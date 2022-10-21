社評：招商引才範式轉移 政府主導發力急追

捨棄積極不干預思維

搶人才搶企業見新猷

知識型經濟，人才是關鍵。放眼香港周邊地區，由深圳到新加坡，皆有很多招商引才計劃。深圳「孔雀計劃」實施10多年，面向全球徵集科技團隊及人才落戶，除了針對個人的豐厚獎勵補貼，團隊也可得到金額可觀的專項資助，從香港科大「出走」深圳的大疆創新，便曾是計劃一員。至於新加坡，「人才立國、人才治國」更是長期國家發展策略，比起依賴市場力量吸引人才，政府主導作用更為突出，當局有完整的引才體系和人才政策，更有清晰的跨部門分工與統籌。相比之下，香港落後太多，必須發力急追。

李家超強調「搶企業、搶人才」，今次施政報告着墨甚多。引才方面，「高才通」是最重要措施，當局放寬簽證限制，向年薪250萬元以上精英，以及全球百強大學畢業生招手；有關合資格外來人才在港置業，報告提出，他們住滿7年成為永久居民後，可申請退回買家印花稅和新住宅印花稅。「搶企業」方面，政府將成立香港投資管理有限公司，由財政司長牽頭，動用未來基金的財政儲備，以「港版淡馬錫」方式，主導投資重點產業，包括提供各式優惠，吸引有實力創科公司及龍頭企業落戶香港；當局還會撥款300億元，設立共同投資基金，按企業個別項目帶動本地產業發展潛力，由政府參與共同投資。

過去數年，香港經歷不少變化與考驗。移民潮下離港者，不乏專業人士；另外，香港防疫從嚴，亦令一些海外人才和企業離港。當下香港同時面對勞動人口流失及人才流失情况，兩者是有重疊但獨立的問題。部分人出於意識形態和政治憎厭而移民，就算經濟民生真的有所改善，亦不一定能令他們回流，惟無論如何，香港都必須從世界各地招攬頂尖人才，促進創枓及金融等領域發展。香港疫下復常滯後，但以現時步伐，對外全面通關相信亦非遙不可及，疫情軌迹若無大變，當局應早日落實「0+0」，至於搶人才搶企業，則屬長期政策，質素比數量更重要，關鍵是確保措施有力、執行得宜、符合香港長遠需要。

特區政府以往並非沒有招商引才舉措，問題是管治精英長期將「積極不干預」奉為圭臬，迷信美英新自由主義，假「小政府大市場」之名，守株待兔，作為不足。「優才入境計劃」推行10多年，累計不足萬人，直至近年，引才規模才有較明顯擴大。首任特首董建華提出發展高科技，美國漢鼎亞太公司曾向港府提出「矽港」計劃，斥資近百億元，在港興建晶片廠，卻因為得不到政府高官支持，條件談不攏，反而上海願意提供優厚條件，最終「矽港」落戶當地，孕育出現在的中芯國際。對香港而言，這是一個深刻教訓。今次港府決定參考星洲淡馬錫模式，針對重點產業，主動拉攏外地有實力企業來港，甚至參與共同投資，標誌香港正式進入「產業政策年代」，政府拋開積極不干預思維，即使來得遲，總比不變好。

招商引才關鍵在執行

本地培訓支持不可少

當然，政策方向正確，亦要執行得好，才能有理想效果。政府引進重點企業要有透明度，亦要多聽相關專家意見，確保引進項目適合香港需要，不會「水土不服」；提供土地及財政補貼等優惠，事關公帑資源，考慮更要周全，不能一味吃悶虧。當年政府為爭取迪士尼樂園落戶，與迪士尼簽下「不平等條約」，處處受制於人，缺乏話語權。日後政府與外地龍頭企業磋商合作條件，絕對不能再重蹈覆轍。

「高才通」以全球頂尖專才為對象，以他們的履歷和能力，不管去什麼地方，要獲得高薪厚職均非難事，能令他們留下的因素，是營商環境、發展機會，以至毋須跟親人摯愛異地分隔；相比之下，置業可否豁免買家印花稅，相當次要。現在當局提出，外來人才成為香港永久居民後可獲退還相關稅款，其實已很足夠。相對於星洲的同類計劃「頂級專才准證」，「高才通」在年薪規定、簽證年期和履歷要求方面較為嚴格，吸引力會否不夠，需時觀察。當局可視乎成效，考慮是否需要適度降低門檻。除了主動向外「獵頭」，港府亦要進一步加強本地人才培訓、鼓勵本地初創企業發展。施政報告提出「產學研1+計劃」，投放100億元配對，資助不少於100個有潛質成為初創企業的大學研發團隊，只要計劃執行透明公道，對於鼓勵研究成果商品化，應有一定幫助。

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