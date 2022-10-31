社評：二十大後訪客多 中國外交揭新篇

【明報社評】中共二十大閉幕後，應中共總書記、國家主席習近平邀請，越共總書記阮富仲作為首位到訪的外國領袖，昨日抵京。明日起，巴基斯坦總理夏巴茲、坦桑尼亞總統哈桑、德國總理朔爾茨將接踵而至，令北京出現自冬奧運以來的又一波外國元首到訪高峰。新進入中央政治局的外長王毅亦動作頻頻，二十大後集體會晤東盟駐華使節，又與俄羅斯外長通電話，並接見到任半年多的美國新大使。習近平也與美國總統拜登同時向美中關係全國委員會年度頒獎晚宴致賀信，發出良性互動的信號。在二十大報告提出「推動構建新型國際關係」、「促進大國協調和良性互動」之後，中國外交會有哪些新的動向，中美關係會如何互動，都令人矚目。
周邊睦鄰置外交首要
西方領袖朔爾茨領先
作為中國的鄰國，中越經貿關係密切，越南亦是共產黨執政，阮富仲去年剛開始越共總書記的第三個五年任期。二十大報告提出，「堅持親誠惠容和與鄰為善、以鄰為伴周邊外交方針，深化同周邊國家友好互信和利益融合」。東盟既是中國近鄰，亦是中國第一大貿易伙伴。11月印尼、泰國、柬埔寨將相繼主辦二十國集團（G20）、亞太經合組織（APEC）、東亞（EAS）3場峰會，王毅對東盟使節表示，中國將繼續視周邊外交為對外關係首要，把東盟放在優先位置。
巴基斯坦是中國在南亞的「鐵桿」盟友，今次是夏巴茲上任後首度訪華；東非大國坦桑尼亞一向對華友好，哈桑亦是二十大後訪華的首名非洲國家元首。二十大報告對發展中國家政策提出，「要秉持真實親誠理念和正確義利觀」，其中「真實親誠」理念，正是習近平2013年訪坦時首提的對非洲政策。德國總理朔爾茨一周前就放風訪華，他頂住多個政府部門和政黨的壓力，批准中資公司收購漢堡港碼頭25%股權的交易案，被認為是訪華的見面禮。他此行雖只是一日遊，卻是二十大後首名訪華的西方領袖。中國已連續6年是德國最大貿易伙伴，接待朔爾茨到訪，亦是踐行習近平「以自身發展為世界創造更多機遇」的承諾。
王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，是二十大後中方首談中俄關係。王毅表示，中國堅定支持俄在總統普京領導下「克服困難、排除干擾」，「實現發展戰略目標」，國務委員兼防長魏鳳和近日亦與俄防長紹伊古通話。而普京除第一時間函賀習近平連任中共總書記外，近日更坦承對烏開戰前未知會北京，並重申支持中國的對台主張。這顯示中俄雙方相互理解，關係不會生變。俄羅斯崩潰，亦不符合二十大報告中大國關係格局「均衡發展」的目標。
中美關係始終是中國外交的重點，二十大報告雖未直接提到中美關係，但卻闡明要「促進大國協調和良性互動」。習近平上周三在給美中關係全國委員會的賀信中指出，「中方願同美方一道努力，相互尊重，和平共處，合作共贏，找到新時代中美正確相處之道」，而拜登的賀信則表示，「兩國在應對21世紀的全球挑戰中都發揮着重要作用」。他在另一場合表示，「必須負責任地管控與中國愈來愈激烈的競爭……並清楚表明我們不尋求衝突。」外界認為，習拜兩人的表態像有默契，釋放善意，為下月兩人在印尼的首次峰會作鋪墊。
習拜表態釋放善意
穩定性對冲不確定
不過，中美之間冰凍三尺非一日之寒。美國國務卿布林肯近日聲稱，北京想要加快統一的進程是改變台海現狀，威脅美國「重要利益」。美國新出爐的「國家安全戰略」和「國防戰略報告」，都將中國定義為「唯一想要改變國際秩序，且愈來愈具有各種手段的競爭對手」。對此，內地《環球時報》社論呼籲，「希望美方能全面準確接收二十大發出的信號」；王毅上周四對美國駐華大使伯恩斯講得更明白，「中美關係處於緊要關頭……中美誰也改變不了誰，美方不要再試圖從實力地位出發同中國打交道，不要總想着打壓遏制中國的發展」。當二十大閉幕、美國中期選舉結束後，中美兩國政府有望重新聚焦外交事務，為兩國關係帶來真正轉機。
王毅在會晤東盟使節時曾指出，中國對外政策保持着連續性和穩定性，「將以自身的確定性應對外部環境的不確定性，以內外政策的穩定性對冲國際局勢的不穩定性，以高質量發展和高水平開放為全球復蘇提供可持續動力，以負責任態度為世界和平發展作出不懈努力」。這番話，可作二十大後中國外交的權威註解。
劍橋大學「民主未來中心」（Centre for the Future of Democracy）最新全球民調結果顯示，在發展中國家民意中，62%傾向（favorable towards）中國，61%傾向美國，是中國首度領先美國。二十大後的中國外交，將重點擺在第三世界，是有現實理由的。同時，中國亦不應忽視與美國在內的西方國家關係，既要有鬥爭精神，又要有鬥爭技巧與策略，才能立於不敗之地。