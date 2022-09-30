社評：金融峰會七欖省招牌 辦好盛事塑強勢復常

環球金融領袖級數足

防疫再鬆綁方便活動

今年初，第五波疫情肆虐，人心惶惶，政府先後於2、3月提出舉辦「國際金融領袖投資峰會」，以及復辦停賽3年的七欖，旨在帶出香港將會走出疫情的信息。半年過去，香港不僅抗疫形勢大變，開關復常亦面臨嚴峻競爭挑戰。雖然香港防疫限制近月持續放寬，但跟星泰等國家相比，步伐明顯較慢。金管局總裁余偉文亦稱，比起已全面取消防疫措施的國家，香港的投資吸引力，相對而言確是大減。兩個月前，不少人對金融峰會和七欖能否如期11月舉行，仍有甚多懷疑。外電更指歐美金融巨企高層會否出席峰會，取決於香港會否取消入境旅客3天酒店隔離安排，令人擔心金融峰會黯淡無光、盛事不似盛事，及至本周金管局交代峰會詳情，陰霾才得以消除。

金管局方面表示，峰會匯聚百多家全球重要金融機構主要負責人，當中超過30家機構由主席或行政總裁代表，其餘為高級行政人員或地區主管，另外亦有逾百名本地金融領袖或在港設有辦事處的機構代表。局方還邀請了內地金融監管機構負責人出席，跟與會領袖們交流。根據日程表，峰會前一天，與會者還獲安排到西九文化區Ｍ+參觀及晚宴。

受新冠疫情及外防輸入限制影響，近3年環球金融機構負責人甚少踏足香港，隨着歐美各地陸續通關復常，部分駐港金融機構人員不願接受檢疫防疫拘束，選擇離開香港，亦有機構將部分區內業務移往新加坡等地。這次金融峰會可望如期舉行，與會名單不乏響噹噹名字，對於展示香港復常重新連接世界，具有標桿作用，同時亦反映香港作為國家對外門戶，國際金融中心地位及優勢依然鞏固。M+與香港故宮館作為西九兩顆明珠，都是疫下開幕，踏足過的海外訪客寥寥。當局安排與會領袖造訪M+，正好可以對外宣傳「中外文化藝術交流中心」這個香港新定位。

金融領袖們日理萬機，充其量只能在香港短暫逗留，不會接受入境檢疫隔離；早前亦有報道指多家大行已表明，不接受港府僅為赴會高層提供「個人檢疫豁免」，理由是不想下屬認為公司高層搞特權。香港欲辦金融盛事「省招牌」，面對大行要求，政府討價還價籌碼近乎零。港府放寬入境限制，檢疫安排由「3+4」（3天酒店隔離4天居家醫學監測），改為「0+3 」，可說是金融峰會辦得成的必要前提，然而如何處理領袖們在港活動期間的防疫規範問題，當局暫時仍未有較為清晰的說法。

「0+3 」安排下，抵港人士首3天除了要做檢測，也不得去食肆或進行除口罩等高危活動。金融峰會領袖們將於西九晚宴，余偉文還提到，當局會提供「合理配套」，讓領袖們訪港期間可以如常開會、與駐港員工和大客戶等親身見面，建立人脈與聯繫。當局究竟準備以「特殊豁免」方式，處理領袖們的活動，還是打算在峰會舉行前，進一步鬆綁防疫限制，例如取消或放寬抵港人士持黃碼出入指定處所的限制，甚或將「0+3 」改為「0+0」等，惹人關注。

香港與內地短期難望通關，盡快恢復對外全面開關，是眼前現實選擇。香港需要吸引海外金融機構及人才「回流」，無可避免要跟其他已經全面開關的競爭對手看齊。香港社會已做到「混合免疫」，加上疫情正徐徐回落，未來兩三周若無大反覆，當局應該進一步放寬入境限制，讓參與盛事的外來賓客有良好體驗，這樣才能說服海外人士，香港真的在快步復常。

主辦盛事首重口碑

讓參與者留好印象

主辦盛事最重要是做到有口皆碑，讓參與者留下好印象，倘若劣評如潮、人人「耍手擰頭」，盛事隨時可以變成公關災難。金融峰會與七欖是年底本港兩場重頭戲，當局必須緊記這一點，務求將盛事辦得有聲有色。七欖所有外隊職球員抵港後，都要接受閉環管理，限制甚多，主辦單位解釋，他們無法及時因應「0+3」安排而作出調整。七欖外隊選手與一般訪客的需要不同，最重要是專心備戰，閉環管理影響未必太大，但當局應跟主辦單位商量，看看賽事哪些安排可以方便一些，以免讓選手或觀眾留下太差印象。七欖分多日舉行，最長一天賽事橫跨10小時。主辦單位表示，曾經提出在球場劃出「進食區」方便觀眾，惟未獲政府通過，暫定球場範圍「只准飲不准食」。這樣的安排，未免太過不近人情，當局應與主辦單位認真研究，有沒有合理合適的折衷方案。

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