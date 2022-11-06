社評：習近平妙答朔爾茨 中德深層矛盾難解

撰文陳述訪華初心

習贈前輩箴言提點

對於朔爾茨今次訪華，德國國內和西方世界反對之聲不小，主要是指他將短期商業利益置於對華戰略及歐盟團結之上。在一片非議聲中，朔爾茨行前曾在報章撰文，提出他訪華的5項「初心」，即隨着中國國內政治變化，與中國打交道的方式亦要變化；俄烏戰爭導致世局變化，核戰爭陰霾籠罩，希望中國對俄施加影響力；中國仍是重要商貿伙伴，德國不會與之「脫鈎」，但會要求平等對待，並減少對華依賴；對於新疆、人權等敏感問題會直言不諱，不會迴避；他不僅是以德國總理身分、亦是以一名歐洲人身分訪華。很明顯，這5點「初心」，既是向反對者「解畫」，亦是向北京傳遞信號，即德中關係不能「一切照舊」，希望找到對華合作新領域，還希望中國向俄施壓，結束烏克蘭戰爭。

根據新華社報道，習近平會晤朔爾茨時的表態，就是逐點回應其5點「初心」。關於中德關係，習近平指出，「政治互信破壞很容易，重建卻很難，需要雙方共同呵護」，「中國對德政策保持高度穩定性連貫性，希望德方也奉行積極對華政策」；對於俄烏戰爭和核武陰霾，習近平表示，支持德方、歐方為勸和促談發揮重要作用，「共同反對使用或威脅使用核武器」，「防止亞歐大陸出現核危機」；在經貿合作方面，習近平提出「激活新能源、人工智能、數字化等新領域合作」，願繼續深化航空合作，並就疫情防治開展交流合作等。在朔爾茨訪問期間，中歐簽署了140架空中巴士客機的採購協議，總值約170億美元。與李克強會談後，朔爾茨宣布，中方批准在華外籍人士接種德國產BioNTech新冠疫苗，令該疫苗成為首隻獲准在內地接種的外國疫苗。

習近平重申，中方始終視歐洲為全面戰略伙伴，支持歐盟戰略自主，堅持中歐關係「三不」方針，即不針對、不依附、也不受制於第三方。至於敏感的新疆、人權問題，習近平未正面回應，但卻借朔爾茨的漢堡同鄉、德國社民黨前主席、前總理施密特的一段話提示，「政治家應當以寧靜接受那些不能改變的，以勇氣改變那些能改變的，用智慧分清其中的區別」。習近平稱，對此觀點「我很欣賞」，呼籲雙方「追求最大公約數」。

朔爾茨今次不顧反對噪音，排除各種干擾，執意訪華，商業經濟利益或是最大的驅動因素。俄烏戰爭引發的能源危機，導致德國經濟前景黯淡。當地研究機構預測，德國2022、2023兩年的年度經濟增長率分別為1.4%、-0.4%，將陷入衰退。能源成本的劇增，已導致德國乃至歐洲，出現「去工業化」迹象。

德企投資熱情高漲

政壇對華氣氛肅殺

中國已連續第六年成為德國最大貿易伙伴，並是最大單一進口來源、第二大出口市場。今年前三季，德國對華投資按年增長114.3%。隨同朔爾茨訪華的12家德企高層，是從100份申請中「脫穎而出」的，包括車企大眾和寶馬、西門子、adidas、藥廠默沙東、拜耳、BioNtech的高層。化工巨頭巴斯夫（BASF）在廣東湛江投資100億歐元的一體化生產基地，首套裝置9月投產，是德企在華投資規模的最大單一項目。

不過，與經濟上的這種熱絡形成鮮明對照的，是中德關係在政治上的肅殺氣氛，就在朔爾茨訪華期間，其外長、綠黨領袖貝爾伯克（Annalena Baerbock）就在G7外長會上強調，在對華政策上，德國不會重犯對俄羅斯（過分依賴）的錯誤」。財長、自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）預告，在明年上半年推出的德國對華「新戰略」中，將把「重要貿易伙伴」、「中國」與「制度性對手」、「中共」加以區分。對中遠集團收購漢堡港碼頭的交易，朔爾茨的三黨聯合內閣，有近半的7名部長反對，可見德政壇對華強硬勢力龐大。受政客和媒體的影響，德國對華民意也日趨意識形態化，當地民調顯示，近58%受訪者認為，即使經濟受影響，德國仍應強硬對待中國。在此大氣候下，朔爾茨的務實取態，更顯得難能可貴。

維繫國家間友好關係，不能僅靠領袖個人或條約，金錢買來的友誼也難牢固。正是由於中德關係的深層次矛盾仍然未解，朔爾茨的一次訪問和德企在華的投資獲利，都難從根本上改變中德關係。習近平所說，雙方應「既不自我設限，也不好高騖遠」，或許反映北京對與西方關係的清醒認識。

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