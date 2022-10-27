社評：免針紙修例堵漏洞 依法施政汲取教訓

公共衛生問題須處理

修例補鑊難看但需要

7名醫生涉嫌濫發免針紙，遭警方拘捕或通緝，另外還有多名病人及診所職員，因為涉嫌串謀欺詐及製造虛假文書被捕。上月底，醫衛局長因應事件，宣布涉案7名醫生合共發出的2萬多張免針紙失效，然而未幾即有立法會議員指出，防疫條例並未賦權醫衛局長作出相關決定，有市民其後就當局的做法提出司法覆核，獲判勝訴，高院上周裁定，政府無權宣布涉案免針紙無效。經過連日考慮，政府本周決定不提上訴，同時馬上刊憲修例，賦權醫衛局長可以基於公眾利益或合理懷疑，宣告特定免針紙失效。昨天醫衛局長便援引新規例，再一次宣布涉案2萬多張免針紙失效。

免針紙風波是新政府上台以來最惹爭議的事件，各方觀點南轅北轍。醫衛局長昨天重申，政府有責任保障市民健康，防疫條例的初心，就是給予政府有足夠權力去承擔責任，今次修例可確保當局有足夠法律基礎履行責任，亦有一些人質疑政府做法粗暴、輸打贏要；有議員認為，比起上訴纏訟多月，修例處理免針紙問題更為快捷有效，亦有人質疑政府自知理虧才放棄上訴；當局強調持有問題免針紙的市民，可在通融期內到訪醫管局普通科門診接受診斷，看看是否可以續獲豁免打針，診所會盡快服務他們並豁免門診費，有關注團體則懷疑，相關免針紙持有人難再找醫生重發證書，通融期幫助不大。

免針紙風波涉及防疫、法治與行政權力運用等問題，需要逐一梳理。先談防疫。無打針者一旦感染，體內病毒量一般偏高，對自己和旁人都有較大危害。本地和外國數據充分證明，新冠疫苗安全有效，本地傳染病專家評估，全港只有數千人真的不適合接種，涉案7名醫生所發的免針紙，佔全港總數一半，濫發情况明顯，有醫生更承認未作臨牀診斷便簽發。任由市民持這些問題免針紙繼續自由進出場所，明顯存在公共衛生問題，當局無理由放棄作為，坐等這些免針紙年底過期自動失效。濫發免針紙案令私家醫生變得審慎，不過持有問題免針紙市民無法再獲簽發證書，更大原因相信是他們並無實際醫學需要，不應視之為「剝奪合理權利」。

政治掛帥一葉障目

政府行事不應草率

有關修例的問題，政府在輸掉官司後才修例補鑊，當然難看，不過政府因應裁決修例，亦是常有之事，有時甚至是法院主動建議。防疫事態千變萬化，當局訂立防疫規例時未夠深思熟慮，未能預視潛在問題，但事後察覺有法律漏洞，仍然不去修例堵塞，顯然更不負責任。觀乎今次修例，乃是為了處理問題免針紙而度身訂做，有效解決了法律賦權問題。過去兩年多，防疫條例一再因應需要修訂，以往曾有市民就限聚令等提出司法覆核，大部分未獲法院受理，原因是法例的確容許當局這樣做。以司法覆核挑戰今次修例，從法律觀點而言，成功機會相信很低。

取消免針紙事件，由始至終都是法律問題，高院判辭明言，法庭不是決定防疫政策對錯，而是決定政府（醫衛局長）有無法律權力廢除免針紙，然而由最初立法會議員江玉歡質疑醫衛局長做法未獲賦權，惹來其他議員批評「博出位」，到後來法院判政府敗訴，再到現在政府修例，明顯可以看到部分人政治掛帥看事情。以往香港事事泛政治化，司法覆核成為政治鬥爭工具，濫用情况屢見不鮮。現在香港政治環境已變，是時候讓司法覆核制度回歸初心，發揮合理作用，但在今次免針紙風波中，仍有不少人分別抱着「撐政府」和「鬥政府」的心態看待事件；免針紙案僅針對政府一個行政決定是否有足夠法律基礎，有些人卻視之為跟政府防疫政策「抗爭」，現在政府以修例方式堵塞法律漏洞，看在他們眼裏就變成「打茅波」。

香港是法治社會，免針紙風波最大意義在於提醒政府三思後行，時刻堅持依法辦事。風波初起時，政府對於法律賦權疑問愛理不理，認為敢於維護公共衛生利益就是有擔當，當事情鬧大了才去設法補救，已然遲了。行政主導重新確立，特區政府變得強勢，依法辦事更為重要。當局必須汲取教訓，立法思慮要周密、留心不同意見，避免草率行事自陷窘境。

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