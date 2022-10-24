社評：政治家集團破慣例 習新班子戰鬥內閣

二十大的人事可謂意外頻頻，政治局常委中67歲的國務院總理李克強、全國政協主席汪洋退出中委，連未滿67歲的前新疆書記陳全國和十九屆政治局最年輕的委員、59歲的副總理胡春華也雙雙卸任政治局委員。而72歲的中央軍委副主席張又俠則獲連任，69歲的國務委員兼外長王毅更上層樓，進入政治局，打破了「七上八下」（67歲可留任，68歲要離任）的年齡規則；論資排輩的規矩亦被打破，首度入常委的上海市委書記李強，超越兩名上屆常委，僅次於習排名第二，兩名留任常委王滬寧與趙樂際，排序先後調轉，都有悖慣例；性別與民族的點綴慣例亦被打破，政治局中未見女性委員，維、藏、回、壯等少數民族中央委員人數大減。

年齡排位慣例均打破

新人學歷高經驗豐富

與上屆相較，中央委員和候補中委新當選的246名，佔65.4%，中紀委新當選的86名，佔64.7%；相對而言，中紀委19常委中僅6人留任，汰換率近七成，中央書記處汰換率更高達100%，顯示在實務第一線的高官大換血。

同時，一些關鍵職位仍重視經驗，老成謀國，特別在國防、外交領域。中央軍委新副主席何衛東，曾任對台一線的東部戰區司令，卸任後一度沉寂，甚至不是二十大代表，但仍當選中委，並進入政治局；留任的副主席張又俠和軍委委員李尚福，都曾任軍委裝備部長，是解放軍武器發展的主要推手，有望接任國防部長的李，更是唯一被美國點名制裁的解放軍上將；外長王毅有望接替楊潔篪的外事辦主任職務，還可能進入國務院領導層，駐美大使秦剛位列中委，會否接任外長，也引人注目，這些都反映外交政策的持續性及對美外交的重視。

在打破各種潛規則的窠臼、突破元老和派系掣肘之後，習近平宣示，「選人用人，第一位的是政治標準」。在考察二十大中委中紀委「兩委」人選時，他強調，進不進「兩委」，「不能對號入座、想當然、依慣例」，首先政治上要達標，要深化政治素質考察。同時，不唯年齡論，不片面追求年輕化，於是就出現上述各種破例，不拘一格降人才，這也增加了政壇人事變化的不確定性。

平情而論，新政治局在政治上雖清一色係習近平屬意之人，但多人也是具高學歷、經驗豐富的官員，派系色彩不強。如新疆書記馬興瑞、遼寧書記張國清、浙江書記袁家軍，均為軍工航天系國企崛起的高官，馬曾任廣東省長、深圳書記，張歷任重慶、天津兩大直轄市長；福建書記尹力有公共衛生博士學位，曾任衛生部副部長，當過四川省長；北京市長陳吉寧、山東省長李干傑都做過環保部長，都畢業於清華大學，前者還是倫敦帝國學院的博士後，後者則是目前最年輕的政治局委員，未滿58歲；中宣部常務副部長李書磊，14歲考入北京大學，20歲中文碩士畢業，有「北大神童」之稱。

當然，新一屆領導集體最大的破例，就是習近平獲得他的第三個任期，這也脗合二十大「兩個確立」的主題。雖然他的連任，保證了中共既定路線政策的連續性，也成為中國政治最大的確定性，惟由於未如前任般，提前確定接班人選，新一屆政治局成員的年齡結構，亦未顯示出梯隊形態，對未來中共的權力平穩過渡，會產生什麼樣的影響，只能靠時間來回答。

無接班梯隊影響深遠

新團隊彰顯鬥爭精神

在百年未有的大變局中，中國的內外環境已完全不同，習近平不想刻舟求劍，不拘泥於過往慣例，需要有「天變不足畏，祖宗不足法」的勇氣。在中共新領導層中，除國防、外交兩大領域的高官外，新任政治局常委的蔡奇，曾是中央國安辦首任常務副主任，國安部長陳文清進入政治局，公安部長王小洪進入中央書記處，都令人看到「戰鬥內閣」的迹象，符合二十大報告所提「敢於鬥爭」的精神。

在昨日新常委與傳媒見面會上，習近平表示，經過改革開放40多年不懈努力，中國「創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟」。現在社會穩定仍在持續，但經濟快速發展已響起警號。雖然中共多番強調，中國經濟「長期向好的基本面不會改變」，「中國開放的大門只會愈來愈大」，但在西方世界脫鈎圍堵甚囂塵上的國際環境中，中國如何應對軟硬攻擊，保持改革開放，延續經濟發展的奇蹟，將是對中共新的「政治家集團」的真正考驗。

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