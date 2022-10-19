社評：中國現代化之路 探索文明新模式

小心摸着石頭過河

避開資本主義弊端

直至19世紀初，中國作為傳統農業社會，長期是全球最大經濟體，然而工業革命改變了世界歷史，西方踏上現代化和殖民擴張之路，自19世紀中葉起，漸漸成為世界經濟中心。自1860年代洋務運動以來，中國有識之士百多年都在思考同一問題，就是如何令中國現代化。這個「百年之問」，由初期的中學為體、西學為用，追求船堅炮利，演變至後來百日維新、辛亥革命追求的政治體制改變，再到五四新文化運動呼喚「德先生、賽先生」，一代又一代人都在摸索現代化進路，但要將體量如此巨大的傳統農業社會變成現代化工業社會，確是非常困難。

新中國成立以來，由新民主主義時期到文革，中國在現代化之路上，作了很多嘗試，亦走過很多歧途，實踐證明鄧小平的改革開放是正確道路，2020年小康社會目標實現是里程碑，下一步是如何令中國由發展中國家，蛻變成為現代化發達國家。中央定下的目標，是在2035年成為社會主義現代化國家，本世紀中葉成為社會主義現代化強國。

當今世界，現代化發達國家總人口不過10億。中國人口14億，倘若成為現代化發達國家，世界格局必隨之改寫，但這也是一次規模史無前例的嘗試，何况中國走的是社會主義道路，有別於西方資本主義模式，沒有前車可鑑，二十大提出的中國式現代化，不僅改造國家，更會影響世界，需要仔細推敲。

二十大報告表示，中國式現代化是人口規模巨大的現代化、共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化、走和平發展道路的現代化；它的本質，除了實現高質量發展，更要豐富人民精神世界，推動建構人類命運共同體，創造人類文明新形態。以往人們談「四個現代化」，農業現代化、工業現代化、國防現代化、科技現代化，針對特定領域，容易理解。相比之下，中國式現代化，概念上明顯超越一般範疇。

香港是西化社會，對中國一套往往不甚了了，中國式現代化的表述並不容易理解，但當中很多概念，其實並非突然冒出來的說法，而是由中國社科院、中央黨校的學者們反覆推敲，發表了一段時間，最終成為報告內容。了解中國式現代化，必須先認清中國是社會主義國家這一現實。馬克思主義認為，社會主義是超越資本主義的社會發展更高階段，中國式現代化包含的不少概念，都是針對當代西方資本主義文明的弊端，希望中國現代化之路，可以避開相關陷阱。

理想與實踐總有距離

實事求是避免教條化

西方左翼對資本主義的批判由來已久，由資本逐利最大化所造成的剝削、消費主義與物質主義造就「單面向的人」，再到新殖民主義依附關係等，在在都是見證。隨着蘇聯共產陣營瓦解，資本主義全球化，美式新自由主義定於一尊，西方左翼運動式微，批判資本主義流於象牙塔討論。相比之下，中國式現代化這一主張，反映中共有意付諸行動，秉承中國文化傳統，試圖跨越當代資本主義社會弊端。資本主義（特別是新自由主義模式）下貧富懸殊變本加厲，共同富裕是中國式現代化的回應；人與自然和諧共生，指向綠色經濟與可持續發展。物質文明和精神文明相協調，目標是制約消費主義與物質主義文化，希望形成「以義導利、以義制利」的精神文明，鼓勵「人的全面發展」，而非淪落為「單面向的人」。

人類命運共同體，是中國傳統天下觀的延伸，強調和而不同，大國小國對世界共同福祉，肩負共同但有區別的責任；創造人類文明新形態，與人類命運共同體的世界觀一脈相承，主張現代化應該以人而非資本為核心，經濟上，各國應有自主發展空間；政治上，不應再讓強權政治主導國際秩序；文化上，尊重不同文明。看在西方眼裏，這些主張，明顯有意重塑現今以西方為中心的資本主義國際秩序，然而從更高層次看，世界可以有中國式現代化，一樣可以有印度式現代化、非洲式現代化。中國式現代化背後反映的其實是一個多元文明世界，不同國家或文明都可以選擇自己的現代化道路，結合自身傳統文化。大同世界無疑是遙不可及的理想，但只要放下唯我獨尊心態，尊重彼此合理關切，文明衝突並非無可避免。

當然，理想與實踐，往往有不少距離。歷史經驗已說明，追求理想主義過了頭，脫離民情與現實，結果可以帶來浩劫。中國式現代化，既要講理想，也要重現實，還要民主監督。以人民為中心、約束資本反壟斷，原則當然沒有錯，但做得太盡，過猶不及，亦非好事。權力當局能否因應實際狀况，不斷自我修正調節，避開教條化陷阱，對於開拓中國式現代化之路，將有關鍵影響。

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