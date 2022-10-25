社評：重拾土地供應主導權 政府收地造地須決心

談土地供應主導權

先要足夠本錢在手

政府上周公布未來10年可供發展土地（即「熟地」）供應預測，總面積達3280公頃，相當於兩個將軍澳，當中預留作公私營房屋發展的土地，估計可建約49.3萬個單位。發展局長甯漢豪表示，此10年供應計劃相當於政府造地的關鍵績效指標（KPI），除非有特殊情况，否則一定會設法如期推進。談到未來10年熟地供應量「頭輕尾重」，甯漢豪強調，未計私人發展商持有土地的單位產出，單計頭5年政府的熟地供應，已可興建7.2萬伙私營房屋，高於過去5年平均年建6.5萬伙，希望可以藉此向各界釋出一個重要信息：特區政府已奪回土地供應的主導權。

香港土地房屋問題死結難解，土地供應主導權旁落是原因之一。回歸初期，董建華政府曾提出「八萬五」建屋計劃，未料遇上金融風暴，轉眼無疾而終。踏入21世紀，香港未再有大型新發展區，政府叫停造地多年，導致熟地供應嚴重不足，相比之下，私人發展商多年來在新界購入大量閒置農地，總面積合計逾千公頃。有地在手，才有本錢談土地供應主導權。政府缺乏熟地，化「生地」為「熟地」又要走冗長程序，動輒10多年，就算想增加房屋供應，也顯得有心無力。至於私人發展商亦缺乏誘因大舉發展手上閒置農地，結果是公私營房屋供應均嚴重不足。

解決土地房屋問題，特區政府必須奪回土地供應主導權，重建土地儲備，乃是必不可少的前提。根據政府《香港2030＋》報告，未來30年本港土地缺口至少3000公頃，這還是相當保守的估計，若考慮到社會經濟發展需要，還有市民「住大些」等訴求，實際土地需要相信還要高出一大截。只有當政府手握充裕土地，能夠隨時大量增加房屋供應，發展商才有壓力加快發展手上閒置土地，以免吃虧。

新一份《施政報告》提出「長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權，讓政府走在問題前面，不再追落後」，發展局長甯漢豪強調，為了建立土地儲備，政府將持續進取造地，不會造夠3000多公頃土地便算。政府有此想法，當然是好事，可是最重要還是付諸實行。說到底，之前3位特首，都曾經提出要建立土地儲備，確保住宅土地不會短缺，然而到頭來卻是講多做少。外界沒有信心是正常，現屆政府必須以行動證明，當局不會光說不練。

收地造地莫退縮

拍板項目不回頭

當局提及的3280公頃熟地供應，大都是之前已有的發展項目及規劃，嚴格來說，只有新一輪綠化帶檢討所「識別」的255公頃土地，屬於新的潛在土地供應，北部都會區及交椅洲人工島，依然是未來10年熟地供應主要來源。人工島填海工程，若能2025年如期上馬，4至5年後開始有熟地落袋，有一定希望；北都內一些原有發展項目，之前已開始收地工作，相信問題亦不大；可是尚有很多項目仍處於規劃或諮詢階段，未來推進是否順利，仍有很多變數，政府壓縮造地時間，可以令進度加快多少，還得視乎具體情况。

收地工作說易行難。以棕地為例，當局表示之前已劃出的1500公頃棕地，一半可以納入發展計劃，剩餘的難以全部發展，因為部分棕地有重要作業用途，亦無法安置到多層式工廈；政府新一輪識別綠化帶可用地，已經要向遠離現有基建道路和坡道較斜的土地入手，有關土地約三成屬私人土地，政府有權收地，用來發展公營房屋，惟整體發展難度難免亦會高一些，項目能否及時上馬，考驗政府執行力。

覓地建屋需要多管齊下，政府可以一邊加緊造地建立土地儲備， 一邊提供誘因鼓勵發展商發展手上閒置土地，兩者並無矛盾，可以同步為之；與此同時，當局亦要敢於收地和造地，不能因為懼怕爭議或既得利益壓力便退縮，否則造地工作永遠都要七除八扣，無法「走在問題前面」。未來10年熟地供應，只許更多，不能減少。粉嶺高球場收地建屋阻力重重，甯漢豪日前重申，相關建議過往已完成討論，若走回頭路，日後政府其他收地工作只怕遇上更多波折。有關說法所言極是，期望政府可以堅持到底。

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