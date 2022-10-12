社評：一艘遊艇折射新格局 香港長袖善舞難度增

根據聯國決定辦事

港拒美國司法長臂

俄軍入侵烏克蘭，美國與盟友制裁封殺俄羅斯，多名被指親克宮的俄國財閥皆成制裁對象，部分資產遭凍結或被迫變賣。歐美至今扣押了俄國富豪10多艘巨型豪華遊艇，總值逾百億港元。今次在港引起風波的巨型豪華遊艇，由俄羅斯鋼鐵大亨擁有，資料顯示，遊艇3月起曾出航前赴多地，上周入境本港。華府一邊質疑有人將香港當作避風港，一邊質疑港府「不作為」會鼓勵更多俄國財閥藉香港逃避制裁，這會「進一步讓人質疑香港營商環境的透明度」，又稱「香港作為金融中心，其聲譽取決於是否遵循國際法律和標準」，言語中頗有威脅意味。與此同時，一些俄國大企業則探討來港上市集資，乃至將部分業務轉往香港，根據外電報道，相關企業涉及超市、支付服務等行業。

蘇聯解體後，大量國有財富遭私人侵吞，有政治人脈關係就有機會發財暴富。1990年代中開始，俄羅斯湧現一批寡頭財閥，他們多年來將大量個人財富轉移到西方，倫敦成為主要落腳點，西方國家通常也不會過問俄國財閥帶來的財富，究竟是怎樣得來，沒料到俄烏戰爭爆發後，政治氣氛驟變，就連著名俄羅斯富豪艾巴莫域亦遭打擊，被迫割愛將英格蘭球會車路士，以無錢賺低價賣給美國新班主。俄國與西方關係破裂，唯有東望，多跟中東國家和中印打交道。俄資「脫歐入亞」，香港作為高度開放經濟體，可以接通世界，吸引力明顯；香港打開門做生意，在商言商本是理所當然，然而地緣政治鬥爭，卻令事情變得複雜。

行政長官李家超談及制裁問題及如何應對俄資來港，強調香港作為金融中心，監管制度與世界接軌，資金及人員進出，一切依法辦事，香港會執行聯合國通過的制裁措施，至於一些國家基於特定考量採取制裁行動，僅屬單方面決定，言下之意是香港不會執行。翻查資料，2019年5月，美方曾就一艘載有伊朗石油的油輪可能來港，警告特區政府勿讓該艘油輪停靠，否則可能違反美國針對伊朗的制裁，當時中國外交部和港府均作出強烈回應，指出那是美方單邊制裁，未獲聯合國授權。

地緣形勢影響星港

盡力保持迴旋空間

特區政府拒絕接受美國「司法長臂」管轄立場一貫，執行制裁以聯合國決定為依歸，更是遵循國際法的表現，特區政府不應接受不合理要求，惟無可否認的是，國際政治鬥爭險惡，口頭講道理，實際講手瓜。當下中美關係、港美關係還是國際形勢，已無法與數年前相提並論。中美尚未走向全面對抗前，香港之於美國，仍有經濟價值，現在華府更大程度視香港為「制華手牌」之一。當年斯諾登大爆美國竊聽監控黑幕後經港赴俄，華府事後拒予香港免簽證待遇，談不上是嚴厲報復；時移世易，現在華府千方百計遏制中國，找藉口打擊香港的可能，確實遠比過去高。

以往特區政府談論香港營商環境，常標榜低稅率等賣點，然而香港有足夠地緣政治迴旋空間，可以在東西方之間左右逢源，其實是一個更根本的優勢。隨着中美走向全面對抗、大國博弈激烈，香港這個左右逢源的優勢已大打折扣。美國西方對港態度有變，在亞太區伸張商業利益，很自然傾向改以新加坡為據點。最近不少人拿星港作比較，除了比管治、比政策、比復常，更要理解地緣政治大局對兩地的影響。星美是戰略合作伙伴，由2003年美軍侵伊到2018年美朝峰會，新加坡都有支持配合；俄烏戰爭中，星洲政府更加入歐美陣營制裁俄國，立場遠比有購買俄國軍火的其他東盟成員國強硬。不過星洲與中國亦是「全方位合作伙伴」，這一點令到現在新加坡比香港有更大地緣政治空間、更能左右逢源。

當然，世界格局仍在重塑過程中，未來10年是關鍵期，星港所面對的地緣政治環境，隨時一變再變，無論如何，香港是國家一部分，重大外事必須配合國家。面對較以往不利的地緣政治新形勢，香港要盡力保持迴旋空間，這是權力當局需要思考的問題。俄資東來，日後在港存在愈多，來自歐美的壓力預料亦愈大。近月中印與俄國做生意之餘，亦有處處提防美國制裁的可能，香港處理這類問題經驗有限，更要小心翼翼，避免落人口實、給人伺機打擊之機。

■歡迎回應editorial@mingpao.com