社評：二十大後訪客多 中國外交揭新篇

周邊睦鄰置外交首要

西方領袖朔爾茨領先

作為中國的鄰國,中越經貿關係密切,越南亦是共產黨執政,阮富仲去年剛開始越共總書記的第三個五年任期。二十大報告提出,「堅持親誠惠容和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針,深化同周邊國家友好互信和利益融合」。東盟既是中國近鄰,亦是中國第一大貿易伙伴。11月印尼、泰國、柬埔寨將相繼主辦二十國集團(G20)、亞太經合組織(APEC)、東亞(EAS)3場峰會,王毅對東盟使節表示,中國將繼續視周邊外交為對外關係首要,把東盟放在優先位置。

巴基斯坦是中國在南亞的「鐵桿」盟友,今次是夏巴茲上任後首度訪華;東非大國坦桑尼亞一向對華友好,哈桑亦是二十大後訪華的首名非洲國家元首。二十大報告對發展中國家政策提出,「要秉持真實親誠理念和正確義利觀」,其中「真實親誠」理念,正是習近平2013年訪坦時首提的對非洲政策。德國總理朔爾茨一周前就放風訪華,他頂住多個政府部門和政黨的壓力,批准中資公司收購漢堡港碼頭25%股權的交易案,被認為是訪華的見面禮。他此行雖只是一日遊,卻是二十大後首名訪華的西方領袖。中國已連續6年是德國最大貿易伙伴,接待朔爾茨到訪,亦是踐行習近平「以自身發展為世界創造更多機遇」的承諾。

王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話,是二十大後中方首談中俄關係。王毅表示,中國堅定支持俄在總統普京領導下「克服困難、排除干擾」,「實現發展戰略目標」,國務委員兼防長魏鳳和近日亦與俄防長紹伊古通話。而普京除第一時間函賀習近平連任中共總書記外,近日更坦承對烏開戰前未知會北京,並重申支持中國的對台主張。這顯示中俄雙方相互理解,關係不會生變。俄羅斯崩潰,亦不符合二十大報告中大國關係格局「均衡發展」的目標。

中美關係始終是中國外交的重點,二十大報告雖未直接提到中美關係,但卻闡明要「促進大國協調和良性互動」。習近平上周三在給美中關係全國委員會的賀信中指出,「中方願同美方一道努力,相互尊重,和平共處,合作共贏,找到新時代中美正確相處之道」,而拜登的賀信則表示,「兩國在應對21世紀的全球挑戰中都發揮着重要作用」。他在另一場合表示,「必須負責任地管控與中國愈來愈激烈的競爭……並清楚表明我們不尋求衝突。」外界認為,習拜兩人的表態像有默契,釋放善意,為下月兩人在印尼的首次峰會作鋪墊。

習拜表態釋放善意

穩定性對冲不確定

不過,中美之間冰凍三尺非一日之寒。美國國務卿布林肯近日聲稱,北京想要加快統一的進程是改變台海現狀,威脅美國「重要利益」。美國新出爐的「國家安全戰略」和「國防戰略報告」,都將中國定義為「唯一想要改變國際秩序,且愈來愈具有各種手段的競爭對手」。對此,內地《環球時報》社論呼籲,「希望美方能全面準確接收二十大發出的信號」;王毅上周四對美國駐華大使伯恩斯講得更明白,「中美關係處於緊要關頭……中美誰也改變不了誰,美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道,不要總想着打壓遏制中國的發展」。當二十大閉幕、美國中期選舉結束後,中美兩國政府有望重新聚焦外交事務,為兩國關係帶來真正轉機。

王毅在會晤東盟使節時曾指出,中國對外政策保持着連續性和穩定性,「將以自身的確定性應對外部環境的不確定性,以內外政策的穩定性對冲國際局勢的不穩定性,以高質量發展和高水平開放為全球復蘇提供可持續動力,以負責任態度為世界和平發展作出不懈努力」。這番話,可作二十大後中國外交的權威註解。

劍橋大學「民主未來中心」(Centre for the Future of Democracy)最新全球民調結果顯示,在發展中國家民意中,62%傾向(favorable towards)中國,61%傾向美國,是中國首度領先美國。二十大後的中國外交,將重點擺在第三世界,是有現實理由的。同時,中國亦不應忽視與美國在內的西方國家關係,既要有鬥爭精神,又要有鬥爭技巧與策略,才能立於不敗之地。

