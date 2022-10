社評：北溪管道被炸羅生門 大國博弈變恐怖襲擊

位處海底保護措施足

非國家級軍力難施襲

「北溪1號線」管道東起俄羅斯維堡(Vyborg),經波羅的海通往德國,於2011年建成,「北溪2號線」管道去年建成,兩條管道走線大致平行,「北溪2號線」建成後尚未投入使用,但管道內已有部分天然氣封存。資料顯示,俄羅斯通過管道可向23個歐洲國家供應天然氣。泄漏事件,不僅造成環境污染,更嚴重威脅航運安全。

事發後,北約組織聲明稱「深切關注」,歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體稱,任何對歐洲能源基礎設施的「蓄意破壞」都「不可接受」,歐盟將採取「最強烈的回應」,歐盟官方僅稱,現時推測原因為時過早,德國經濟部長哈貝克亦拒絕猜測幕後黑手;美國務卿布林肯則表示,管道若真遭「蓄意破壞」,「不符合任何人利益」;克里姆林宮發言人聲稱,若無「國家行為者」(state actor)的參與,事件不可能發生,俄國總統普京直指罪魁禍首是「國家恐怖主義」;烏克蘭官員第一時間將矛頭對向俄羅斯,指俄方想要在歐洲冬季前「引發恐慌」;在聯合國安理會就此事召開的公開會議上,俄美雙方相互指摘。

歐洲大陸特別是德、法等國,是事件最大受害者,從推論看,烏克蘭和波蘭都是受益者,「北溪1號線」建成以前,80%的輸歐俄氣都是經烏克蘭的管道輸送,近年該線輸氣量已大減,故烏克蘭一直是「北溪」管道的最大反對者;強硬反俄的波蘭,是最早停用俄氣的歐洲國家,與挪威合建的另一條海底輸氣管道,本月將啟用。惟動機是一回事,能力又是另一回事,以烏、波的軍事實力看,能否製造如此精準打擊(波挪輸氣管道就在附近),頗成疑問。

俄美被質疑是兩大元兇。有西方情報官員直指是莫斯科所為,理由一是可在冬季到來之前增加對歐洲的威脅,二是天然氣價格上漲符合俄方利益,有報道指事發當日有俄軍艦艇在附近海域出沒。但俄方辯稱,兩條北溪管道都是俄資控股,事件令俄方蒙受重大損失。而且事發海底有大量北約的基礎設施,北約國家的飛機和船隻更多。有分析認為,俄方無理由放着對家的海底設施不炸,以自毀戰略資產來要挾對手,其掌控輸氣管道開關,已可對歐施壓,毋須毀掉手中最重要的籌碼。

戰後首襲公海設施

和平發展美景不再

俄方指美國施襲嫌疑最大,證據之一是曾任波蘭防長、外長的歐洲議會議員西科爾斯基(Radoslav Sikorsky)在社交媒體發的一張現場圖片,配有「謝謝你,美國」(Thank you, USA)的文字。此外,美國總統拜登今年2月的一番話亦被提起,他當時在與德國總理朔爾茨共同見記者時曾表示,若俄羅斯入侵烏克蘭,「北溪2號線」將不復存在,我們將終結它」(then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it ),並對記者說:「我向你們保證,我們能做到」(I promise you, we will be able to do it)。惟白宮發言人近日回應稱,拜登所說的「終結」,其實是推動德國政府凍結「北溪2號線」項目,與泄漏事件無關。五角大樓官員近日也澄清,美國「絕對沒有」參與破壞行為。

不過,自俄烏開戰以來,美國由於增加了對歐洲的液化石油氣(LGN)出口,確實獲益很多。既增加了收入,又徹底綁定了歐洲。不過,亦有分析認為,美國既已獲利,大可不必冒着得罪歐盟的風險,出此下策。但不排除有盟友願冒此風險,美國也樂觀其成,默許甚至助一臂之力。

丹麥官員預計,兩條管道內的天然氣將在日內漏完,屆時科學家與調查人員就較易進入現場,找出相關線索。惟從政治現實看,世人或永難知曉真相。今次事件,是自二戰以來在公海上針對民用基礎設施的最嚴重襲擊,揭開了國際政治博弈最黑暗的一頁,未來海底通訊電纜也可能成為新的目標。對照俄烏對扎波羅熱核電廠的炮擊、普京暗示不惜使用核武,更令人懷疑全球「和平與發展」的時代,是否已經走到盡頭?恐怖襲擊、黑客入侵、斬首暗殺、生化危機……當這些無底線手段成為大國博弈的新常態,世人只能不寒而慄。

