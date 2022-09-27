社評：逆向貨幣戰如火如荼 英鎊遭殃似新興市場

美國以鄰為壑

英國昏招害己

美國聯儲局上周連續第三次加息0.75厘，同時釋出將會堅持加息遏抑通脹的強烈信號，刺激資金回流美國，美匯指數升見20年新高，其他貨幣兌美元全線受壓，歐元、加幣、日圓、韓圜、人民幣等無一倖免。多國央行為了穩定幣值和抗擊通脹，紛紛加息，日本政府則於上周罕有出手干預匯市，自1998年以來首度沽美元托日圓。昨天人民銀行亦宣布採取措施，限制人民幣貶值速度，穩定匯市預期。愈來愈多專家認同，現時全球正面對一場不見硝煙的「逆向貨幣戰爭」，而美國則是始作俑者。

以往人們談的貨幣戰爭，是各國透過競相貶值貨幣，爭取經濟優勢，眼下逆向貨幣戰爭的邏輯則剛好相反。美國挾美元霸權優勢，以刺激貨幣升值的政策，變相將自身通脹壓力轉嫁他人。對美國而言，強美元雖不利出口，但入口成本價格相對下降，有助為通脹減壓；對其他國家而言，由於糧食和石油等大宗商品進口多以美元計價，很多大企業亦背負美元債，強美元等於財政負擔更重，消費者百上加斤，輸入通脹壓力亦更大。美國這種以鄰為壑的自私自利政策，正把一些國家推向經濟危機，部分國家面對通脹和貨幣貶值壓力，唯有「競相加息」，「硬食」可能由此帶來的衰退之果。英國卓慧思政府則似乎認為，雖然現時英國通脹高企，加息無可避免，但可以透過大幅減稅，「抵消」加息對經濟衝擊，只是鎊匯英債近日急跌情况，已說明市場不賣帳。

英國上周公布半世紀最龐大減稅計劃，預計未來5年財政開支額外增加1610億鎊（約1.3 萬億港元），方案一出，劣評如潮。英國通脹直逼雙位數，大幅減稅刺激需求，形同為通脹添柴加薪。美國前財長薩默斯形容，卓慧思政府的減稅經濟學「幼稚兼一廂情願」，有人批評方案向小撮富人利益傾斜，市場則擔心，衰退迫在眉睫，英國當局還去大量舉債，貿易和經常帳「雙赤字」加劇，債務有失控之虞，結果觸發鎊匯及國債暴跌，英鎊兌美元匯率，繼上周五急跌3.5%，昨早一度再跌4%，低見1.035水平，之後收復部分失地，回到1.06水平。

短短兩周，英鎊一度跌逾一成，波動程度不似主流大國貨幣，反而更像新興市場貨幣，倘若走勢不變，英鎊兌美元跌穿1算，只是時間問題。英國依賴進口，糧食逾五成是舶來貨，主要入口商品包括石油，兼且以美元計價，英鎊大跌對民生影響很大。在香港，不少人持有英鎊，又或有親人居於當地，鎊匯暴跌自然備受關注；涉足英國生意較多的匯控和長實等，昨天也受累股價大跌。

美國通脹不退燒

貨幣危機接踵來

美國恃着美元霸權濫發鈔票，但英國並無這樣的「優勢」，一旦英國決心濫發鈔票去抵消赤字，結局只有一個，就是鎊匯跌、通脹升、債息飈。1992年英鎊曾遭索羅斯狙擊暴跌，一些大行分析師已警告，英國不久將來恐出現一場「新興市場式的貨幣危機」，英鎊可能會失去作為國際受尊重主要貨幣的地位，美國「末日博士」魯比尼甚至警告，1976年英國乞求 IMF救助的歷史，有可能重演。投資者揣測，英倫銀行本周有可能緊急開會，宣布大幅加息，藉以展示支持鎊匯的決心，可是遏抑通脹穩定匯率，不能只靠央行，政府必須配合。政客亂出昏招，飲鴆止渴，最終只會害苦國家，全民受罪。

當然，受美國貨幣政策打擊的國家，可不止是英國。俄國與西方鬥爭白熱化，美國變相將歐洲盟友推到抗俄最前線，面對俄國能源斷供，這個冬天，歐洲經濟處境相當凶險，歐元兌美元一樣有可能跌穿1算；日本政府干預匯市，杯水車薪，對日圓的支持作用有限。1980年代初，美國大幅加息遏通脹，亦曾導致美元急升，最終美國與盟友在1985年達成廣場協議，聯手壓低美元匯價。相比之下，現在美國一心只顧自己，除非國內通脹受控，否則極不可能跟其他國家合作去穩定國際主要貨幣匯價。

市場早前預期，美國通脹會隨着能源價格回落而降溫，然而事與願違，種種迹象顯示，華府濫印鈔票肆意派錢，導致需求過盛，正是通脹高居不下的原因，華府政客不肯改弦易轍，以為可以靠輸出通脹就能解決自身問題，最終可能導致全球經濟攬炒。全球貨幣貶值潮，人民幣兌美元雖受壓，但若與一籃子主要貨幣比較，表現尚算平穩，反觀部分亞洲國家，情况較為令人憂慮，亞洲金融風暴再起的可能不能排除。港元與美元掛鈎，金管局有充足彈藥支持港元匯價，但消耗程度有可能比預期快，息口趨升對經濟難免有影響，外圍形勢凶險，政府必須密切留意，小心應對。

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