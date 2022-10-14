社評：香港搶人才須快狠準 着眼減辣托市易失焦

取消BSD「爭人才」

兩者無必然關係

行政長官李家超下周發表首份施政報告，除了土地房屋政策，「搶企業、搶人才」亦是重點。昨天《彭博社》引述消息人士表示，港府正考慮一系列吸引人才措施，包括：放寬在港企業聘用13類專業領域非本地僱員，諸如資產管理、金融科技等領域專才；放寬針對非香港永久居民置業的15%買家印花稅規定；引入新的簽證形式，方便非本地人才在港工作；為一些高技能專業人士提供現金補貼；設立特定政府部門機構，處理吸引人才和投資事宜，等等。報道提及的具體措施內容不多，消息人士還稱，部分措施細節仍可能有變，甚至不一定出現在施政報告中。

這幾年香港內有疫情和移民潮，外有強大競爭對手，人才流失情况令人關注。香港既要鞏固國際金融中心地位，又要推動創科發展，必須設法吸引更多人才來港，當局不能守株待兔、墨守成規，同時亦要確保措施真的有對症下藥。《彭博社》報道提及的多項措施，是否真的能夠幫香港吸引人才，很視乎具體細節，買家印花稅（BSD）問題正是一例。

香港樓價之高，全球數一數二，莫說常有港人抱怨，畢生工作彷彿只為發展商「打工」，就連外國企業駐港人員亦認為，本港的生活及居住成本着實太高，削弱吸引力。近十年港府為了遏抑樓價，推出一系列「辣招」，包括以BSD加重非本地客置業成本，打擊投機炒賣，然而同期樓價累積升幅仍超過一倍。當然，樓價不可能永遠只升不跌，今年以來，全球經濟疲弱，美國加息影響環球資金流向，本港樓市向下，跌幅接近一成。儘管財政司長早前表示，相信本港樓價不會斷崖式下跌，樓市需求管理措施毋須調整，但政商界仍不斷有人呼籲「撤辣」，而「吸引人才」則成為一些人要求取消BSD的「理由」。

置業安居，人心所欲，港人如此，港漂亦然，然而取消BSD與吸引更多人才，是否存在明確而強烈的因果關係，大有商榷餘地。首先，人才是否願意來港，看的是事業發展前景，而非置業機會，政府有完善的產業政策，比起取消BSD，更能鼓勵人才來港打拼。其次，即使考慮外來人才在港生活配套，政府大可推出各式津貼計劃，減低他們的居住成本，而不是先叫他們幫手買樓。香港生活成本太高，影響外來人才留港發展意欲。取消BSD的即時效果，一定是托市，能否吸引香港所需人才卻是未知數，不排除有人鑽空子，假「專業人才」身分來港，卻以炒樓投機為實。

以「吸引人才」作為托市幌子，掛羊頭賣狗肉，並不可取。就算政府真的希望幫助那些已下決心長期留港發展的外來人才置業，豁免BSD也要附帶嚴格條件。以事後退稅方式，在過了指定期限（例如在港工作滿3、4年後），方可取回之前支付的買家印花稅，做法相對合理，總之當局絕對不能容許來港買樓後一兩年便套現離開，否則等於變相鼓勵炒賣。

「搶人才」需要放寬來港工作簽證限制，同時當局亦要確保來港者真的是香港所需要的人才，不會變相淪為「輸入廉價外勞」措施。針對本港現時面對的人才荒，容許在港企業直接從內地或海外招聘金融科技等特定領域專才，毋須先要走一輪程序證明有努力在港招聘本地人擔任相關職位，可以讓企業獵頭更有彈性，填補人才需要。不過長遠而言，當局亦應設法培養更多本地年輕人才，讓他們有空間力爭上游。

人才政策目標要清晰

吸納「海歸」精英有可為

香港「搶人才」，目標對象要清晰，出手則要快、狠、準，與此同時，當局亦要致力充實本地人才庫。新加坡早前推出「搶人才」新措施，明年元旦起增設「海外網絡和專業簽證」，外籍人士月入超過3萬坡幣（約16萬港元）即可申請，獲批後可獲 5年簽證，其間可在當地自由轉工，其家屬亦可在當地尋求就業。有分析認為，星洲此舉旨在挖各地不同領域頂尖人才，當中包括香港金融專才，然而值得留意是，星洲當局亦有配額措施，限制製造業等可以聘用的外籍員工比例，保障本地人。星洲的做法，值得港府參考。

近年中美關係急轉直下，內地精英學生負笈美國趨勢有變，部分在美工作的內地專才亦有離意，有意回流，香港可以吸納這些「海歸」及尖子學生為重點。誠然，香港也要跟滬深等內地一線城市爭人才，在產業環境及津貼資助等方面未必及得上，但香港作為國家對外開放程度最高的城市，始終有其優勢，只有人才政策得宜，並不一定落於下風。

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