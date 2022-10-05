社評：通盤策略吸人才 關鍵在宜居宜業

產業政策要連貫

居住問題須解決

知識型經濟，人才比起資本，隨時更為重要，各地政府都出盡渾身解數，在全球化的人力市場中，爭逐各方各面優才。環顧香港周邊地區，深圳、新加坡等城市，多年來都相當積極，反觀港府在吸引人才方面，予人感覺一直是守株待兔，恃着背靠內地聯通世界的得天獨厚優勢，坐等各地人才前來。

以往一段長時間，特區決策者囿於「小政府、大市場」思維，甚少從產業長遠發展規劃的戰略高度，主動招攬和留住所需人才，談到經濟賣點，說來說去都是低稅率和所謂「最自由經濟體」。及至近年周邊競爭對手在創科發展等領域紛紛超前，加上國家規劃為香港帶來國際創科中心及中外文化藝術交流中心等新定位，特區政府才意識到要急起直追，積極延攬相關人才，未料偏偏遇上疫情，「背靠內地聯通世界」優勢無法好好發揮，對外通關步伐又落於人後，部分外資企業和人才選擇遷離香港；移民潮下一些本地專才移居他方，令到人才緊缺問題更形突出。

行政長官李家超近月再三表示要「搶人才」，財政司長陳茂波亦稱，「人才是創科最重要財產」，政府正為未來5至10年創科發展擬定路線及目標，重點之一將是引進入才。各界關注《施政報告》在爭人才方面如何着墨，有政黨建議免除來港專才置業雙倍印花稅（DSD），亦有人認為現時本港引入人才門檻太高，聚焦高端人才，為了應付近期流失大量中層的情况，當局應該降低引入人才門檻。

香港人口老化，意味勞動力有萎縮壓力。政府統計處2012年推算，本港2018年人力短缺約為1.4萬人；7年後統計處再做推算，本港2027年人力短缺將擴大至17萬人，橫跨所有教育程度。移民潮的出現，令到勞動人口進一步減少。有商界人士指出，目前各行各業都嚴重缺人，除了資訊科技、醫護、工程、教育等專業，甚至連普通文員也有人手不足情况，不過話說回來，勞動力不足與人才短缺是兩個不同課題，前者涉及人口政策，後者則涉及人才政策，兩者雖有重疊，卻非一塊銅板的兩面。

舉例說，香港醫生不足，解決之道當然離不開加強本地培訓，以及延攬海外合資格醫生，這是人才政策措施；相比之下，容許外來留學生在港「半工讀」兼職返工，又或歡迎外來人才在港「邊住邊搵工」等，做法較為敏感，稍一不慎，隨時引發「外人爭飯碗」、「商界借機壓低工資」一類爭議。香港勞動力萎縮，政府要有長遠人口政策，針對特定行業或工種，適度輸入勞動力紓緩人手荒，可以考慮，但處理一定要小心。

本港現有6個輸入人才計劃，內地或海外人士滿足相應要求後可申請來港就業，疫前每年約有5萬至8萬人申請，然而值得留意是，經由各項人才計劃引進、最終住滿7年成為香港永久居民者，原來只佔少數，由2012年至去年，平均每年僅5000多人成為永久居民，反映人才長遠留港意欲不大。放寬國際尖子來港工作限制、擴大現有輸入人才計劃名額、放寬專才申請計劃、增加獎學金支持本地及非本地學生，延長非本地畢業生在港工作時間，對於吸引人才，無疑有一定作用，可是包括大灣區其他城市在內的很多地方，其實都有提供各式各樣的經濟誘因和政策便利，香港要吸引外來人才，必須多從人才角度思考，了解並滿足他們的需要。

人才是否願意來港，離不開事業和家庭的考慮。當他們看到政府有長遠產業政策，措施不會朝令夕改、一時一樣，自然會有較強信心留港發展。香港作為國際大都會，有其獨特魅力，可是居住生活成本，卻會令人猶豫卻步。有關免除來港專才置業雙倍印花稅（DSD），若只是為了「托樓市」，不做也罷，就算真要為之，亦必須附加嚴格條件，提防炒賣樓宇。政府可以制訂不同津貼計劃，減輕外來人才居住成本，亦可借鑑新加坡等地經驗，興建「人才公寓」，由政府提供租務補貼，幫助初來香港或收人不高的年輕外來人才適應過渡；對於已經成家立室的專才，政府則應該考慮，可以在子女學業方面，提供什麼支援。

人才政策跨部門

積效指標要列清

人才政策涉及多個範疇，需多個政策局協調，例如「文化藝術人才」屬文化體育及旅遊局、「科技人才」屬創新科技及工業局，房屋配套則涉其他部門，特區政府需要打通各個關節，同時制訂關鍵績效指標，包括每年吸引多少人、什麼類型的人才等，確保人才政策取得理想效果。

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