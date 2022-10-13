社評：政府推動兒童打針 務須切中家長疑慮

童版復必泰批准接種

家長疫苗猶豫待克服

本地疫情近期有所回升，每日新增感染個案由早前3000多宗，升至4500宗以上水平，Omicron變異病毒株BA.2.75.2及 XBB相繼在港出現，稍後會否成為本地病毒主流，有待觀察。無論如何，新冠病毒不斷變種，出現新的主流變異株，只是遲早問題。根據近3年的抗疫經驗，今冬爆發新一浪疫情，可能性相當高，當務之急是加強疫苗接種，保護尚未打夠針的長者和兒童。

本港12至18歲以下青少年接種新冠疫苗計劃，去年底開始，其後擴至3到11歲兒童。今年夏天，本港疫情反彈，出現幼兒染疫危重甚至死亡個案，政府8月初開始，為幼兒（半歲至3歲）接種科興疫苗。及至昨天，政府宣布認可兒童及幼兒版復必泰疫苗在港緊急使用，5至11歲適用兒童版，6個月至4歲適用幼兒版。當局暫未公布童幼兩版復必泰何時抵港，專家相信最快下月有貨，家長安排童幼打針，可望有更多選擇。

第五波疫情以來，本港有38名兒童及幼兒染疫後出現重症，超過九成未打齊針，當中有8人病殁。港大醫學院分析第五波疫情高峰期染疫住院數據，發現3至18歲的人，無論接種兩劑復必泰還是科興，預防重症成效均超過九成，至於已打3針的數萬名兒童及青少年，更沒有染疫住院個案。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指出，臨牀個案顯示，已打兩針的染疫童很快便能出院，此外，打針亦可減低兒童出現「長新冠」風險。專家普遍認為，即使Omicron變異病毒株不斷出現新亞系，現有疫苗依然足以保護兒童避免重症及死亡，呼籲家長盡快安排子女打針，可是實際接種情况卻顯示，部分家長仍是裹足不前。

衛生署轄下聯合科學委員會建議，兒童應接種3針科興或兩針復必泰。觀乎最新接種情况，青少年（12至19歲）及兒童這兩個組別，兩針率分別是98%及72%， 3針率則為69%及26%，明顯仍有改進空間；幼兒（半歲至3歲）方面，儘管新冠疫苗開打超過兩個月，可是接種率仍非常低，已打首針及兩針者，分別只有17%及8%。香港醫院藥劑師學會早前一項網上調查更顯示，填寫問卷的家長，有47%沒有或無意讓子女接種新冠疫苗。

家長孩子視角先行

游說打針動之以情

天下父母心，沒有多少事情比子女健康更重要，出於政治鬥氣或意識形態而拒讓子女打針者，相信只屬少數。當臨牀數據證明接種疫苗可以保護兒童、專家再三呼籲打針，仍有不少家長未有響應，當局必須思考如何克服這股疫苗猶豫情緒，若無法釋除家長疑慮，即使提供更多款式的疫苗選擇，亦未必能夠提高童幼接種率。香港開關復常，新冠病毒感染情况，相信每隔一段時間便出現高峰期，情况近似季節性流感。當局需要讓家長明白，疫情新常態下，子女感染新冠的可能，一點也不低，期望子女不會中招、即使染疫也不會出現急性腦炎或嘶哮等重症，其實是拿子女健康賭一鋪。

部分家長受網上流言影響，除了懷疑疫苗對兒童的保護力，亦擔心子女打針後出現嚴重副作用，有家長甚至關注，「打針後遺症」會否多年後才浮現，凡此種種，皆顯示他們有很多誤解。政府需要跟前線醫生及學校合作，多向家長解說，例如打針後發燒臂痛乃是常見現象，就算子女身體反應大一些亦毋須太擔心，皆因接種其他病症的疫苗，亦可能有發燒、肌肉無力等情况；有關青少年接種復必泰後出現心肌炎，乃是個別情况，本地錄得的所有個案均屬輕微，並無大礙，現在準備引入的幼童版復必泰，劑量僅為成人版十分之一，美國迄今有60萬名幼童接種，並無發現任何誘發心肌炎個案。

比起所謂「打針後遺症」，染疫兒童康復後出現「長新冠」後遺症，風險更加真實，遺害可以甚久。社協一項針對基層家庭的調查便稱，不少染疫兒童康復後有「長新冠」症狀，出現「腦霧」等情况，影響記憶力及注意力，妨礙學業。疫苗通行證適用年齡降至5歲、將打針率作為小學恢復全日面授考慮因素，對於敦促家長為子女打針，無疑有一定作用，不過當局谷針亦要有軟的一手。政府專家顧問劉宇隆形容，游說家長帶子女打針，秘訣在「動之以情」，多從孩子利益角度出發。當局推動幼童打針，宣傳工作不能太離身，一定要切中家長的疑慮和關注，才能事半功倍。

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