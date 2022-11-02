社評：金融峰會風雨無阻 鞏固地位迎難而上

美國政客施壓耍手段

未阻華爾街大班來港

俗語有云，貴人招風雨。今次峰會是疫情爆發以來本港首度舉行大型金融盛事，標誌香港再啟航，未料巧合遇上強烈熱帶風暴尼格吹襲，今天可能高掛8號風球，可幸一連兩天峰會，基本都是在室內舉行，大部分海外與會者入住會場酒店，所受影響不大，可以如期舉行。今次峰會匯聚全球約120家金融機構逾200位代表，涵蓋機構包括銀行、證券、資產管理、私募基金、對冲基金等。過去數天，雖然先後有5名講者及嘉賓分別因為染疫、家事或行程有變等未能來港，惟金管局表示，仍有超過40家金融機構由董事長或行政總裁親自與會。

政府9月底落實「0+3」入境安排，是金融峰會得以舉行的前提，然而即使免除了酒店隔離，「0+3」之下，依然有其他防疫要求，諸如「黃碼」出入處所限制等，金融領袖在港短暫逗留，難以緊遵相關規定，最終特區政府只能以特殊豁免方式，為他們提供便利。當局無法以「0+0」接待來賓，只能靠「特事特辦」解決問題，對外宣示香港復常重開的效果，難免要打折扣。無論如何，香港作為國際金融中心，以往從未舉行過如此級數的金融界盛會，今次峰會無疑有助香港「省招牌」。

日前有美國國會議員批評，美國銀行家來港出席會議，是幫香港「粉飾太平」，促請有關金融機構高層「重新考慮」，然而華爾街兩大巨頭高盛和摩根士丹利的董事長，並無改變訪港計劃，繼續擔任主題討論講者；至於臨時取消來港的金融界領袖，美國花旗和黑石集團總裁因為染疫需要改派副手出席，英國巴克萊集團總裁原定本周前往亞洲出席港星兩地活動，因為行程有變，整個亞洲行程都要取消，沒有任何證據顯示，他們是因為政治壓力而放棄來港。事實上，陳茂波上周出席的沙特國際投資大會，高盛、匯控、渣打總裁等都有份與會，華府政客拿香港金融峰會做文章，對沙特投資大會卻無表示，正正反映他們口中所謂的「關注人權」，不過是政治操作手段。

當然，美國議員的政治操作，本身也帶出一個問題，那就是國際形勢變化，對香港作為國際金融中心所帶來的壓力和影響。今次峰會以「駕馭市場的不確定性」為主題，與會者主要就利率上升、滯脹風險等不確定性，以及科技和可持續發展等大趨勢，交流意見分享經驗，可是放眼未來一段時期，政治不確定性對環球金融的影響，同樣難以低估，香港處境尤其敏感，如何在陣陣逆風中穩步前行，鞏固金融中心地位，將是長期考驗，相比之下，防疫措施鬆綁只屬短期問題。

外部變化成重大考驗

鞏固金融地位須努力

過去兩年，大國鬥爭愈來愈尖銳，除了用槍炮動真格，一些以往不曾想像過的金融經濟打擊手段，也統統派上用場。美國為了遏制中國崛起，在不同領域與華脫鈎，科技戰、金融戰一再升級，香港作為中國的一部分，當然也成為打擊對象。中國步入建設社會主義現代化國家的新時期，共同富裕一類主張，突顯中國式現代化，跟西方和外資向來理解的資本主義現代化模式，將有明顯不同，看在一些外資眼裏，這也是一種不確定性。儘管內地再三強調改革開放只會不斷深化，但外資明顯需要時間觀察、理解和消化。香港背靠國家聯通世界，金融市場當然亦反映了這一定位，外部形勢變化，非香港所能控制，正因如此，當局更要加倍努力，盡力鞏固香港國際金融中心地位，不能守株待兔。

世界經濟走向區域化，「國際社會」等於西方陣營的歲月亦已一去不返。大國鬥爭牽動國際投資環境，歐美大行變得審慎，更加留意政治風險，非西方國家也意識到要「分散投資」，避免將所有雞蛋放在同一籃子，中東國家加強與華合作正是一例。新形勢下，香港應該更積極與東盟、中東等地區打交道，推動金融產品及市場多元化發展。美國政客愈益民粹，反華是民主共和兩黨「最大共識」，與此同時，華爾街依然是兩黨政客重要金主。香港跟華爾街大行保持緊密合作關係，有助鞏固金融中心地位，亦可提醒美國政客，恣意妄為只會損人害己。

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