社評：美國擴大限制科技輸華 中國應急起直追搞研發

限制先進晶片輸華

美國不斷更新禁令

美國自上屆政府開始，對限制高科技出口中國的措施，不斷提升和擴大範圍，先是針對個別企業，後變成整個行業。這次商務部宣布的新措施，只是一個「更新版」，並揚言會因應情况變化不斷更新。新措施包括，禁止美國公司向中國出口先進晶片及技術，還禁止向中國提供世界任何地方使用美國工具製造的某些晶片。雖然這是在原來的限制基礎上加碼，但從範圍之廣泛和針對性來看，是美國幾十年來對華出口技術政策的最大轉變。

加碼版的限制聲稱針對中國軍工行業，利用美國的超級計算設備和敏感技術，發展軍事、情報用途。然而，技術是中性的，1997年回歸前夕美國曾經一度禁止香港天文台購買用於天氣預報的超級電腦，後經保證設備不會為解放軍使用才撤銷禁令。這次的禁令，將31間中國企業、研究機構和團體列入「清單」，實則是軍用民用一併限制。美國商務部解釋，不希望影響商業用途的晶片出售，而且在中國設廠生產的晶片也不在限制範圍。另外，如果該產品由美國以外國家能夠生產，美國不會限制，即使在限制範圍內的產品，美國企業可以提出申請豁免，政府將以個案處理，逐一審批。

美國的半導體行業在多個精尖領域具有壟斷地位，所以禁令對中國的影響廣泛且深遠。然而，科研技術不可能在每一範疇都永遠處於絕對優勢，美國可以利用行業地位和外交力量，要求盟國配合對華實施限制，但總有企業為了利益可以突破美國的限制，中國也願意以更優厚的回報購買技術。同時，美國也為限制措施留有尾巴，允許美國企業申請豁免，而審批標準的寬緊，很可能會成為中美關係在不同領域的交換籌碼，也會為了照顧美國企業在市場競爭佔優而改變。這個號稱史無前例的禁令，確實是一個包羅萬有的工具，執行起來的變數很多。

科技的高低，瞬息萬變，今天的高科技，明天被超越以後就會被取代。中國在半導體技術落後於人，並不表示永遠處於下風，幾十年來被反覆證明的一個現實，就是西方限制中國的技術，經過一段時間，中國就有可能迎頭趕上，甚至反超前，而且發展科技還有彎道超車的做法，追趕並非釘在同一跑道，只有突破某一瓶頸，就有可能一騎絕塵。中國在發射原子彈之後製造出氫彈，只用了兩年零八個月，美國在原子彈與氫彈之間，用了七年零三個月，就是明證。

科技的高低，更可以用十年河東十年河西來形容，美國在上世紀80年代前，半導體處於絕對領先地位，產品在國際市場份額佔五成，後來被日本和韓國追上，市場份額丟了近兩成。美國從此奮起追趕，從設計到生產機械的研發，都投入大量人力物力，2020年市場份額達到47%。美國發展的軌迹與經驗，並非專利，只要有足夠的國力和實力，也可以迎頭趕上。

美國政府扶持半導體行業

投放研發和補貼秘笈可循

美國在半導體行業的領先地位失而復得，並無秘笈。投放在研發的資金，2020年達到740億美元，佔產品銷售額的三成，是僅次於醫藥行業的高比例，每一名員工的研發開支達到17.6萬美元。企業願意大幅投入研發，當然是有利可圖而為之，政府的扶持政策也必不可少，稅務優惠是最直接的手段，美國政府對發展半導體行業的積極程度，跟他們口口聲聲說的市場主導背道而馳，即使目前處於領先地位，拜登政府8月底又發出行政指令，增撥500億美元，用於補貼和鼓勵半導體行業，除本國企業受惠外，也能吸引外國企業到美國設廠生產和搞研發。

反觀中國半導體行業的情况，長期以來採取造船不如買船、買船不如租船，過度依賴外國生產的晶片，研發更是乏善足陳。近年美國不斷變本加厲的限制，才認識到國之大器必須牢牢端在自己手中才能可持續發展，但投放在研發的資金，只佔全球研發資金的6.8%，跟世界最大用家的大國不成比例。研發的稅務優惠即使逐步提高，仍然不能起到刺激的作用。雖然如此，還是有私營企業比如華為，能有高瞻遠矚的眼光，及早投入研發，不至於倒在美國的制裁之下，反觀眾多國企不思進取的表現，實在是難辭其咎。

中國與美國之間的角力，將會是全方位的，比併的是國力，要拿出當年在處處受壓的情况下研發原子彈的魄力與決心來發展半導體行業，才能掌握國之大器。

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