社評：免針紙官司政府敗訴 公共衛生風險須跟進

政府強調做法合理

法院關注合法問題

7名私家醫生涉嫌以每張數百元以至數千元的價錢，濫發免針紙，有被捕涉案醫生已被落案控以串謀詐騙罪，現正保釋候審。醫衛局長因應事態，宣布涉事7名醫生合共發出的2萬多張免針紙失效，有市民質疑局長做法，提出司法覆核。高院上周頒布臨時禁制令，暫緩相關免針紙作廢的行政措施，並於本周展開正審，聽取政府及司法覆核申請人一方的法律觀點後，裁定申請人勝訴。醫衛局長表示將會先與律政司研究判辭，同時重申當局有責任保障全港市民健康。

新冠病毒大流行超過兩年半，疫情反反覆覆，為了方便抗疫工作，防疫條例亦經過多番修訂。防疫條例第599L章有關「疫苗通行證」的規例，便是今年初才制訂。針對極小部分人因為特殊醫學理由，未必適合接種新冠疫苗，防疫條例訂明，市民持有由醫生簽發的免針紙，可以豁免打針，醫生簽發時，應該嚴格跟從衛生署指引。

根據本地及外國數據研究，不適合接種新冠疫苗者少之又少，港大傳染病專家何栢良表示，相信全港只有數千人真正符合簽發免針紙的要求。現在的情况卻是，單計7名涉事醫生所發的免針紙，已超過2萬張，相當於全港免針紙數目一半，警方調查更顯示，有被捕醫生承認，沒有看症下發出20張免針紙。從公共衛生角度，有理由相信涉事2萬多張免針紙，大部分都有濫發問題，惟外界亦不能排除，部分免針紙持有人可能有正當理由豁免打針。換言之，即使涉案醫生曾經發出虛假免針紙，也沒辦法斷定2萬張免針紙全屬造假；另外，醫衛局長若要宣布特定免針紙無效，相關權力應該來自防疫條例，但條文並未列明局長可以這樣做。今次司法覆核案，政府與申請人一方主要就是圍繞這兩點交鋒，最終高院認為申請人得直。

觀乎判辭內容，簡單而言，法官認為局長未有逐一審視個案，便一刀切宣布這2萬多張免針紙失效，做法不妥；防疫條例註明，免針紙有效期由簽發的醫生決定，反而局長宣布免針紙失效的做法，沒有明確法律基楚。當然，從政府角度，防疫事態千變萬化，由於法例難以窮盡各種可能情况，防疫條例的精神，應該容許當局「靈活」運用權力應付突發情况，要求當局逐一檢視每張免紙針是否濫發，現實上根本無法操作，不含醫學意見的免針紙也不應視為有效文件，醫衛局長的決定，只是為了保障公眾利益，做法「合理」。不過法官所關注的，並非局長決定是否可取，而是「合法」與否的問題。

修訂條例可堵漏洞

「問題免紙針」未解決

政府會否就裁決提出上訴，暫時尚未清楚；今次事件會否影響日後政府防疫工作，同樣需要觀察。有關濫發免針紙問題，由於高院的裁決，只是針對當局行政權力運用是否有足夠法律基礎，並非認可濫發免針紙行為，理應不會削弱法律阻嚇力，相信所有醫生亦明白，以身試法後果自負；至於日後會否出現更多質疑防疫措施的訴訟，現階段言之尚早。說到底，今次裁決只是針對宣布特定免針紙失效一事，並非否定防疫條例已賦予醫衛局長的廣泛權力。

免針紙風波，反映現行防疫條例有不足之處，當局可以因應法庭裁決，修訂相關法例，讓局長日後處理「問題免針紙」時有法可依，惟一般而言，普通法甚少有追溯力，即使現在修例，亦未必可以處理已經簽發的萬計問題免針紙。免針紙一般有效期只有3個月，涉案2萬多張免針紙，有效期最遲12月屆滿，然而未來1個多月，成千上萬市民仍可繼續持有問題免針紙，出入食肆等處所，公共衛生問題確實存在。一方面，這批人一旦染疫，重症住院風險比打夠針的市民高出一截，可能加重醫療負荷；另一方面，研究顯示無打針者一旦感染，體內病毒量一般偏高，出入食肆傳播病毒，對其他人的影響，無可避免比已打夠針的感染者高。當局應本着公眾利益，以符合法、理、情的方式，跟進及處理相關問題。

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