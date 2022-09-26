社評：貪腐土壤仍在滋長 外來監督不可或缺

傅政華十八大以後連升三級

被判終身監禁不得減刑假釋

自十八大以來，全國檢察機關一共立案偵查貪腐案438萬件和470萬人。大規模查處貪腐，中共稱之為刮骨療毒式的自我革命，其動機以及成績都不容置疑。習近平上任後旋即頒布「八項規定」，對黨員幹部在施政和個人行為準則提出嚴格要求，並且在2016年進一步提出不想貪、不敢貪、不能貪，要從機制上有所保證，及後修改了《中共紀律處分條例》，將各種要求及處分方式條文化。

習近平對於打擊貪腐，是以從嚴治黨的角度開展和進行的，對黨員要求嚴格，一旦發現違規，嚴肅懲處，藉此達到不敢貪的目的。周永康等「六大老虎」被控多項罪名，都因為受賄被判無期徒刑。這次孫力軍等6人的「政治團伙」也被控多項罪名，其中孫力軍、傅政華和王立科3人因受賄罪，被判死刑緩刑，但緩刑過後轉無期徒刑，終身監禁，不得減刑、假釋。從處罰程度看，確實是更加嚴格，至於殺雞儆猴是否能夠令幹部不敢貪，卻不能樂觀。

官員因為巨額受賄而得到終身監禁的處分，已經是極限了，國際上絕大多數國家對於貪污罪都不會判處和執行死刑的。孫力軍等3人獲刑終身監禁是根據受賄罪名，但他們被指控的還有對中共而言更嚴重的罪行。孫力軍被指：「政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散佈政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本；為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙伙、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成伙作勢控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。」而有關政治野心、政治品質和拉幫結派等罪行，並非《刑法》規定，而是按照中共黨內的紀律處分條例，現在的判刑，名義上是按《刑法》違反受賄規定，實質上是因為「嚴重危害政治安全」違反黨內條例。

沒有人會對孫力軍等人的刑罰有意見，明面上按照《刑法》，實質懲處違反黨規，給出的信號是含糊的，幹部或許會認為，即使貪污巨款，只要不在黨內搞拉幫結派，就不會被重判。所以，能否起到不敢貪的作用，還是存在疑問。

至於如何達至不想貪，是通過要求黨員幹部不斷重讀黨章、反覆重溫入黨誓言、不停表示與黨中央保持一致？然而，從傅政華和王立科等人的罪行看，他們「從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，即是說他們從入黨一刻，就從未忠誠過，反覆要求他們「不忘初心」是毫無作用的，反而會令基層黨員反感，為什麼從未忠誠過的黨員，卻可以步步高陞，竊居高位。

官員從基層邊貪邊升級

內部監督機制未能臻善

要真正做到令黨員幹部不能貪，只有制度保證才能有效。從孫力軍等6人被起訴的罪名看，干犯的罪行都是從他們任職基層開始，而他們都在中共十八大以後平步青雲，傅政華從北京市公安局長連升三級，至公安部常務副部長和司法部長。不禁令人疑惑，為什麼他們在每升一級的時候，都沒有經過嚴格審核。財政部門要求開支要公開招標、審計部門對財政預算結算每年審計、組織部門對幹部表現每年考核，但他們幾十年來貪贓枉法，卻一直毫無察覺，是否說明對於限制幹部不能貪的制度失效，值得深思。

任何制度的執行都需要監督，中共採取的做法是由中紀委定時派出工作組到各基層單位實施監督，每到一個地方，都公開接受舉報的電話，也主動邀請基層幹部發表意見，確實起到很大的作用，很多貪腐案件都是通過這個辦法揭發和查處的。然而，如果紀委工作組辦事不力，或者官官相護，作用也會大打折扣，而且在平常狀態下如何接受群眾檢舉貪腐情况，也缺乏行之有效的機制。

內部監督未能完全發揮效應，貪腐土壤會繼續滋長，外部監督可以與內部監督互為補足，舉報渠道應該廣泛且敞開大門，甚至應該給予鼓勵措施，才能做到令熟悉政府部門運作的內部官員，以及必須與政府部門打交道的老百姓能舉報，中央需要保護舉報者，令他們不會被打擊報復，才能令他們敢舉報，而有關舉報得到認真調查和公正處置，才能令人想舉報。缺乏外部監督，貪官還會肆無忌憚地「前腐後繼」。

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