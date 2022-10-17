社評：中國式現代化非西化 二十大報告居安思危

經濟發展進入新常態

滿足美好生活新需求

五年一度的黨代會，是中共的代表大會，與每年一度的政府工作報告最大的不同，就是突出政治性及黨建內容，經濟方略反而非其重點。但由於中共的執政地位，黨代會報告對中國的政經走向影響更為深遠，如十三大的「社會主義初級階段」理論，十四大的「社會主義市場經濟」論斷，十五大的「中國特色社會主義」理論，十六大、十七大的小康社會提法等，都影響長久。黨代會一般是總結5年的工作，但今年恰逢習近平在十八大上擔任總書記10周年，而這10年已被稱為「新時代」，所以二十大只是「新時代」的一個新坐標，經過今次大會「兩個確立」後，習近平新時代料將成為中共一個新的里程碑。

因此，二十大報告既回顧十九大以來5年的工作，亦總結新時代10年的成就。根據官方數字，10年間中國經濟總量由54萬億元（人民幣）增至114萬億元，佔世界經濟比重超過18%，國內生產總值（GDP）年均增長6.6%，對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6%，超過七大工業國（G7）貢獻率的總和，是推動世界經濟增長的第一動力；脫貧攻堅令近1億人口擺脫絕對貧困，中國已形成全球最大規模中等收入群體，建成世界上規模最大、覆蓋人口最多的社保體系，各級教育普及程度達到或超過中高收入國家平均水平……

在報告的15個章節中，講經濟發展的只有第四部分「加快構建新發展格局，着力推動高質量發展」，這並非意味經濟發展不再重要，而是因5年前北京已判斷，內地經濟進入「新常態」，發展質量更重要，而中共已經過了需靠經濟高速增長來維持執政合法性的階段。報告中提出的「全過程人民民主」、「科教興國戰略」、「增進民生福祉」、「推動綠色發展」，都屬於滿足人民對「美好生活」新的需求。

習近平上台之初，以掀起反腐肅貪風暴立威，10年來，受查處者佔中共黨員總數約4.5%。當年中共開國領袖毛澤東曾稱，中共跳出「治亂興衰歷史周期率」的答案是「讓人民監督」，習近平在報告中宣布的第二條答案則是「自我革命」，並誓言「全面推進黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高」。

創造人類文明新形態

準備驚濤駭浪式考驗

去年中共慶祝建黨100周年之際，習近平宣布脫貧攻堅戰告捷，實現「全面小康」，下一步目標是在本世紀中葉中華人民共和國成立100周年（2049年）時建成「社會主義現代化強國」。在昨天的報告中，習近平對「中國式現代化」作了明確定義：即是中共領導的社會主義現代化，「是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化」。這意味着「中國式現代化」，摒棄了西方以資本為中心、兩極分化、物質主義膨脹、對外擴張掠奪的現代化之路。

中共總結過去10年的經驗時，常常賦予其世界性意義，脫貧攻堅被形容為「世界減貧史上的奇蹟」，「中國式現代化」就被形容為「創造人類文明新形態」，為世界發展史提供了中國經驗、中國方案。這固然是中方自信的表現，但就似乎印證了美國最新國家安全戰略的判斷，即中國是唯一既具有重塑國際秩序意圖，又具有愈來愈多能力來推進這一目標的國家。

對於中美博弈，二十大報告中並未正面提及，但提醒未來5年「必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」，呼籲「堅持發揚鬥爭精神」，「增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上」。

中國自古就是一個經常面對周邊游牧民族侵擾的動員型國家，中共建政以後，進一步強化了國家的動員能力，新時代10年來，重塑了一度廢弛的這種能力。在疫情、戰爭、制裁等打擊下，當今全球經濟已逐漸進入準戰爭時代，從二十大報告將「推進國家安全體系和能力現代化」單設專章，又敦促「實現建軍一百年（2027年）奮鬥目標」來看，也是為未來世局的動盪預作政策準備及動員。

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