社評：放寬營業時間限制 不夜城復常還本色

社交措施再鬆綁

復常可以更進取

過去1個月，本港疫情由上萬宗的高位，顯著回落到每日大約三四千宗水平。本地個案即時有效繁殖率呈下跌趨勢，最新降至0.7446，即一名患者傳染少於一人，染疫住院人數亦見明顯下降，由早前高峰的3000人，降至目前1700人，新增入院病人由每日400入回落至150人。隨着本地疫情進入平整期，感染水平趨於平穩，醫療壓力有所減輕，亞博館的新冠治療中心，昨天起已轉為備用狀態，醫管局亦有空間逐步恢復正常服務量，照顧更多非新冠病人，之前暫停的普通科門診服務，得以陸續恢復，專科門診亦可望陸續增加診症名額。

香港面對新冠疫情，大致已具備混合免疫保護能力，繼續針對一長一幼谷針，是未來防疫工作重點，疫苗通行證昨起擴展至5歲或以上兒童，有助鼓勵更多兒童打針，為香港重開復常，提供更牢固基礎。政府上周宣布放寬入境檢疫政策，由「3+4」改為「0+3」（毋須酒店隔離只需3天居家醫學監測），為對外通關復常踏出重要一步，至於內部放寬方面，當局昨天公布，社交距離措施將進一步鬆綁。下周四起，食肆每枱人數上限，還有健身中心等表列處所每組活動人數，均由8人放寬至12人；宴會人數上限由120人放寬至240人，酒吧、夜店及夜總會每枱人數上限則由4人放寬至6人，快測陰性才可入場的要求則維持。另外，郵輪公海遊熔斷機制亦決定取消。

今年5月中，政府落實社交距離措施第2階段放寬，至今已有4個多月，食肆酒吧等處所，生意有一定恢復，但跟真正復原尚有明顯距離；政府派發電子消費券，對市道雖有短期刺激作用，但始終不是長遠之計。食肆回復12人一枱，有利業界生意，也方便市民過時過節團聚晚飯；年底至翌年春茗是中餐旺季，宴會人數上限增至240人，等於可以一如疫前般，擺20圍酒席，對於大型中式酒樓食肆，幫助尤大。疫下酒吧業大受打擊，即使近半年得以復業，生意亦一落千丈，蘭桂坊比疫前冷清不少，當局放寬每枱人數限制，無疑是正面消息，但業界更希望的，其實是放寬營業時間限制。

香港夜生活向以多姿多彩見稱，甚至成為吸引遊客的賣點，旺角灣仔等熱門「夜浦」地點，縱是凌晨兩三時，依然相當熱鬧，然而一場新冠疫情，卻令香港這個「不夜城」變得黯淡無光。食肆長期要在午夜12時前關門，大多數市民寧可早些歸家，無謂在冷冷清清的街上逗留。雖然近月酒吧可以營業至凌晨2時，但對於很多顧客來說，這個關門時間未免太早，無法盡興。新冠病毒不會消失，香港正逐步走出過去兩年多的疫情陰霾，邁向一種新常態。這個新常態，包括恢復對外通關，以及在抗疫不躺平下，實現最大程度的「復常」。當然，各界需要明白，「最大程度」復常，不等於一定可以100 %回到疫前狀態，但無論如何，恢復昔日多姿多彩的夜生活，應該是香港復常的一環。

恢復香港夜生活

世盃開鑼成契機

病毒傳播無分時段，食肆既然可以恢復12人一枱，宴會人數上限亦可倍增，看不到為何不能延長營業時間至凌晨甚或通宵；酒吧環境特別，鬆綁防疫措施，考慮需要周全，不過延長凌晨營業時間，風險理應不會特別大。以往每逢世界盃、歐國盃等大型賽事，不少市民都喜歡相約外出，三五成群一起睇波，為深夜如常營業的食肆酒吧等帶來可觀進帳。卡塔爾2022世界盃將於11月下旬舉行，不少比賽都是在本港午夜或凌晨3時開波，這是酒吧食肆催谷生意的機會，亦是重拾香港「不夜城」特色的契機。現在距離世界盃開鑼只有1個多月，政府是時候考慮放寬食肆酒吧等處所的營業時間限制，讓業界有足夠時間準備，包括增聘夜更人手以及展開宣傳推廣。

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