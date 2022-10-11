社評：重振盛事之都聲譽 防疫鬆綁不走回頭

桌球大師賽叫好叫座

復辦盛事注入強心針

本港疫情反覆，每日新增感染數目，由早前平均約3000多人的平穩狀態再度攀升，重新逼近5000宗水平。除了輸入個案增多，本地病毒即時有效繁殖率亦重返1以上水平，意味1名感染者傳染多於1人，疫情持續一個月向下的趨勢又見逆轉。根據醫管局數據，新增入院新冠病人暫時未見顯著上升，然而由於住院情况變化，較諸疫情升溫步伐通常有所滯後，未來數周事態發展，仍須密切留意，一老一幼尚未打針者，應該盡快接種疫苗。

入境檢疫「0+3」下，輸入個案增多帶動疫情回升，乃是意料之內；新冠病毒持續變種，最近在新加坡造成疫情反彈的變異病毒株Omicron BA.2.75，已流入本港社區，隨着冬季來臨，香港迎來新一浪疫情，同樣是預期之中，嚴格而言，這就是疫情新常態，最重要是「打夠針」防重症遏死亡。當下香港已有混合免疫保護，暫無證據顯示新的變異病毒株更為致命，政府專家顧問認為，現有疫苗足以發揮保護作用。疫情回升，醫療系統壓力無可避免增加，但香港已有應付7、8月疫情反彈的經驗，只要醫療系統不成問題，政府應該繼續推進通關復常，不應裹足不前，更不能開倒車走回頭路。

第五波疫情爆發至今，累計病殁人數突破1萬，代價沉重，事到如今，唯有向前看，在有效控制重症死亡下，讓香港早日重拾活力與生機。疫前的香港，乃是「盛事之都」，不時有大型賽事、國際展覽、藝術節和演藝活動舉行，成為旅遊業一大賣點，然而疫下香港「冰封」，盛事紛紛取消、延期或大幅縮減規模；近半年周邊競爭對手陸續開關，香港復常落後於人，更有盛事因此被撬走，「盛事之都」金漆招牌褪色，必須致力經營翻新。上周舉行的香港世界桌球大師賽，一場賽事逾8500觀眾入場，標誌香港重開復辦頂尖國際賽事，參賽大師們一致讚好，外界反應亦佳，對本地桌球運動發展固然是一支強心針，對於香港逐步重拾「盛事之都」聲譽，亦有正面作用。

桌球大師賽睽違5年再臨香江，8名參賽球手，除了東道主球手傅家俊和吳安儀，還有位居世界排名前列的名將。整項賽事創下多個第一，除了是疫情以來亞洲首次舉辦職業桌球賽，決賽日吸引逾8500人入場欣賞，更是世界桌球史上入場人數最多的賽事。本港「桌球一哥」傅家俊一再挫退強敵進級，成為在紅館一棒打147分的第一人，與奧蘇利雲上演夢幻決戰，僅以4：6不敵，表現可人，多名參賽的世界頂級選手均形容，從未想過場面如此「墟冚」。

咬緊牙關永不放棄

走出低潮指日可待

外國桌球賽事，一般不會在大型體育館舉行，現場觀眾人數不會太多，千多人已屬「大陣仗」，這次主辦單位以近似「搞騷」方式在紅館主辦賽事，雖然有球迷嫌坐「山頂位」只能看大屏幕，但現場整體氣氛甚佳。傅家俊在賽事期間打出 147分「滿分」，全場觀眾起立歡呼，掌聲雷動，氣氛熱烈有如足球賽事，在外國極為罕見，縱是見慣大場面的奧蘇利雲亦稱，賽事安排破格，現場氣氛一流，要向入場香港觀眾致意，若有機會定將重臨香江作賽。主辦單位透露，籌備賽事期間，一度擔心受防疫政策影響，原先打算為訪港球手安排閉環管理，可幸當局及時落實「0+3」，球手有更大活動自由，訪港體驗自然也較佳。今次大師賽口碑好，對於香港日後爭取舉辦世界桌球巡迴賽，相信有一定幫助。

傅家俊近年受眼疾影響，從事業高峰滑落，疫情爆發後，已有兩年多沒打職業賽。對於今次賽事有理想發揮，傅家俊賽後表示，經歷低潮更要咬緊牙關，「只要不放棄，什麼事都有可能發生」。傅家俊這番說話，何嘗不是香港的寫照？香港桌球總會表示，今次大師賽門票收入未能收回成本，但從宣傳香港效果的角度，無疑相當成功。未來數月，本港將陸續主辦多項大型盛事，包括國際金融領袖高峰論壇、國際七人欖球賽等。桌球大師賽是一個好開始，當局要好好把握勢頭，辦好各場盛事，繼續推進通關復常，爭取更多大型盛事落戶香港，為「盛事之都」省招牌。

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