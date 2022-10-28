社評：金融峰會復常里程碑 「0+0」通關期待推進

鞏固金融地位動作頻

峰會若缺財爺屬遺憾

香港復常重振經濟，鞏固國際金融中心地位是眼前要務，港府近期動作頻頻。財政司長陳茂波上周便跟金管局高層一起出訪中東國家巴林及沙特阿拉伯，以及出席在沙特舉行的未來投資倡議大會。當下國際形勢複雜，地緣政治緊張，無論香港還是中東國家都要積極開拓歐美以外地區的商機，力求多元化。港府財金要員今次訪問中東，反映了這一趨勢，具有戰略意義。近年沙特與中國加強合作，陳茂波表示，不少中東大企業及主權基金皆有興趣在港上市及尋找投資機會，原因是既可接觸國際投資者，亦可接觸內地投資者。他還透露，港交所正接觸沙特國營石油公司沙特阿美，探索在港上市的可能。

除了外訪出擊，本港下周亦將舉辦國際金融領袖投資峰會，以及金融科技周。金融峰會陣容鼎盛，參與者超過200人，當中40多人屬於國際金融機構主席或行政總裁級數，金管局總裁余偉文透露，一些大行總裁還將帶領整支環球高管團隊來港，順道與在港僱員及客戶會晤。金融科技周方面，主辦單位邀請了超過250名演講嘉賓、逾400家贊助及參展商，以及逾30個國際貿易代表團及代表參與，盼可吸引逾2萬名參加者。

疫下香港防疫從嚴，過去1年不時傳出有外資及駐港金融專才離港，改往新加坡等復常步伐較快的國家。今年新加坡金融科技節，罕有與本港金融科技周「撞期」，更被視為硬撼香港「爭人」之舉。香港國際金融中心「地位不保」一類悲觀論調，近月甚囂塵上。金融峰會有助提振信心與聲勢，同時亦可對外宣示香港疫下復常重開門戶，較為不幸是陳茂波結束中東行程返港前快測陽性，可能要在沙特多待7天，未必能夠及時回港出席金融科技周論壇，以及擔任金融峰會主講嘉賓。理論上，陳茂波仍可透過視像方式發表演講，但金融峰會作為香港復常路上里程碑，東道主重要財金高官若然無法親身出席發言，難免有些可惜。

「0+3」入境安排是國際金融精英來港參與峰會的關鍵前提，不過即使免除隔離，「0+3」之下，依然有其他防疫要求，諸如頻密核酸檢測，以及「黃碼」出入處所限制等。金融精英日理萬機，旋風式訪港短暫逗留，又要見客又要開會，難以緊遵相關規定，當局處理方法是提供「防疫彈性」，例如容讓他們在酒店、私人辦公室一類地方，以包廂方式與客戶用餐談生意等。金融峰會是疫情爆發以來本港首次舉行的大型金融盛事，為了盡地主之誼，確保峰會成功，權宜處理防疫要求，相信大多數市民都會接受，不過放眼未來，當局始終要有進一步復常藍圖，好讓公眾了解防疫措施鬆綁腳步。

「0+0」須各方配合

政府應訂「爭取目標」

財經事務局長許正宇日前表示，香港之前的入境檢疫規定，確為跨國金融界帶來業務處理困難，但自從改行「0+3」後，已見到有金融界人士陸續回港。不過總體而言，「0+3」實施1個月，主要只是方便港人出入境，非本地旅客入境人次增幅甚為有限，只得9%，旅遊及餐飲業均表示，「0+3」無法吸引入境旅客，對業界幫助不大。疫情方面，「0+3」實施後，輸入個案由每日300多宗，升至400多宗，本地新症個案則升了5.4%，但死亡及重症個案相對穩定，醫療系統有力承受。本港對外重開門戶，輸入個案增加乃是必然，只要市民打夠針便無問題。港府應該加快對外通關，早日落實「0+0」。

行政長官李家超上周回應有關「0+0」及對外復常路線圖問題，認為疫情變化不定，無法給出一個具體時間表。全面通關復常，有很多工作需要鋪墊，不僅政府要準備，相關行業亦要籌謀，以航空業為例，目前全港航空公司運力僅達疫前15%，航空公司需要加強招聘人手，逐步提升運力。成事在天，謀事在人。政府強調鬆綁防疫措施必須穩步推進，很難斬釘截鐵預告下個月做什麼、再下個月又如何，不過政府若有較為明確的「爭取方向」，例如力爭在明年元旦或春節之前落實「0+0」，各行各業至少可以及早部署配合，期盼一切順利，目標達成。

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