社評：不滿抗疫瀕爆煲 欽差大臣要出動

二十大期間感染少措施更嚴厲

會議過後感染激增處置卻混亂

疫情在本月5日開始反彈，每天感染宗數過千，這跟國慶節大規模人群聚集有關，但也只是一千餘宗，而且在10天內消弭，說明一貫實施的抗疫手段仍然有效。中共二十大22日結束，23日新班子亮相，24日報告感染數字又過千，而且連續5天至28日達到1477宗。每天一千多宗感染在全國大範圍內是一個十分低的數字，沒有理由引起不必要的恐慌。

網上議論的聲音卻「不同凡響」，蘭州方艙醫院爆滿，需要隔離的人員只能居家，西寧封控區域的白菜賣到50元一斤，這些抱怨已是耳熟能詳，因為過去在不同城市也發生過，問題是為何這些城市沒有應對疫情一旦爆發的預案，以及落實處置措施的不及時和不到位。這些城市的官員難辭其咎，但這些情况在其他城市也不同程度的發生過，不至於引起這麼大的反應。

令人費解的是，反應之大與公布的數據出現錯配，蘭州從22日的一周內，只有103宗無症狀感染，4宗確診，而高風險區域只有8個，中風險地區只有30個；鄭州過去7天共184人感染，高中風險地區47個；而西寧282宗感染，高中風險地區卻有238個。雖然感染情况不盡相同，一家多人感染，或者發生在同一棟樓，風險地區會較少，反之，個案零星散落在不同地區，風險地區則會較多，但從三組數據看，均與網上流傳的情况差異很大。

未經證實的網上流傳說，蘭州的隔離措施已經不敷應用，這跟官方公布的感染數據千差萬別，如果屬實，只有一種情况可以解釋，就是當局根本無法篩查眾多被隔離的人是否確診。西寧市50元一斤白菜，可能是孤例，或者一時間沒解決供應不足所產生的問題，但從240萬人口的城市出現238個風險地區，物資供應因為運輸或者其他原因而出現不足，是十分有可能的。

全國諸如烏魯木齊市和湖南邵陽市之外，其他地方疫情並不嚴重，但抗疫措施出現層層加碼的情况十分過態，一個城市出現幾例感染，全市中小學停課4天，鄰近的城市在連接處設置路障檢查來往車輛；前往北京旅客出現「彈窗」而被拒於機場火車站的情况比比皆是。一個城市出現雙位數的感染數字，即全市「靜默」數天，工商業停頓，民生與生意都受到嚴重打擊。

抗疫措施可能沒有多大的變化，民眾的躁動卻愈來愈激烈，原因是被封控與靜默的次數愈多，承受能力下降愈大，而累積的不滿情緒更難疏泄。另一個原因是一般期待中共二十大舉行過後，嚴厲的抗疫措施會鬆綁，結果不但沒有放寬還愈加嚴厲，期望與現實的落差太大而造成怨憤疊加效應。

民眾不滿情緒積累難消

期待中央出手通盤解決

疫情起伏已成新常態，抗疫手段也成新習慣。近期難以令人釋懷的是，中共舉行最高層會議期間，公布的感染數字不高，抗疫手段卻空前嚴厲，會議結束之後，感染數字飈升，疫情處置卻出現亂局。究竟是因為官員在不同時候有兩把尺子，還是執行措施鬆緊拿揑不當。過去每當一個地方出現嚴重疫情，主管的副總理孫春蘭必定第一時間趕赴現場，督軍處理，每次都能有效擊退疫情，現在人們不禁要問，孫春蘭什麼時候再出動？

孫春蘭明年3月人大舉行過後要退役，根據她過去勤奮精幹的表現，沒有人會相信她會提前退下火線，但會不會因為目前要忙於新舊班子交接班而疏忽於處置疫情呢？如果中央尚且出現這種情况，各級政府也難免出現類似情况，處置疫情出現混亂也就成了必然。

現在當務之急是中央要盡快出動，應對民眾對目前因為處置疫情而出現的各種不滿情緒，更需要做的是，切實解決層層加碼的問題，派員調查並公布，究竟全國有多少城市仍然處於「靜默」，最長靜默天數的城市是哪些？緣何一些城市高中風險地區數量高居不下，何時拿出解決問題的時間表與路線圖？

民眾對於疫情處置的不滿，已經積累多時，解釋、澄清和疏導只可以處理當前的情况，關鍵是經濟持續低迷，各行各業苦不堪言，加上國際形勢險峻，曙光不知何時顯現。中央政府必須盡快拿出整套周全的應對辦法，在新班子全面履新後盡快公布，給國民帶來希望，振奮民心，才能動員大家共渡時艱的持久意志。

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