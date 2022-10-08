社評：航空業復常路崎嶇 香港須適應新常態

運力年底僅疫前三成

0+0客量亦難V形反彈

據悉，國泰目標在18至24個月內招聘約4000名前線員工，為明年及其後幾年的復蘇作準備。而國泰企業事務總經理黃文傑透露，現時有足夠人手營運年底前恢復30%客運力的目標。30%這一指標令人失望，事實上，「0+3」入境檢疫措施實施以來，機場入境人次仍維持每日約5000至7000人，並無明顯升幅，有業界和學者都預料，即使進一步放寬至「0+0」，訪港旅客短期也難有V形反彈。

香港國際機場一直是亞洲國際客貨運的航空樞紐，無論在航班升降、客貨運量，疫情前一直穩佔區內領先地位，但疫情下卻遭冰封，一蹶不振。在今年6月的Skytrax全球機場排名中，曾經多年位居前列的香港國際機場跌出全球十佳，暴跌至第20。與此同時，不少鄰近地區恢復開放，至今年4月，新加坡樟宜機場、韓國仁川機場及日本成田機場的航班升降及客流量，均已反超香港。其中樟宜機場的航班升降量已較香港機場多三分之一，客運量更較香港機場高出近11倍，至上月初，樟宜機場平均每周客量已回復至疫情前約六成，航班數目亦恢復至疫情前的三分之二，預料在年底可恢復至八成。

航空業的復常，有其特殊的行業難點，由於過去兩年航空業接近冰封，國泰目前仍有三成飛機停泊海外，調回飛機、檢查維修、清潔消毒，都需要時間，故提升運力絕非朝發夕至。此外，人手短缺，招聘培訓都需時，據香港航空機組人員協會 ﹙HKAOA﹚稱，與兩年前相比，國泰機長及副機長已大減四成。除了航空公司，機場等配套人手亦不可或缺，否則，就會出現歐美多個機場今年暑假時出現的大批航班取消、旅客大排長龍、行李送抵延誤等大混亂，以致英國希斯路機場一度下令航空公司停止售票。

後疫情時代，全球旅遊業和航空業復蘇亦有先後。美國市場最早復蘇，其次是歐洲市場，但也都未恢復到疫情前水平。亞洲是最遲開放的地區，復蘇也最慢，國際航空運輸協會估計，全球航空運力要到2024年才能全面恢復至疫情前水平，亞洲會再慢一些。

依賴「北水」勿成習慣

宜積極進取拓新客源

香港要面對的現實情况是，過去本地各行各業多年的榮景，都得益於內地這一龐大的市場與客源。2019年，內地訪港遊客人次為4377多萬，佔全年訪港旅客總人數近八成。同年香港國際機場的客運市場中，東南亞佔25%，內地佔20%，台灣佔11%，而美加和歐洲合計不過15%。所以，過去在同新加坡的競爭中，內地市場是香港的優勢。

但在後疫情時代，內地全球最嚴的防疫政策，以及與香港遲遲不能免檢疫通關，都成為香港復常之路的無形障礙。內地遊客銳減，固然影響香港的航空、旅遊、零售業，就連外國公司撤離香港、外國商務客和遊客不來香港、外國航空公司停飛香港航線，都或多或少與無法經香港進入內地有關。

雖然最近有關中共二十大後內地放寬與香港通關的消息不斷流傳，但從內地的防疫政策取向看，對海外旅客完全開放入境的可能性，仍然微乎其微。所以，香港從政府到民間的各行各業，都要認清這一現實，放棄長期以來依賴「北水」的舊思維，採取適應新常態的措施，積極進取，大膽有為。以航空業為例，既然內地和台灣遊客短期無法大批來港，就應該着力開拓疫情前佔香港機場客量25%的東南亞市場和12%的日本市場；既然長途航線復蘇較慢，就應該大力發展短途航線；零售、會展和旅遊業都應該調整策略，從主要針對內地客調整為針對東南亞客；商務大客較少，就應主打年輕遊客市場。而在這方面，政府更應該扮演重要的規劃、引領角色，一方面積極主動爭取與內地通關，另一方面勿被動等待機會來臨，而應主動與東南亞等地區發展關係，甚至不妨重拾當年與星洲的「旅遊氣泡」構想，與已經開放的鄰近地區發展旅遊聯盟，打造互利互惠旅遊新線路。總之，事在人為，總比坐困愁城要強。

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