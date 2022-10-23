社評：追夢中國式現代化 改革落實開放依然

探索現代化之路從不斷

中國式發展愈來愈自信

西方進行工業化之際，中國仍沉醉在昔日經濟繁華的輝煌，從此被捱打落後一百多年。中國對現代化的探索，也從來沒有停息過，直到上世紀50年代，才真正有機會付諸實施，當時提出以工業、農業、軍事和交通運輸現代化為目標，到60年代將交通運輸改成科技現代化，到70年代末再提出循四個現代化的途徑邁向小康社會。至於如何實現現代化，也有過很大的爭議，清末自強運動的師夷制夷，民國初年的德先生與賽先生，直到80年代末，還有人提出要全盤西化。

中國真正實現騰飛始於90年代，至2010年超過日本成為世界第二大經濟體，之後生產總值逐漸逼近美國水平，一般估計，在未來10年內能夠超越美國，成為世界第一大經濟體。中國不但在上世紀末如期進入了小康社會，去年還宣布全面擺脫貧困。中國對以自行制定的方式實現現代化，愈來愈充滿自信。

西方國家實現現代化比中國早得多，其後在工業產品換取中國的農產品及自然資源過程中，出現的「剪刀差」不斷擴大，直到中國實行改革開放的年代，對華輸入資本、科技及管理技術，使中國逐步發展成世界工廠，但犧牲了對環境的保護，以及對勞工權益的照顧，與此同時，西方還嘗試讓中國接受自由市場經濟的概念。中國一時間很多人認為西方式的政治制度以及文明都勝人一籌，西方國家也認為中國經濟發展後也會進行「政治改革」，逐步走向西方式的政治制度，儼然西方式現代化是世界唯一標準。直到中國不斷強調「中國特色」，西方國家對中國式現代化感到愈來愈不習慣。

中共主政以來，從來沒有一天不提「走自己的路」，即使在上世紀50年代全面倒向蘇聯期間，也敢於跟「老大哥」公開爭論，在實行改革開放初期，也提出了「四個堅持」，到2007年中共十七大，把「中國特色社會主義」寫進黨章，而今再把「中國式現代化」放到黨章，作為中共今後執政的指針，也是順理成章的事情。過去在中國實力不足的時候，走自己的路是被迫的，也要付出很大的代價，現在國力大幅提高，更沒有理由東施效顰，提出的中國式現代化，不但完全是出於自發的願景，也有主動承諾對世界的承擔。

中共二十大提出的中國式現代化，有五大要點，中國人口規模大、要達到共同富裕、物質與精神文明相協調、人與自然和諧共生、以及和平發展。過去追求的現代化，很大程度相當於工業化，而今提出現代化，不但要借科技達到經濟先進，還要追求精神文明，而且不能以犧牲某個階層的利益，以及不能犧牲環境污染換取經濟發達，也不會走破壞和平已達到一國之私利。

以改革成果動員支持

以中國故事說服外國

以新的方式作為發展之路，就需要改革舊的制度與做法，一直以來實施改革不停步，試新創新步伐愈來愈大，80年代在深圳搞特區，這個嶄新的發展模式被證明成功之後，年前又要求深圳繼續先行先試，再以新的改革成果示範全國。但改革也並非一帆風順，近年對排放污水進入大江大河嚴格限制，要求各河流沿岸政府各管一段，但偷排污水的情况屢禁不止，中央要派「欽差大臣」定期巡視，這種依靠中央巡視的方式，在打擊貪污可能會奏效，但放在其他領域則未必「可持續」。中央近年在各個領域成立了改革領導小組，對於改革的方向給出很多指示，但在跟政府部門對接落實時，則有不協調之嫌。

中共將中國式現代化的目標與原則寫進黨章，實質上以此作為實現中國夢的必由之路，這個目標除了依靠各級政府與官員加以落實之外，還需要以大量的政績爭取社會及老百姓的支持，改革以及改革的成果，是最能夠說服老百姓支持的手段，而在適當的地方，引入一些在西方證明有效的方法去改革，更加能夠令西方相信，中國式現代化並非「關起門來」搞現代化。

中共總書記習近平在二十大的報告上重申，將「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」。這個說法引起西方懷疑，以為中國從此只顧國內，這些也需要用事實向西方說明，中國式現代化並非放棄對外開放。

中國式現代化是符合國情的發展之路，相信是能夠做得到的，至於外界可能還會將信將疑，但不會影響中國走自己的路，中國也需要講好中國故事，來說明這條路對中國合適，也不會影響別人走他們的路。

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