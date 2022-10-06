社評：強化基層醫療 應付高齡海嘯

安老業缺地缺人

居家安老須支援

本港現有150萬長者，約佔人口五分之一，預料5年後增至190萬。根據統計署推算，到了2039年，本港將有多達252萬長者，平均每3人就有1人是長者。人口老化與少子化現象結合，意味「雙老」家庭將愈來愈多。2016年，全港雙老家庭至少有29萬，移民潮的出現，有可能加劇這一趨勢。高齡海嘯逼近，政府現在就要及早部署採取行動，不能「講多過做」。

本港安老院舍嚴重不足，政府多年前推出「私人土地作福利用途」特別計劃，鼓勵持有土地的非政府機構提供更多院舍服務，又要求私人物業發展項目預留空間興建院舍設施，惟實際作用有限；上屆政府提出200億元購置物業作社福設施，成效同樣惹人懷疑。土地供應緊缺，嚴重妨礙增建院舍步伐，政府必須大舉加快造地，提供更多院舍宿位，不過就算硬件設施增加及時，也需要人手營運。安老業人手短缺，業界估計津助及私人院舍人手空缺至少兩成多，放寬院舍輸入護理員，可以紓緩問題，但當局亦須制訂安老業本地人力資源發展政策，培訓更多本地護士，以及開設獨立專業職系吸引年輕人入行。

安老業的困境，說白了就是缺地缺人，兩者皆是「老大難」問題。借力大灣區，理論上行得通，惟現實執行難度不宜低估，很多關卡障礙都要打通。為補安老業服務不足，當局有必要從社區照顧及基層醫療方面多下工夫。雙老家庭增多，「以老護老」未來將更普遍，當局需要加強對居家安老的支援，除了金錢津貼，更要為年長照顧者提供更到位更全面協助，例如增加日間暫託服務，已可減輕照顧者壓力。長者居家安老，最擔心就是生病。加強基層醫療，協助長者預防疾病，若遇小病痛，亦能在社區得到所需護理支援，毋須動輒到公院求診甚至住院，不僅可以令長者放心居家安老，更可減輕公院負荷。

基層醫療重點在於「治未病」，以社區為中心，側重預防，避免小病變大病。相比之下，專科及醫院服務，重點在於「治已病」，以醫院為中心。長者易有慢性病或長期病，基層醫療跟進他們健康狀况，協助控制病情，對於降低住院率和減輕醫療系統壓力，有一定幫助。早在港英時代，發展基層醫療已提上議事日程。回歸後，特區政府亦一再提出加強基層醫療服務，現實卻是整個醫療策略依舊「重治療、輕預防」，診治基層市民及長期病患者的壓力，依然高度集中在公院及公營診所。有調查顯示，年長病人因輕微病况而到公院求診，情况普遍，反映基層醫療的作用，並未得到有效發揮。

設專局統籌基層醫療

克服利益固化拓服務

政府推出長者醫療券，本意是鼓勵長者選用私營基層醫療服務，實際使用情况卻偏離原意。政府數據顯示，將醫療券用於預防護理的長者並不多。另外，政府在拓展基層醫療網絡方面，步伐亦嫌太慢。10多年前，政府提出設立社區健康中心，直至上屆政府才有較大進展，時任食衛局長陳肇始落力推動構建地區康健中心及健康站，截至今年8月，全港18區，尚有3區未有康健中心或健康站。醫衛局長呼籲市民由預防疾病做起，善用相關服務，然而由於宣傳不足，地區康健中心使用率普遍偏低。政府基層醫療健康發展藍圖已完成，不日公布。為了應付高齡海嘯未來對醫療系統形成的壓力，基層醫療發展，有必要提速提效。

基層醫療發展未如理想，牽涉統籌不力。成立法定基層醫療統籌局推動政策，對於整合社區醫療資源、加強人員培訓規劃、推動「醫社結合」、改善基層醫療服務可達性，具有重要作用。另外，當局需要針對基層醫療發展，制訂具體工作時間表及關鍵績效指標，責成相關部門和機構貫徹落實。基層醫療要靠不同專業範疇人員支撐，除了醫生，還需要護士、牙醫、中醫、物理治療師、營養師、視光師等提供多元化服務。香港醫療系統由醫生主導，利益固化、制度固化嚴重，以物理治療為例，病人必須經由醫生轉介，部分情况下，市民需要輪候公院專科，才可得到有效轉介信，等到接受物理治療時，病情可能已加劇。物理治療業界呼籲「求診免轉介」多年，面對重重阻力，遲遲未能落實。政府必須打破利益固化情况，為基層醫療發展減少障礙。

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