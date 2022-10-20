社評：舊瓶新酒玩簡約 土房績效待官謀

造地未見大突破

過渡屋變「簡約屋」

國家主席習近平七一講話，對新一屆特區政府提出「四點希望」，包括提高治理水平、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定。新一份施政報告的內容佈局，針對「四點希望」，逐一回應；對於國家「十四五」規劃提及的香港「八大中心」新定位，報告亦有一一觸及。這幾年香港歷經波折考驗，「由治及興」是中央的期許。今次施政報告，作為新一屆政府的開局報告，提得最多的關鍵詞是「發展」。報告在搶人才搶企業方面新猷較多，成立投資管理公司，主動物色外地龍頭企業來港，一改以往不干預作風，可說是一次突破；李家超強調「以結果為目標」，施政報告提出百多項施政指標，包括關鍵績效指標（KPI），不少政策措施，皆有訂下較為具體的工作目標及時間，亦屬破格之舉。

香港土地房屋問題水深火熱，施政報告強調房屋供應要提量、提速、提效、提質，土地政策則強調增加儲備、重奪供應主導權。回望前兩屆政府，無論梁振英還是林鄭月娥均說過，解決土地房屋問題是重之中重，李家超首份施政報告，亦有相同表述，惟細察具體政策措施，依然不離原有框架，覓地建屋未開新格局，新措施多屬技術性的有限調整，舊酒新瓶，實際作用有多大，難免令人關注。

增加土地供應方面，政府依然只能倚重北部都會區和交椅洲人工島這兩個長線項目。施政報告表示，填海工程料於2025年上馬，與上屆政府的時間表大致相同，未有顯著提前；北都「全速造地建屋」，目標是5年內為所有發展項目「啟動收地程序」，然而根據新界東北發展經驗，整個收地過程可以拖拉多年，10年內完成平整新發展土地和落成新增單位各四成，並無保證。整份報告提及的額外「潛在」土地供應來源，主要是255公頃綠化帶，然而那不過是初步「識別」階段，十畫未有一撇。報告提出壓縮造地時間、簡化規劃程序，大致就是今年初發展局的方案，所謂「生地」變「熟地」縮短約三分之一至一半時間，屬於最順利情况，建屋速度是否可以顯著加快，仍需拭目以待。

建屋方面，提高北都住宅用地最高地積比率、放寬強拍門檻加快舊區重建，無疑有助增加中長期供應，惟只屬技術調整，作用有限，遠水難救近火，面對公屋輪候時間愈來愈長，當局的對策，是推出「簡約公屋」。報告提出公屋輪候時間即時「封頂」，未來5年將興建約3萬個「簡約公屋」單位，結合傳統公屋總供應量，輪候時間將在4年內，由目前6年降至4年半。根據當局說法，「簡約公屋」由政府出錢興建及營運，配備傳統公屋基本設施，租金較同區傳統公屋低，政府會物色一些未發展土地及私人發展商用地，以貨櫃箱方法興建，可以高達10層，希望能夠住5年。

細看當局說法，所謂「簡約公屋」，其實就是將上屆政府伙拍民間組織合辦的過渡房屋，加以公營化、制度化和擴大化，令人聯想起港英時代的臨時房屋。簡約公屋並非永久房屋，當局亦明言，申請人入住後，可繼續保留輪候傳統公屋的位置，然而另一邊廂，當局又將這類房屋與傳統公屋混在一起，重新計算所謂「公屋綜合輪候時間」。對政府而言，這種計算方法可以「做靚條數」，令「輪候時間」表面上得以縮短，但等待上樓入住傳統公屋的申請人龍，實際並無改變。

減少劏房數目無指標

輪候時間似數字遊戲

「簡約公屋」住戶等待多少年才能上樓，當局未提日後會否統計，也沒有交代會否制訂近似「3年上樓」一類指標。倘若覓地建屋進度未如理想，外界有理由擔心，由等候入住「簡約公屋」到遷入傳統公屋所需時間，合計隨時超過6年，比現在更糟，「公屋綜合輪候時間」如果無法反映實際情况，就會淪為自欺欺人的數字遊戲。

當然，對等待上樓者而言，能夠入住過渡房屋或「簡約公屋」，總好過住劏房，然而必須指出的是，傳統公屋規劃，必有足夠社區配套設施，諸如公園和運動場地等，相比之下，「簡約公屋」並無相關要求，整體居住環境視乎選址，差異可以很大。港英時代的臨時房屋區，最終存在了數十年，「簡約公屋」的存在將持續多久，要視乎日後覓地建屋表現。現時全港劏房戶超過10萬，中央希望香港長遠可以「告別劏房」，特區當局卻始終沒有就減少劏房制定具體工作指標，覓地建屋倘有差池，「未來10年建屋量頭輕尾重」，到頭來會否又一次變成「頭輕尾輕」，着實令人擔心。

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