社評：爭取「應通盡通」 讓香港關鍵產業盡快「通關」

香港澳門情况條件迥異

走不同抗疫路無從評議

香港對入境者實施0+3檢疫措施，如果外來輸入個案持續偏低而且沒有引致社區傳播，即可實施0+0，相當於對外實施全面通關，但對內通關可能會更加遙遠。澳門跟內地一般旅客的通關要求只有48小時核酸檢測報告，一旦實施旅行團可以到澳門，幾乎相當於全面通關。而澳門在宣布下月實施內地旅行團簽注的同時，表示跟香港的通關只會與內地放寬對香港要求同步，不會單獨給香港優待。香港和澳門的抗疫措施，孰優孰劣，又再成為城中話題。

澳門相比於香港，人口少面積細，產業單一，每天有數萬勞工穿梭澳門與珠海，一旦封關，澳門幾乎是全面停擺，抗疫辦法只有一個選擇，而且也有條件採取跟內地一致的措施。香港經過兩年零九個月的艱難曲折抗疫路，經歷過各種迥異的疫情，也採取過不同的抗疫措施，現在對病毒的認識、對疫情規律的掌握，已經較有把握，並摸索出一套符合香港實際的做法，也避免了過去一段時間翻來覆去的舉措。今後應當按照科學規律，適時調整措施，令香港逐步「復常」。

然而，放寬社交距離只會讓市民在市面活動更加自由，降低入境者的檢疫限制，只會恢復港人外出旅遊的方便，以及增加外國來港商旅的便捷，不能令香港全面回復到疫情前商貿興旺的局面，因為港人北上和內地人南來，還有一道難以踰越的「檢疫關」。

特區政府過去不斷請求中央，商議免檢疫通關的措施，也一度到了準備宣布通關的地步，然而第五波疫情突然來襲，通關路又艱難地走了9個月。如今經濟低迷下行不止，財政司長陳茂波預測今年負增長無可避免，跟內地全面通關的呼聲又再響徹雲霄。可是，內地的抗疫方針仍然是嚴防死守，特別是深圳經常因為外來輸入個案影響社區傳播，對香港的戒心難除，即使是大幅增加每天過關名額，也難以杜絕疫情外溢風險。加上內地防疫專家放風說不排除病毒仍在變種，以及為今年冬季疫情有可能爆發做準備，現時期望中央批准盡快實施全面通關，難度不小。

從疫情前每天幾十萬人進出內地關口，到現在每天只有數千，一下子要恢復舊觀，是不切實際的希望，但在嚴防死守與適度放寬之間，並非「一成不變」。套用過去要求檢測要「應檢盡檢」，接種疫苗要「應打盡打」的說法與做法，對於通關，是否也可以做到「應通盡通」？當然，中央與香港對哪些是「應通」旅客，應該盡快達成共識。

金融創科從業員不能通關

超級聯繫人角色難以發揮

香港經濟發展的目標是，維持並發展國際金融中心，開展創科產業，這是維持經濟增長以及增加增長點的不二法門。香港對外開關，只能是促進香港與外國溝通的單程路，而且國際市場看好香港可以連接內地，如果商旅客往來香港與內地限制多多，他們無法利用香港這個跳板，即使香港可以扮演超級聯繫人，港人來往香港與內地限制多多，這個角色也難以發揮效應。

「應通」是指國際金融和創科產業及相關行業的人員，會計師要到內地審計，地區總部設在香港而在內地有運營的企業僱員要經常到內地參與管理，內地研究人員要來香港參加國際會議和學術交流等等。「盡通」是指降低檢疫要求，比如在滿足接種疫苗以及多次核酸檢測的前提下，削減隔離天數，或者在醫學觀察期間能夠閉環管理，只往返酒店與辦事地點。

香港要維持經濟增長是燃眉之急，百業蕭條不但影響政府財政收入，還會影響社會穩定。如果國際金融業務與創科產業得到發展，不但有利香港經濟發展，香港也可以此「通關」融入國家發展大局。香港金管局下月在香港舉辦國際金融領袖投資峰會，如果香港對抵港旅客檢疫措施不放寬，恐怕難以令一眾國際金融領袖答應出席，但他們來港出席峰會，當然是想跟這些「應通」的人員有面對面溝通的機會。舉一反三，應通盡通已刻不容緩，中央與特區政府應該盡快就此商議。

特首李家超日前在國慶酒會上重申，特區政府在抗疫上不會「躺平」，在風險可控下盡量讓社會有最大的經濟活力，維持香港的國際競爭力。唯有讓能夠刺激香港經濟活力及維持香港國際競爭力的從業員，在往來內地做到應通盡通，香港的發展目標才有希望。

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