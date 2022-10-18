社評：配合中國式現代化 香港首務做好自己

由治及興破深層矛盾

當好一國兩制「示範區」

中共總書記習近平宣讀二十大報告，提及香港過去5年「局勢動盪變化」，「我們依照憲法和基本法，有效實施對特別行政區的全面管治權」，制定港區國安法，落實愛國者治港，令局勢實現重大轉折，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，「港澳保持長期穩定發展良好態勢」。跟十九大說法相似，二十大報告重申一國兩制是保持港澳長期繁榮穩定的最佳制度，強調要全面準確貫徹一國兩制方針，然而報告亦提到，過去香港落實一國兩制的體制機制不健全，國家安全受到嚴峻挑戰；展望未來，一國兩制不僅要堅持，整個制度體系亦要「完善」，這亦成為了涉港報告內容的重要關鍵詞。

二十大報告有關香港的部分，秉承了習近平七一講話，強調一國兩制必須長期堅持、堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一、落實特區維護國安法律制度及執行機制、支持特區提升全面治理能力和管治水平，以及鞏固提升港澳在國際金融、貿易、創科等領域的地位等。報告將習近平七一講話內容化為黨策，突顯當局決心嚴格執行，相信中央日後將更積極行使全面管治權，一如報告所言，確保香港維持行政主導、改善管治、破解社會經濟深層矛盾、更好融入國家發展大局。行政長官李家超明天發表首份施政報告，有何良策處理土地房屋等問題，各方拭目以待，無論中央和市民都期盼，特區當局真能拿出政治決心，打破利益固化桎梏。

報告強調保持港澳資本主義制度和生活方式長期不變，同時堅決打擊反中亂港亂澳勢力、防範和遏制外部勢力干預港澳事務。報告有兩個新表述值得留意，一是完善特區司法制度和法律體系，二是壯大愛國愛港愛澳力量，形成更廣泛的「國內外支持一國兩制的統一戰線」。前者相信需要放在習近平七一講話有關香港保持普通法制度的框架下理解，至於後者則相信牽涉到台灣問題。

有別於近幾屆黨大會報告，二十大報告有關台灣問題的表述，措辭明顯較為強硬。針對台獨分裂活動，「決不承諾放棄使用武力」之說，時隔20年再次寫入報告，「祖國完全統一，一定要實現」，突顯中央決心，但報告亦重申，「和平統一、一國兩制」仍是實現兩岸統一最佳方式。

機遇挑戰風險並存

港須防範驚濤駭浪

以當下台灣島內及大國博弈形勢，一國兩制在台灣落實的客觀條件尚未存在，然而世局正處於劇變期，5年、10年後的形勢，現在難以預測，唯一肯定的是，香港仍是迄今最重要的一國兩制「示範區」。對中央而言，香港在新時代一國兩制下，若能切實做到由治及興、經濟發展脫胎換骨、民生難題顯著改善，一定有助增強國內外支持一國兩制的統一戰線。從這一角度而論，香港厲行改革、破解深層矛盾、踐行良政善治，絕不止是自身問題，而是事關促進國家統一和民族復興，香港做好自己，就是幫助國家。

民族復興是中共強調的歷史任務，推進中國式現代化、實現國家完全統一，乃是其核心。中國式現代化不是西化，無論經濟全球化、國際關係構建，乃至更高層次的世界觀和多元文明觀，中國皆有不同於西方的一套主張，由一帶一路、人類命運共同體，以至今次報告提及的創造人類文明新形態，均為「中國方案」，香港作為國家對外重要門戶，需要思考在中國式現代化過程中，扮演什麼角色。香港是西化社會，對西方一套耳熟能詳，對中國的一套往往不甚了了，甚至只懂用西方視角看待。為了配合中國式現代化，香港需要學習兼擅兩者。

未來5年是內地建設社會主義現代化國家的開局關鍵期。當下國際形勢風起雲湧，地緣政治鬥爭激烈，通脹衰退陰霾籠罩全球，報告提到，國家發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，為此必須增強憂患意識，堅持底線思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。世局動盪不安，部分國家的霸權行為愈來愈赤裸裸。當中央也強調要居安思危，香港亦要有心理準備，「由治及興」之路絕不平坦，不僅要克服內部各種阻力，更要隨時準備應付外來挑戰及惡意行為。

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