地區的人按規定不得被要求「加碼檢疫」，低風險地區卻被命名為「關注地區」；新疆烏魯木齊已經被靜默封城3個月，解封仍然遙遙無期，還有很多小城鎮被靜默超過100天。

北京違反政策不獲點名

通報批評效果形同虛設

國務院聯防聯控辦公室日前點名通報鄭州、深圳等7個城市，「處置疫情存在『九不准』以外新情况，包括隔離場所收費、隨意靜默封城代替管控等」，並且指出，「個別地區亦用彈窗等形式限制出行」，很多到外地的北京市民，因為當地出現零星疫情，但並沒有在高中風險地區逗留過卻出現彈窗而無法返回北京。北京都在違反「九不准」的防疫政策，但國家衛健委竟然不點名通報而只稱「個別地區」，令人質疑這個通報機制有多大的效力。

亂象屢禁不止，原因在於中央的獎懲制度。過去一些地方處置疫情不當，有關官員甚至官至市長都被就地免職，現在只是通報城市名稱或者個別地區。官員最關心的是頭頂的烏紗帽，一旦被處分則仕途盡毁，自然會「變本加厲」執行政策，層層加碼。而通報城市名稱不涉及具體需要負責的官員，他們更沒有理由執行精準抗疫的政策。

國家衛健委官員在日前重申，「提高科學精準防控水準，切實保障群眾正常生產生活秩序，防止簡單化、一刀切」，各地官員也在強調，「人民至上、生命至上」，且看今後執行情况。但從最近發生的一些情况看，這些亂象真的可能難以為繼，網上埋怨、謾罵聲四起，廣州海珠區有市民移開封控區的水馬擅自離開，從開聲反對到付諸行動，可能會成為潘多拉盒子的一個缺口。

關鍵的是財政負擔問題，有些地方要求被隔離人員繳交費用，顯然是這些地方政府的財政已經左支右絀；一度傳出有常態化防疫新規定，要求做核酸檢測要自行付費，同樣是因為這筆龐大開支已經令到地方政府難以負擔，上海因為要舉辦進口博覽會而推遲執行一個月。抗疫開支不可能無休止的繼續，由此透露出更大的問題是，經濟增長因為抗疫而持續低迷，是國家與人民都無法承受的硬傷。

一般說大疫不過三，新冠疫情下個月就屆3年，是否會一如預言般消失於無形，還有待觀察，但現時病毒引致的低重症率和低死亡率確是不爭事實，既然疫情不至於引致醫療系統無法負擔，降低抗疫手段只是時間問題。相信中央政府手上已經有一套「防控方案第十版」，可以按疫情發展情况適時推出，逐步降低各種防疫手段，相信適當時機也為期不遠。

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