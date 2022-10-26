社評：公僕守則宜具體 「不偏不倚」更貼切

政治中立存歧義

守則應與時並進

行政長官李家超強調提升政府管治效能，新一份《施政報告》就強化公務員管理，臚列多項工作，包括更新《公務員守則》、強化賞罰制度，以及設立「行政長官表揚榜」，每隔數月表揚優秀團隊或人員，等等。公務員事務局表示，希望多從正面鼓勵方式入手，改變公務員文化，至於表現欠佳人員，若經督導和輔助後仍無改善，應及時終止聘用。

公務員薪高糧準，向被視為「鐵飯碗」，官僚因循保守情况，近年屢惹詬病。雖然公務員懲罰機制一直存在，但如果要以「表現不佳」為由解僱公務員，就要先走一連串繁複冗長程序，花上幾年時間也未必能夠「炒人」，有上司為了省事免麻煩，只求設法將表現欠佳者調往其他部門。公務員團隊內瘀血難除，根據政府資料，2017至21年度，全港18萬公務員中，只有17名公務員因為表現欠佳，需要面對相關人事處理程序，其中10人持續表現不佳，要離開政府；3人有改善能留任；4人未完成相關程序。公務員事務局長楊何蓓茵亦承認，有必要改善機制，簡化程序。

比起工作表現欠佳，過去5個年度，更多公務員是因為違法或干犯嚴重不當行為，而要面對正式紀律行動和懲處，根據政府資料，涉事公務員合計1125人，當中156人免職，單是上個年度，免職個案就有52宗。另外，有129名公務員不願意宣誓或簽署擁護《基本法》聲明，全數離開政府。《施政報告》提出更新《公務員守則》，闡明公務員應有基本信念和操守準則，具體細節有待進一步公布。楊何蓓茵昨天表示，其中一個更改是以「不偏不倚」代替公務員「政治中立」之說，簡言之，公務員辦事必須不偏不倚，不能受個人政治取向影響，更不能以「政治中立」為藉口，不執行政府整體決定了的工作。

英國政黨政治，執政黨派決定政策，公務員團隊負責執行，公務員政治中立的意思是不管哪個政黨執政，公務員都有責任貫徹執行政府決策，行使政府資源，必須不偏不倚，不能因為個人好惡，偏袒某些黨派。這是一種行政上的「中立」，而效忠國家則是一切的前提。英國殖民統治香港百多年，「公務員政治中立」之說，自港英時代以來一直存在，問題是香港從不存在政黨政治輪替，行政主導下的最高決策者，以前是港督，現在是行政長官。港英時代，所有公務員都要效忠英王，這亦是為何人們戲稱已故伊利沙伯二世女王為「事頭婆」，突出「公務員政治中立」的實際意義，在於提醒香港公務員一心為英國辦事，莫捲入國民黨與共產黨之間的麻煩。

公僕憂炒作忠誠問題

守則清晰免捕風捉影

1980年代，中央提出恢復對港行使主權，為了穩定香港人心，提出50年不變，包括公務員體系。香港回歸後，「公務員政治中立」這一觀念亦承襲下來，甚至連高官亦掛在口邊，有些人則抱着區隔香港與內地的心態，詮釋這一概念，儼然將之當成「政治防火牆」，然而公務員接受特區憲制秩序，效忠國家特區和基本法，並無「中立」可言。反修例風暴後，中央落實愛國者治港，有關公務員效忠問題，特區政府已透過公務員宣誓擁護基本法及效忠中華人民共和國香港特別行政區，予以處理。現在當局提出更新《公務員守則》，以「不偏不倚」代替「政治中立」之說，不排除觸動一些人的神經，但因應香港獨特情况，「不偏不倚」更能準確反映公務員的責任。

「公務員政治中立」是一個政治學概念，相比之下，「不偏不倚」作為操守要求，更加容易為常人理解，有助避免曲解或誤會。以往在「政治中立」這招子下，公務員私下是否可以參加政黨，存在灰色地帶，改為「不偏不倚」後，反而令問題清晰化。根據當局說法，公務員可以有個人政治信念，除了少數例外，一般公務員都可以加入政黨，只要不影響工作公平公正便無問題。公務員效忠國家和特區政府，不等於不可向上級反映問題和不同意見，有公務員團體擔心忠誠問題遭炒作，政府修訂《公務員守則》，相關要求寫得愈具體愈好，一方面公務員較易拿揑分寸，另一方面亦可保護公務員免受捕風捉影的政治指摘。

■歡迎回應editorial@mingpao.com