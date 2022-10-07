社評：聖誕旺季迎旅客 「0+0」落實不宜遲

整體形勢於港不利

振興旅業須加把勁

本港入境檢疫上月底由「3+4」放寬至「0+3」，首8天平均每日有 5747人次經機場入境，比放寬前一周的日均約4800人，無疑有所增加，但談不上可觀。入境處數據顯示，同期經機場出境者，比入境者每日平均多近900人次，無論出境還是入境人士，皆以香港居民為主，內地及其他地區訪客只佔兩至三成。疫情方面，「0+3」實施後，本港每日新增感染數字，連續多日維持在3000多宗水平，及至昨天重上「4字頭」，輸入個案有325宗，相當於總數約7.5%。當局表示，入境旅客陽性比例約3%，比社區檢測陽性比例（約1%）為高。

「0+3」方便港人出入境，但對於吸引商務客和一般訪客，作用並不明顯，唯有完全免入境檢疫，外地訪客才會真正「回流」。社會要求進一步放寬至「0+0」的呼聲，最近愈來愈響，政府似乎仍有保留。醫衛局長盧寵茂形容「0+3」是目前最好方案，平衡抗疫風險及經濟動力；問及何時可以「0+0」，財政司長陳茂波僅表示，面對疫情不能掉以輕心。

對外開關復常，輸入個案增加乃是必然，最重要是本港有混合免疫保護，就算社區疫情反彈，只要有效控制重症死亡，依然有條件繼續推進通關。放眼周邊國家，新加坡及馬來西亞等已免檢疫入境，日韓亦在加快開關。香港落實「0+0」是大勢所趨，旅發局表示已準備推出一系列推廣活動，迎接「0+0」，包括投入上億元做全球宣傳、向旅客贈送禮品及優惠券等。疫情初期，機管局曾用20億元買入約50萬張機票，旅發局表示可以協助機管局宣傳送出相關機票，希望政府不遲於聖誕節前落實「0+0」。

香港重振旅業荊棘滿途，開關步伐落後是原因之一，除此之外，整體環境形勢對香港也甚為不利。首先，美國加息令美元持續強勢，無論日圓、韓圜還是坡幣，兌美元匯價都下跌不少，可是港元與美元掛鈎，美匯強港元也強，這對於吸引外地客來港，本已相當不利。其次，香港與內地短期無望免檢疫通關，以往作為外國旅客訪華串遊目的地之一的優勢消失，少了一個重要賣點，競爭力下降，要吸引旅客專程來港遊覽，難度必然增加；反觀東南亞經濟今年表現相對理想，新加坡作為該區經濟、金融和航空樞紐，又已全面開關，優勢自然更為突出。形勢比人強，直至內地踏上對外開關之路前，香港恐怕在多方面都要持續打「逆境波」，若要復蘇旅遊業和航空業，必須花更大氣力。

對外通關無法半吊子

措施看齊已開關城市

疫前香港一年6500萬遊客到訪，八成為內地客，其他訪客合計約有1300萬人次，當中短程客佔800萬，來自東南亞及日韓等地。旅發局談及旅業振興策略，初期先集中於亞洲市場及商務客，大方向當然正確，然而若要趕上聖誕新年旅遊旺季，政府必須短期內宣布落實「0+0」，倘若拖至本月底或下月初公布，莫說無時間向外地宣傳吸客，本地旅遊相關行業也缺乏時間安排活動；航空公司無法調動更多人手安排航班，機管局免費派機票也無用。

「0+3」實施後，訪港旅客大抵都是「因事而來」，諸如探親訪友或公幹，屬於「剛性需求」，但對於休閒旅客而言，現在的香港，並無非來不可的理由。就算落實「0+0」、再無黃碼限制，倘若天天要「撩鼻」、頻頻做核酸，外地客自然會拿其他旅遊目的地情况做比較。「0+3」安排下，入境者7天內須做4次核酸檢測，萬一確診，隔離安排與本地感染個案劃一處理，即使不用入住社區隔離設施，至少亦要戴電子手環在酒店隔離，恐怕沒有多少外地旅客，願意冒這種隔離風險來港。

香港需要盡快對外通關復常，除了落實「0+0」，檢測要求等亦須盡可能跟區內已開關城市看齊，最起碼不可以令旅客太過反感抗拒。這一原則，同樣適用於機組人員檢疫安排。維珍航空近日宣布無限期停飛香港及關閉在港辦公室，主因是俄羅斯關閉空域，香港倫敦直航營運成本大增，惟無可否認的是，港府對機組人員檢疫限制，比很多地方嚴厲，對航空公司安排航班，的確構成嚴重影響。近日港府公布放寬本地（駐港）機組人員外站閉環管理要求，但對海外機組人員仍有較嚴格限制，包括在港期間須閉環管理，導致不少航空公司在港營運成本大增，以致遲遲未有增加班次。香港要重振旅遊業及航空業，大幅放寬對機組人員的活動限制，已是無可避免。

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