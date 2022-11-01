社評：發展虛擬資產市場 穩中求進管好風險

風險莫忽略

機遇要把握

香港疫下復常，金融界本周連場大事，除了國際金融領袖高峰論壇這一重頭戲，還有一連五天的金融科技周。當局表示，今次金融科技周有逾250名講者，出席人數料超過2萬。金管局總裁余偉文明言，希望本周一連串活動，可以帶起整個氣氛，讓外國投資者看到「香港回來了」，同時也希望業界及銀行可以為香港金融創新，提供更多好點子。

虛擬資產、新興科技及大灣區發展機遇，均是金融科技周涵蓋的主要範疇。政府還特意把握今次機會，發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言，交代未來政策立場及方針。宣言提出引入新的虛擬資產服務提供者發牌制度，聯繫全球業界在港開拓商機，證監會將就新發牌制度下散戶參與虛擬資產買賣的程度，展開公眾諮詢；對於引入虛擬資產交易所買賣基金（ETF），政府亦持歡迎態度。另外，政府和監管機構正研究推出多個試驗計劃，測試虛擬資產帶來的技術效益，並嘗試把有關技術進一步應用於金融市場，這些試驗計劃包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化，以及數碼港元等。

近年虛擬資產發展有如雨後春筍，加密貨幣、NFT等在世界各地成為炙手可熱的投資產品。在香港，證監會2018年引入了虛擬資產監管框架，短短4年，投資者透過海外平台購買的虛擬資產基金，金額以幾何級數倍增，去年達到100億港元。有金融界調查顯示，香港及新加坡的富豪，超過九成對虛擬資產投資感興趣，有意增加相關資產在個人或家族財富中所佔比重，然而虛擬資產作為新興事物，價格波動大、潛在風險高，今年中，穩定幣UST爆煲，便引發甚大震盪；此外，虛擬資產去中心化、匿名性及跨國性等特點，亦衍生不少問題。過去3年， 本地與虛擬資產相關的罪案數字急增，單在2021年便有1397宗，涉及金額超過8億元，較前一年升幅逾6倍。

虛擬資產有利有弊，無論是風險的一面，還是機遇的一面，都應該正視，關鍵在於趨利避害，香港要鞏固國際金融中心地位，尤其需要如此。金融科技一日千里，區塊鏈技術對經濟、貿易及金融市場運行均有正面影響，不同經濟體視乎自身條件，可以選擇不同進路，有的傾向審慎，有的傾向進取，最重要是找到適合自己的門徑，發揮自身的優勢。內地雖然全面禁止虛擬貨幣交易，但在運用區塊鏈技術發展數字人民幣方面，內地步伐之快，肯定位居世界前列。相比之下，早前拉丁美洲國家薩爾瓦多開全球先河將比特幣列為法定貨幣，做法更似噱頭豪賭，多於深思熟慮。香港金融市場成熟，當局容許專業投資者從事虛擬資產交易亦有一段時間，證監會在監管虛擬資產交易平台方面累積了相當經驗，確有條件進一步發展虛擬資產生態圈。

借鑑外地結合自身

找出合適發展步伐

虛擬資產交易方興未艾，與之相關的數碼資產所有權和轉讓權等問題，這幾年外國已有不少司法裁決，確立了案例，香港發展金融科技，亦要與時並進。虛擬資產交易若繼續局限於小撮專業投資者，將散戶完全拒諸門外，無法將餅做大，熟悉區塊鏈技術的人才缺乏發揮空間，自然不會選擇在港發展，不利本港匯聚金融科技專才。當然，為了保障投資者，政府與證監會必須完善法規，合理合度監管虛擬資產交易， 同時亦要不斷提醒散戶及公眾有關虛擬資產的風險。虛擬資產的匿名性，容易被不法之徒用於洗黑錢、詐騙乃至恐怖活動，政府有責任盡快完成相關立法，堵塞法律缺口。

香港金融市場一直以股票及相關衍生產品為主，近年當局在推動債市發展方面，無疑比以往積極，但規模仍很有限，發展虛擬資產市場，有助香港金融產品多元化。隨着金融科技發展，部分傳統金融投資工具遲早會被取代，香港需要站得更高，看得更遠。當年阿里巴巴希望以「同股不同權」方式在港上市，卻遭證監會拒絕，蹉跎多年後才成事。一個過於保守的決定，令香港白白錯失不少機遇，當局在發展虛擬資產市場上，不應重蹈覆轍。放眼亞洲，日本當局已將Web 3.0視為發展戰略支柱，準備放寬虛擬資產投資限制，至於新加坡，當局最近關注虛擬貨幣投機情况，擔心之前走得太快，打算引入多一些限制散戶的措施。香港發展虛擬資產市場，可以多些參考其他地方的經驗，結合自身條件，找出最適合自己的步伐。

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