社評：說好中國香港故事 定期主辦金融峰會

不確定中尋找確定處

「莫與中港對賭」顯豪氣

國際金融領袖投資峰會未受風暴影響，昨天如期舉行。香港作為東道主，當然要賣花讚花香。行政長官李家超致辭形容今次是「香港復常」的峰會，強調香港最壞時刻已成過去，背靠國家的優勢無可替代。財政司長陳茂波則重申，香港願意和全球金融機構合作，同時亦鼓勵金融創新。金管局總裁余偉文強調，香港成功要素仍然存在，未來機遇要比挑戰多。他還表示，希望明年可以再辦峰會。

世界進入動盪不安時期，天災人禍不斷，新冠疫情、全球暖化、大國博弈、地緣政治衝突、糧食能源危機、通貨膨脹惡化等紛紛爆發，同時又互相交織，形成更大的疊加效應，「1+1」造成的破壞力和傷害，遠遠不止於2，有學者形容這一情况為「多重危機」，不同領域都充斥着不確定性，以往很多被視為理所當然的觀念和假設，都面臨質疑，如何在團團迷霧中找出路，成為這個時代的一大挑戰。今次峰會以「駕馭市場的不確定性」為主題，與會講者討論重點之一，就是嘗試在不確定之中，找出較為確定之處，盼可成為指路明燈。

觀乎外資巨頭們的發言，似乎眾人都認同，高通脹高息口將維持一段時期，超寬鬆貨幣政策時代已一去不返，前景不明下，市場活動減少乃是正常，環球經濟變得極端異常，撥亂反正需要時間，樂觀者認為兩三季度後，資本市場可以重新找到平衡點，明年中形勢有機會明朗化，亦有外資大班偏向悲觀，強調市場要面對現實，整個調整過程既困難亦痛苦，未來環球通脹仍可能處於4%左右，令全球利率須保持在4至5厘。內地財金官員則強調，儘管中國經濟受疫情及地緣政局等影響，面臨逆風，但勢頭已見好轉，外資關注的內地房地產市場亦可望軟着陸。總言之，中國堅持對外開放政策，就是現今不確定環境中，最可以確定的一點。

近年中央和特區當局一再強調要說好中國及香港的故事，今次峰會正是一次良機，國家證監會副主席方星海一句「Don't bet against China and HK」（不要與中國和香港對賭），尤其惹人談論。方星海日常工作不時會接觸國際投資者，他表示有時會擔心投資者閱讀太多國際媒體關於中國的報道，反而影響他們對中國的真正理解，因為這類外媒報道的內容，往往反映出對中國市場並不十分了解，他建議投資者多些直接觀察中央政府的實際舉措，從而更了解中國的政策及方向。

西方世界等同「國際社會」的時代已成過去，但國際話語權依然由西方（特別是美英）主導，也是不爭事實。西方媒體習慣用自己視角看世界，對非西方世界的認知，本來就容易出現偏差，加上近年大國博弈不斷升級，受政治操作與意識形態定見所影響，誤解誤讀問題，更有變本加厲之勢。世界每一個主要經濟體，天天都在面對各種各樣的問題和困難，不等於危機爆煲在即，惟無可否認的是，「中國經濟崩潰論」在西方輿論向來都有市場。方星海豪言「不要與中國和香港對賭」，需要放在這一背景下理解。

國情複雜外資難理解

內地香港須多作解說

當然，比起受政治情緒影響的輿情，國際投行和基金大戶押注巨額金錢，「聰明錢」流向一定不會感情用事，問題是當下環球經濟前景不明，中國國情又難懂，國際投資者有不同研判，亦屬自然。有份與會的瑞銀董事長昨天表示，看好中國市場、相信中國故事，正待內地對外重啟；然而亦有一些外國金融機構分析師關注，即使明年內地逐步復常重開，中美鬥爭、逆全球化、台海局勢、內地共同富裕政策走向，以至中等收入陷阱等問題，依然是一系列重大變數。今年以來，外資連續多月流出中國債市，除了有美國加息影響環球資金流向等因素，也的確反映外資對內地經濟形勢有擔憂，內地當局需要多作安撫，澄清疑慮；香港作為國家最重要的國際金融中心，特區當局亦應該多去協助外資了解內地實際情况。

中國追求高質量發展，就需要高質素的資本市場。昨天與會內地財金官員異口同聲表示，支持香港成為更重要的國際金融市場，特區當局須用好中央支援，力爭上游。過去香港將國際金融中心地位，看得太理所當然，當局今次主動舉辦金融峰會「省招牌」，反映政府做事方式有所變化，不再守株待兔。有了今次成功經驗，特區當局應積極考慮以每年一度或雙年會的方式，定期主辦金融峰會，長遠若能成為東方版的達沃斯世界經濟論壇，更是最好不過。

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