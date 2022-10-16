社評：國際債務危機山雨欲來 國內地方政府須再節流

全球國際債務危機嚴重

中國可能因而收益受損

新冠大流行在全球肆虐近三年，很多國家的經濟受到嚴重打擊，今年開始復蘇初現，但俄烏戰爭爆發，全球糧價和油價急漲，依賴進口的國家壓力重重。美國面對40年來最嚴重的通脹，應對的方法是加息，以致美元升值，有自然資源出口的國家還可以保住幣值不至於急跌如山倒，進口赤字大的國家，則是雪上加霜；外債累累的國家，還本無力，還息的負擔也提高，隨時會出現還債危機。

斯里蘭卡七月份宣布政府破產，其餘3個不履行還貸的國家是俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭，評級機構警告，阿根廷、黎巴嫩、加納等10個國家出現還貸困難。這些國家貨幣大幅貶值，進口成本急升，過去政府實施的價格補貼、減稅等扶持民生的政策，無以為繼，是否會因而出現政權不穩有待觀之，但在償還國際債務出現問題，很可能會因為通脹持續高企以及政府財政收支出現大量赤字，而爆發主權債務危機，這對國際金融帶來的骨牌效應，不可小覷。

國際貨幣基金組織和世界銀行上周舉行年會，修正了對全球經濟增長預測，也討論了國際主權債務危機的可能性，但沒有提出任何解救方案，也沒有宣布減免發展中國家債務的方案，可謂「見死不救」。全球利率急升和美元升值，資金流向美國，也吸引了外來投資者在美國設廠提供就業機會，美國是唯一受惠者。中國給予很多發展中國家大量貸款，支持他們購買中國的基建工程項目，是一項長線投資，也可能因為這些國家出現債務危機而受損。

全球經濟低迷，中國不可能獨善其身。雖然外貿進出口總額和順差都有所提升，人民幣兌美元貶值，對其他貨幣則升值，但是，由於國內經濟增長率持續下滑，地方政府收入減少但開支增加，財政出現左支右絀的情况十分普遍。收入減少的原因是稅收因為主動減收以刺激經濟，和經濟下滑而繳稅下降，同樣重要的原因是賣地收入大幅下降。開支卻不減反加，基本的教育和福利開支不能減，醫療開支則大幅增加，即使沒有出現疫情的地方，也要因應防疫常態化的要求而經常做全民核酸檢測，一旦出現疫情，政府為封控區域居民提供生活必需品的開支也十分可觀。現在已經有很多城市不能支付核酸檢測機構的費用，也有城市違反規定，要求被隔離的市民交付隔離住宿和就餐的費用。

地方政府亂收費杯水車薪

賣地假競投收入降低債比

地方政府因為財政收支不平衡而亂收費、亂罰款的情况比比皆是，但這些收入只是杯水車薪，房地產收入才是關鍵。很多地方長時間對房地產行業過分依賴，廣州的土地相關收入是財政預算收入的149%，現在房價下滑，土地拍賣不吃香，廣州今年頭三季度的土地拍賣，頭兩次還有私企象徵性的加入競投，第三次賣地私企缺席，拍賣前夕抽起兩塊，18塊拍賣土地中，3宗無人出價，13宗以底價售出，只有兩塊超出底價成交。房地產市場低迷是一回事，但更嚴重的問題是，賣地可能潛藏政府暗中操作以掩蓋財政困境的問題。

財政部日前發出要求，嚴禁「通過國企購地等方式虛增土地出讓收入」，用意十分明顯，就是針對一些地方，用國有企業購買土地，造成政府收入增加作為分母，以降低債務佔整體經濟的比例，符合國家對於負債不能超出財政收入的比例要求。在數據上處於邊緣狀態的城市或許可以這樣，但嚴重超出負債比例的地方則「法網難逃」。

黑龍江省鶴崗市，和很多東北地區的城市一樣，因為轉型不及時經濟倒退，近幾年因為房地產業興起而令政府財政出現曇花一現的狀况，由於全國經濟逆轉，鶴崗市的債務負擔超出政府財政能力的4.6倍，去年底不得不宣告需要財政重整，實質上就是破產。

按照內地的要求，「破產」的地方政府就需要大幅削減開支，包括停止招聘公務員、減少公務開支等。其實，全國很多地方政府已經因為財政收入下降而節流，在經濟低迷的環境下，開源困難，只能在節流下工夫才能渡過難關，很多地方的公務員和教師已經減工資和削減福利，如果仍不能減低政府赤字，就必須在節流方面加碼，避免債務佔比超出國家規定而墮入需要財政重整的行列，中央政府限制地方政府在賣地方面「做手腳」，就必須在削減開支方面再下一城。

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