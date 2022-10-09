社評：制裁俄國美國發虎威 石油減產歐洲遇虎狼

美歐制裁俄羅斯措施盡出

俄羅斯能源出口收入反增

一切始於俄羅斯侵略烏克蘭，美歐聯合制裁俄羅斯殫精竭慮，俄羅斯國家預算四成來自石油和天然氣出口，任何能夠削弱俄羅斯財政能力的方法都在美歐考慮之列。美國提出罷買俄羅斯能源，歐盟成員國承諾自12月開始，停止從俄羅斯進口經海運石油，美國要求G7成員國對俄羅斯能源實施最高限價，歐盟成員國對此至今仍然意見分歧，就此舉行的峰會也未取得突破。而美歐採取的各種聯合行動，收效甚微，因為歐洲要在禁運限期前大量購入過冬能源儲備，以及俄羅斯給予中國和印度等買家更高折扣以轉移出口結構，俄羅斯今年至今的能源出口收益大增38%。

美國作為能源生產與出口大國，加上其國際影響力，對於調控石油價格還是有一定的工具。國際原油價格從俄烏戰爭爆發後一直拾級而上，至六月中達到120美元一桶，歐洲卻要響應美國減少對俄羅斯能源依賴，於是美國增加釋放戰略石油儲備，填補歐洲減少購買俄羅斯石油的缺口，總統拜登還親自出馬，訪問沙特阿拉伯爭取石油輸出國組織成員增產支持，石油價格連續下跌維持了將近100天。

美國發威令到國際油價下跌是出於為人為己的目的。美國通脹不斷上升，已經到了40年新高，國內油站價格從每加侖3美元上升到6美元，加速通脹升勢，民生負擔百上加斤，壓抑油價上升可以挽回總統拜登的支持率，同時也可以爭取歐洲支持抵制俄羅斯的能源出口，可謂一箭雙雕。但好景不常，周三石油輸出國組織連同俄羅斯的「油組+」宣布減產，油價掉頭向上，而且預料升勢將會維持一段時間。

能源價格是百業之本，油價上升將帶動通脹，對於美國通脹來說猶如火上澆油，距離中期選舉不足一個月，對於「四面楚歌」的民主黨來說，更是背水一戰。而對於歐洲來說，美元強勢已經是一大打擊，油價上升更是雪上加霜，一向溫飽無憂的歐洲各國，這個冬天將會特別冷。

油價上升被形容為一枚「能源導彈」，令美國本以為一箭雙雕的如意算盤打不響，從為人為己立即轉向「人不為己天誅地滅」，先是放風禁止石油產品出口，導致煉油廠家組織（AFPM）聯名去信拜登，力陳此舉不但對煉油行業和工人就業帶來打擊，並且對壓抑本國油價毫無裨益，白宮才放棄有關計劃。

歐洲則陷入進退兩難，歐盟成員國對於制裁俄羅斯的決心毋容置疑，但油價上升對民生的影響是繞不開的難關，德國率先採取發放現金補貼協助百姓紓困，卻惹來其他財力不足的國家質疑，導致對俄羅斯能源產品實施最高限價的制裁手段無法達成一致意見。

俄羅斯的能源出口收益，不但沒有受到美歐聯合制裁而被削弱，反制裁行動反而連下兩城。俄羅斯副總理諾瓦克在維也納出席「油組+」會議上，成功地游說與會成員國支持減產決定，並且揚言如果美歐實施最高限價，將會進一步減產，既打擊了美歐聯盟的合力，推高油價也有利於提高出口收益。不但如此，俄羅斯還提出可以啟動北溪二號線沒有受到破壞的管道，給德國輸送天然氣，雖然被德國拒絕，但攪動了德國國民對政府的壓力，動搖歐盟各國抵制的決心。

俄烏戰爭仍然膠著，鹿死誰手仍是未知數，但真正在背後角力的是美國和俄羅斯。美國發動對俄羅斯的抵制行動，罷買以及石油限價，歐洲本來就沒有能力全力執行，加上歐盟成員國之間的實力差異，以及對俄羅斯能源的依賴程度不一，更加難以步調一致。

沙特帶頭不給美國賣帳

美國轉向媾和委內瑞拉

窒礙全球石油供應的始作俑者是美國，伊朗和委內瑞拉去年的石油出口，還不及其高峰的三分之一和五分之一，這些都是美國對這兩個國家的制裁所致，現在白宮又放風表示將會跟委內瑞拉合作，提高石油供應，是否能夠如願以償，還要拭目觀之，觀乎總統拜登放下身段親自拜訪沙特阿拉伯王子，但返國後又高調表示譴責該國涉及殺害美國記者一事，不禁令人質疑，美國對於其他國家是否還能夠「呼之則來揮之則去」。

「油組+」宣布減產，沙特阿拉伯帶頭給美歐經濟「落井下石」，間接削弱美歐聯合制裁俄羅斯的效應。美國的霸主地位正在走下坡路已經得到反覆驗證，問題是中國以何種姿態及步伐填補美國損失的地位，世界百年大局轉變，正在不斷演變中。

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