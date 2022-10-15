社評：英國政客藥石亂投 民粹時代又添教訓

英揆轉軚兼炒財相

難掩施政不負責任

英國保守黨在朝12年，由卡梅倫、文翠珊、約翰遜到現在的卓慧思，先後出了4位首相。英國政治傳統，即使首相中途換人，只要在朝政黨不變，管治方針與路線總有一定程度延續性，然而這幾屆保守黨政府，更喜歡標榜與前朝不同，敢幹前任所不敢。今年9月初，約翰遜在醜聞纏身、眾背親離下黯然落台，卓慧思以大幅減稅等主張贏得黨人支持，擊敗前財相辛偉誠，接任英揆。新政府組成後，旋即於上月下旬公布半世紀最激進減稅計劃，整個刺激經濟方案規模高達450億鎊（約3900億港元），卻無交代政府資金來源問題，結果引發市場動盪。投資者懷疑英國財政負擔能力，導致英鎊英債一度暴跌。

過去數周，英國匯債市場波動情况，完全不似發達經濟體，反而更像新興市場，國際貨幣基金組織（IMF）更公開批評卓慧思政府的減稅方案，呼籲英國重新評估形勢，不宜在現階段推出這種大規模兼缺乏針對性的措施。雖然財相關浩霆其後撤回富人大幅減稅建議，盼熄國民怒火，但整個減稅方案規模並無顯著縮減。卓慧思還一再重申不會轉軚，堅持大幅減稅，也不會削減政府開支，剛愎自用，不將IMF忠告和市場反應放在眼內，還要擺出一副「雖千萬人吾往矣」的姿態，看在有識之士眼裏，恍若不知天高地厚的傻瓜。若不是英倫銀行上月底及時緊急啟動買債措施，設法穩定鎊匯和債市，持有大量國債的英國退休基金早已爆煲，令數以百萬計的英國退休人士欲哭無淚。

英國通脹高企，需要收緊貨幣政策及財政政策。這邊廂，英倫銀行為了遏抑通脹加息，那邊廂卓慧思卻亂投銀彈「倒米」，為通脹添柴加薪。英倫銀行無限買債救急以13天為限，不能延長，否則就會與收緊貨幣政策衝突。投資者擔心，本周五買債救亡行動結束，英國匯債又有難。昨天卓慧思政府終肯轉軚，危機算是暫時放緩，然而事件已令人對英國財政、金融穩健，以至當政者的治理能力，產生不少懷疑。說到底，英國債務水平升至半世紀最高，當下又面臨滯脹，財政貨幣政策迴旋空間不多，就算政客不再亂出昏招，經濟也有硬着陸風險。

英國並非美國，英鎊亦非美元，華府可以恃着美元霸權濫印鈔票狂灑銀彈，倫敦當局並無這本錢。今次危機，突顯了唐寧街的不自量力，以及政客的不負責任。卓慧思革除關浩霆職務，遮掩不了自身責任，兩人相互卸責，缺乏擔當；這邊廂，英倫銀行為唐寧街補鑊，那邊廂，關浩霆還敢厚着臉皮揚言，停止買債後，萬一下周開市再現動盪，英倫銀行需「承擔責任」。

脫離現實拒信專家

「偏方」救國可釀巨禍

過去30年的經濟全球化，以新自由主義為核心，肥了西方小撮精英，當地一般民眾卻受惠有限，甚至因此吃虧，民怨日積月累，造就民粹主義抬頭，英國脫歐是標誌事件，人們不信任專家，更愛活於同溫層，思想觀念愈益激進化極端化，同時也愈來愈脫離現實。今次卓慧思政府險釀巨禍，反映了民粹時代西方政治的敗壞。

西方世道崩壞，緬懷往昔美好、重拾舊日光輝，成為右翼民粹主義一股潮流。特朗普「讓美國重新強大」，正是一例。英國保守派眼中，戴卓爾夫人和列根這兩位領袖，代表了一個輝煌時代，卓慧思的大幅減稅方案，標榜師承二人，迎合了渴望重拾輝煌的支持者；根據《金融時報》等媒體的報道，卓慧思和關浩霆似乎也真心相信，只有秉承戴卓爾夫人的一套，將新自由主義淨化「還原本色」，才可以幫國家脫困，來自所謂「專家」和市場的阻力，必須設法克服，只是今時不同往日，當今英國內外經濟形勢，跟戴卓爾夫人時代截然不同，卓慧思那種近乎教條式的堅執，根本脫離了現實，強硬為之，只會車毀人亡，問題是英國經濟民生沉疴難起，當既有應對方法失靈，苦無出路，不排除未來又會有人企圖以其他古怪「偏方」落藥，令國家陷入更可怕的危機之中。

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