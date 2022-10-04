社評：香港人上太空不是夢 特區鼓勵科研加把勁

香港科研實力足

全國選拔非陪跑

孩童時代，談到「我的志願」，總有人說希望成為太空人，只是隨着年月漸長，每個人都明白，在香港，想當太空人，連門徑都沒有，參與「少年太空人體驗營」一類活動，彷彿已是「最接近」的替代品。沒料到現在這個「征空夢」，竟然存在成真的可能。國家日前宣布展開第四批預備航天員選拔，數目介乎12至14人，包括7至8名航天駕駛員，3至4名航天飛行工程師，以及大約兩名載荷專家。有別過往，國家這次選拔載荷專家，將向港澳人士開放，意味港人有機會成為預備航天員，可以上太空。

載荷專家一般而言是科學家，又或特定專業領域的科研人員，主要負責做太空實驗研究，以及參與站務管理等日常工作。因應今次載荷專家選拔，特區當局將透過本地大學及政府多間研究中心招募科研人員參加，初選為期3周，之後再由內地當局進一步選拔，入圍本港專家需跟內地專家競逐僅有的載荷專家名額。根據特區政府說法，港區選拔不設固定名額，身分方面，參加者必須為香港永久居民中的中國籍公民，其與家庭主要成員均熱愛國家、擁護一國兩制，無犯罪紀錄；專業方面，必須在相關領域擁有博士學位，且有3年科研經驗；身體狀况方面，無論高度年齡及體格皆有限制，確保可以適應太空站工作環境。

香港創科發展，問題主要在於產業化；論科研，香港有10多所國家重點實驗室，有硬件有人才，由物理、化學、通訊、機械工程、材料科學到航天科技，均有相當實力，生物醫療和人工智能水平尤其出眾。國家載荷專家選拔向香港開放，反映本港科研實力得到國家肯定和信任。可以想像，要在本地和內地科研精英中脱穎而出，過五關斬六將，競爭必定激烈，然而正如本地科研界人士所言，整個選拔過程中，不覺得香港有何輸蝕，香港科研人員絕非陪跑分子。

善用選拔嘉許作用

趁機加強科普教育

港人上太空再非天方夜譚，當然跟國家航天發展一日千里，有着密切關連。由2003年中國首名太空人楊利偉乘坐「神舟五號」征空至今，國家不僅擁有載人太空站，還分別派遣探測器登陸月球及火星，採集月球土壤、觀察火星地貌。國家躋身航天大國，為本港科研人員提供了更多機會，無論是「嫦娥五號」登月採樣，還是「天問一號」着陸火星，本港大學都有參與計劃，為探測器研製裝置，印證香港與內地科研發展相輔相成。這次載荷專家選拔，對本港航天科技以至整個科研界，有重大鼓舞作用，即使能夠躋身港區入圍名單，已是一種榮耀。特區政府應該把握機會，善用初選提名，發揮嘉許作用，鼓勵一眾青年科學家為香港、為國家努力，從而鞏固香港科研根基，避免青黃不接。

以往香港對科研未夠重視，加上發展空間不足，不少本地博士生畢業後都轉到外國深造或工作。近年本港不少科研項目，都很倚重內地或海歸的研究人員。負責「天問一號」監視攝影機項目的理大學者吳波便提到，其10多人團體只有一人是香港博士畢業生，希望日後可以有更多「本地薑」參與科研項目。今次載荷專家港區選拔，特區政府強調不設固定名額，若有相當多的人合資格，可證明本港人才濟濟。本港年輕科學家應積極站出來嘗試爭取，與此同時，特區當局亦要做好初選工作，確保遴選有足夠透明度。

香港融入國家發展大局，既是為國家出力，同時亦為港人提供更遼闊的發展平台。大灣區發展綱要提出，推進港澳居民中的中國公民依法報考內地公務員工作，自2019年以來，廣東省和深圳當局先後招錄港澳人士當公務員，名額雖然很有限，卻是重要進展。載荷專家港區選拔是又一里程碑，日後港人參與國家層面事務的機會，只會有增無減。國家支持香港成為國際創新科技中心，特區政府需要致力營造重視科研的社會氛圍，當局應趁着載荷專家選拔，推動科普教育，培養下一代的科學興趣，告訴他們只要肯努力，原來他日真的有機會成為太空人。

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