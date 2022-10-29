社評：兩電加價幅度惹關注 政府為民把關責任大

能源處境各不同

香港歐洲難並論

本港電費由「基本電費」及「燃料調整費」組成，前者反映電力公司的營運開支、固定投資等，後者則反映國際燃料價格變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，兩者合計就是淨電價。今年以來，國際燃料價格受俄烏戰爭及地緣政治因素影響，處於偏高水平，兩電燃料調整費亦顯著上升，推高整體電價。儘管當局從無正式公布，但過去大半年，中電淨電價已上升超過12.6%，港燈升幅更高，一大原因是中電發電組合相對多元化，約1/3供應來自核電，港燈則倚重天然氣等化石燃料，所受影響更大。

根據利潤管制協議，兩電與政府每年都會檢討電費，並於年底公布翌年電費水平。兩電高層近日表示，公司面對極大燃料成本壓力，中電方面更明言，預計明年無可避免要加電費。由於去年兩電凍結了基本電費加幅，倘若今年當局准許兩電「追加」基本電費，意味「基本電費」與「燃料調整費」齊增，加幅可能相當驚人。有團體聲稱，若燃料費維持目前水平，保守估計明年淨電費升幅超過一成，港燈電費加幅可能更高。

電費大幅上調，衝擊民生經濟，政府有責任為民把關。環境局長昨天表示，政府會參考國際燃料市場趨勢，嚴格審視兩電的電費建議，盡力爭取「最優惠價格」，希望加幅可以「去到最低」；與此同時，局長又表示，今冬歐洲一些國家民眾的能源支出，可能佔家庭總開支達兩成，反觀本港電費支出只佔家庭入息中位數約2%，故港人不及歐洲民眾「肉痛」。問及會否延續或增加現有電費補貼，局長表示未有定案，但認為電費若反映真實成本價格，對鼓勵慳電有好處，比起依靠補貼，透過節能減少電費支出是更佳應對方式，云云。

近月不時有人為兩電「護航」，強調外國大城市電費動輒上漲四、五成，相比之下，香港電費加幅不大。問題是不同城市的電力政策、發電組合以至市場結構，差別可以很大，蘋果與橙無法簡單直接比較；當前歐洲與香港所面對的處境，更無法相提並論。俄羅斯停止輸送天然氣，導致歐洲能源供應出現危機，需要四出張羅能源過冬。部分國家能源短缺供不應求，刺激發電成本飈升數倍，電費隨之暴漲；反觀香港，能源成本雖受國際燃料價格上漲影響，但供應不成問題。硬要將今冬部分歐洲國家最惡劣情况跟香港相比，不僅不適合，甚至有誤導之嫌。

兩電處處受關照

基層紓困靠政府

有別於很多城市及國家，本港電力市場封閉，中電與港燈擁有壟斷地位。利潤管制協議，保證兩電可賺取高回報「准許利潤」，發電機組等固定資產投資愈大，可賺利潤愈多，市民實際是不斷「貼錢」，幫兩電擴充固定資產，然後讓兩電有「大條道理」向市民加電費，至於燃料帳的設計，更令兩電可以將國際燃料價格波動風險，悉數轉嫁市民。港府如此厚待兩電，在國際大城中「難得一見」。「本港電費加幅低過其他城市」，說起來好聽，實際卻是建基於「利潤管制協議向兩電利益大幅傾斜」這一前提，誰是最大得益者顯而易見。

新加坡電費上漲，第3季每度電（未計商品服務稅）約要1.7港元，略高於香港，但當地家庭月入中位數，要比香港高出一截，堅尼系數（未計政府補助措施）方面，星洲的水平（0.44）亦比香港（0.53）好很多。本港電費支出佔家庭入息中位數約2%，表面看似乎負擔不重，但考慮到貧富懸殊嚴重，倘若電費飈升，基層市民必然百上加斤，環境局長亦提到，如果電費比例支出升至5%，一些市民會覺得很痛苦。政府已給兩電太多好處，必須設法照顧市民，電費調整把關不能虛有其表、裝裝樣子，同時更要切實幫助普羅大眾，特別是基層市民應付電費開支壓力。

放眼世界，由歐洲到日韓星，多國政府都有推出電費補貼或限價措施，具體做法不一，視乎當地情况。誠然，一刀切的電費補貼，可能削弱民眾節能慳錢意欲，然而當局不應以此為由，吝於支援基層及小商戶。除了鼓勵市民多用節能家電、調整生活習慣減少能源耗用，政府亦應採取更具針對性的紓困補貼措施，協助基層弱勢應付能源價格高企時代。

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