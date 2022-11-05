社評：不尋常的中期選舉 折射美國民主危機

政治暴力陰霾籠罩

「選舉舞弊」炒作更熾

「下次總統選舉，有可能是美國史上最後一次民主選舉。」這句說話，並非來自語不驚人誓不休的網紅，更非反美文宣，而是美國主流電視台最近一個清談節目的嘉賓發言，說話者也不是泛泛之輩，而是憑着《人類簡史》一書蜚聲國際的以色列歷史學家赫拉利（Yuval Noah Harari）。節目中，主持人與嘉賓談到美國中期選舉，對於參選者不乏否認2020年大選結果的政客、部分人甚至暗示如果落敗未必承認選舉結果，赫拉利深以為憂，認為美國民主政治出了大問題，遂有以上發言。雖然他補充稱，不幸言中的機會不高，「但的確有此可能」。

美國大眾文化長期存在兩種迥異傾向。 一方面，美國例外主義、「美國第一」等自大意識根深柢固，另一方面，又有一種悲觀主義情緒，常覺得國家衰落走下坡。民情輿情在兩者之間不時搖擺，視乎際遇順逆，「美國民主危機」一類說法，不同時空都有人談論，通常事過境遷便會淡下來，可是這回卻不同。2016年特朗普當選總統後，談「美國民主危機」的主要是民主黨「忠粉」及自由派學者，一些共和黨人和獨立選民對特朗普雖有保留，但也覺得自由派「輸不起」才有此反應，惟現在覺得美國民主有難的人，明顯愈來愈多。

每逢美國中期選舉，外界通常最關心的是兩黨誰掌參眾兩院、府會（白宮與國會）會否由不同政黨控制，導致總統淪為跛腳鴨，等等，但今次卻很不一樣。外界關心的是選舉前後會否出現政治暴力、舞弊指控會否迭起、會否有人拒絕認輸。換着數年前，根本無人想像過這些第三世界脆弱民主國家常見問題，竟然有可能在美國發生。

2008年金融海嘯後，美國靠量化寬鬆印鈔撐住經濟，貧富懸殊急劇惡化，特朗普趁機操弄右翼排外情緒，以「令美國再次偉大」之名，贏得憤怒白人和藍領支持當選，同時亦令美國政治分化變本加厲。特朗普2020年大選落敗後，聲稱選舉舞弊，揚言勝利「被竊」，儘管無憑無據，他的死忠粉絲卻深信不疑；部分共和黨政客看風駛舵，為撈政治資本，居然也真的附和。政治謊言持續透過社交媒體反覆洗腦，之前有保留的保守派選民漸漸相信、原先已深信的人則更趨激進極端，甚至不惜以暴力「討回公道」。

特朗普兩年前埋下的惡毒政治種子，仍在不斷滋長蔓延，影響着今次選舉。民調顯示，七成共和黨選民仍懷疑拜登當選合法性。今次有份角逐的共和黨候選人當中，逾半曾質疑上屆大選結果，有些候選人還仿效特普朗當年做法，暗示對手又想「竊走勝利」。多州都有舞弊陰謀論者申請參與選舉工作，企圖找出「腐敗」證據，又有極右組織挨家逐戶要求選民簽署文件確認投票地址；一些容許提前投票的州份，更有人自封「監票員」，在票站外持械「監視」，有選民投訴遭威嚇。

美國通脹高居不下，拜登政府無力解困，大失人心，今次選舉，民主黨有可能輸掉兩院控制權。拜登日前發表全國演說，批評部分共和黨候選人拒絕承諾接受選舉結果，會令美國「走上混亂之路」，當然有選舉策略成分，惟亦非無的放矢。民主黨眾議院議長佩洛西丈夫日前遇襲，突顯政治暴力風險，路透社一項民調亦發現，多達四成美國選民擔心滋擾威嚇。以目前的政治緊張氣氛，無人敢保證去年初美國國會山莊之亂，不會在中期選舉後「移師」到美國其他地方上演。

代議民主有如鏡子

映照美國百病叢生

代議民主是一面鏡子，反映一個社會的健康程度。當社會經濟百病叢生，代議民主展現出來的面目，可以非常醜陋。西方發達國家民主之花，以往比發展中國家民主開得遠為「漂亮」，一大原因是兩者在經濟發展及社會健康程度差異顯著，然而結構性的社會經濟危機，近年正持續腐蝕西方民主的基礎，美國正是一例。代議民主有效運作的前提，是各方都接受遊戲規則、願意理性討論。現在美國的情况卻是選民兩極化，水火不容，部分政客則不斷耍賴打茅波。

民調顯示，兩黨選民各有七成認同美國民主面臨威脅，民主黨人歸咎共和黨，共和黨人歸咎民主黨。今次中期選舉有兩個不尋常看點，一是眾多親特朗普共和黨候選人表現，這將成為後年大選特朗普能否捲土重來的關鍵，二是多個大選搖擺州的州務卿選舉，因為他們就是負責組織選舉的官員，可以運用權力左右大選投票安排，從而影響結果。州務卿選舉如此惹人注目，正正反映外界關注，下屆大選可能非常醜陋和不擇手段。

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