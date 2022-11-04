社評：財爺毋須隔離惹議論 康復個案處理須透明

政府事後始解畫

說服力必打折扣

一連兩天的國際金融領袖投資峰會，昨天寫下圓滿句號。從「省靚」國際金融中心招牌以及宣示「香港回來了」的角度，這次峰會是成功的。之前外界關注，日前在沙特染疫的財政司長陳茂波，能否親身與會，當局也一度做了最壞打算，必要時安排司長以視像方式發言。最終陳茂波趕及峰會前夕返抵香港，以東道主身分發表主題演講，這本是一件值得慶幸的事，然而當下社會議論紛紛的，卻是司長抵港核酸檢測陽性但不用隔離，連續兩天上台發言也不用戴口罩。

根據當局說法，陳茂波抵港檢測後獲衛生署列為康復個案，意即沒有傳播性，不需要隔離或接受疫苗通行證「紅碼」限制，單是9月底以來，已有超過450宗康復個案以相同方式處理。陳茂波回應記者提問交代始末，談到染疫後在沙特停留數天休息，本周初快測陰性，符合登機赴港要求後，同晚馬上啟程返港，在機場做完核酸檢測後便回家等結果，其後獲告知列為康復個案，整個過程中，「絕無任何特殊安排」，他所得到的防疫檢疫待遇，「與所有市民一視同仁」。

核酸檢測敏感度遠高於快測。因應已康復抵港人士體內可能有殘餘病毒基因段，導致核酸檢測陽性，今年6月起，衛生署的確調整了機場入境核酸檢測要求，但凡90天內曾經染疫的康復人士，「衛生署會參考其核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定為確診」，意味可以免隔離，惟同樣無可否認是，一般公眾都不知道原來有此機制，當局之前也從無提及相關數據，直至今次陳茂波抵港檢測陽性，引起公眾關注，衛生署才交代9月底至11月1日有逾450宗康復個案。看在一般市民眼裏，種種說法及數字彷彿都是為了幫財爺解套，才忽然搬出來，說服力自然大打折扣，不排除部分人甚至有「解釋就是掩飾」的印象。

本周二，有記者問行政長官李家超，陳茂波外訪染疫，返港會否有特別豁免安排，當時李家超回答，陳茂波入境後仍須進行核酸檢測，倘若結果陽性，需要自我隔離。有關說法與之後事態發展有落差，公眾難免有違和感，甚至覺得特首似乎也不清楚原來抵港陽性康復者可以有特別處理。香港作為國際金融峰會東道主，倘若陳茂波無法親臨發言，的確非常可惜。當局早已表明，陳茂波希望可以趕及返港與會，如果港府在他停留沙特期間，一早說清楚各種可能處理情况，包括有列作「康復個案」如常出席峰會的可能，外界觀感至少可以好一些。

新冠病毒核酸檢測以Ct值（即病毒量）計算結果，數值愈高代表病毒量愈低。根據本港標準，Ct值35或以上為陰性，35以下屬陽性。新冠病人康復期間，體內病毒量下降，Ct值會逐步提升。本地醫生及傳染病專家均指出，部分人因抗體出現得較慢，核酸檢測Ct值需要較長時間才達到陰性標準，一般而言，當他們Ct值大於30，又無病徵，已可視作康復，本港醫院亦是按此準則，決定是否讓病人出院，不會等到確認陰性才解除隔離。從劃一準則角度，衛生署參考相關標準，處理抵港陽性康復者，無可厚非。今次事件令公眾感到不是味兒，一大原因在於透明度。

政策解釋不清不楚

與民溝通有待改善

衛生防護中心昨天表示，每宗康復個案都有其獨特性，除了核酸檢測結果，染疫及康復時間、有沒有病徵等因素，都要全盤考慮，不宜單以Ct值一刀切劃線做判定；有本地醫生亦認同，如何評估康復個案，衛生署不宜寫得太死，否則會失去處理彈性。可是從市民角度看，就算當局無法將界線劃得一清二楚，亦應盡量說出一個大概，讓公眾心裏有譜。說到底，「0+3」實施後多了市民外遊，萬一不幸在外地感染，當事人都想估量一下，返港時有沒有機會列作康復個案免隔離。

衛生署再三強調不評論個別個案，倘若當事人只是一般市民，公眾當然理解，可是財政司長絕非一般人，身為高官有責任面對公眾，外界希望知道司長核酸檢測Ct值，不是出於八卦好奇心態，而是想知道當局處理是否有規有矩。從醫學專業角度，陳茂波列為康復個案，也許有充分理由，今次事件折射出來的最大問題，是政府依然不善與民溝通，政策解釋不清不楚，如何改善必須認真檢討。

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