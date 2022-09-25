社評：俄頒動員令搞公投 對烏戰爭進新階段

動員公投挽救士氣

效果成疑或促變局

8月底以來，經過整訓、補充的烏軍，在南北兩條戰線發起了自開戰以來最大規模的反攻，在東北部戰線取得空前戰果。惟按照烏方宣稱奪回的8000平方公里土地，與開戰以來俄軍佔領的12萬平方公里土地相比，也只是一小部分；更重要的是，因俄軍主動撤離，並未損失太多有生力量。不過，戰局的逆轉，產生了心理影響，烏軍氣勢如虹，美歐的援助亦看到效果；俄軍士氣低落，一潰千里，更在倉促撤退之時，拋棄了當地的親俄官員和民眾，給烏東的親俄勢力造成嚴重心理陰影。莫斯科急於在當地搞「入俄公投」，就是希望重新恢復當地的人心。

上述被稱作「新俄羅斯」的地區，歷史上曾受沙俄和蘇聯中央政府統治250多年，與俄羅斯歷史、文化和經濟聯繫較深，莫斯科相對更容易控制。這些地區多是在蘇聯時期透過行政區劃調整進入烏克蘭版圖，而蘇聯時期各加盟國的所謂邊界，是在「聯盟永存」的前提下劃定。當聯盟解體，邊界就難免重劃，重劃邊界就難免開戰，就如南斯拉夫解體後爆發的血腥戰爭一樣。所以，當年蘇聯解體，看似和平分手，其實埋下戰爭伏線，只不過昂貴的代價由後人分期償付。因此，從格魯吉亞到克里米亞，從俄烏戰爭到「入俄公投」，都是莫斯科對西方主導的冷戰後秩序的反擊，當年蘇聯因冷戰失敗而丟失的地緣政治權益，普京要逐一取回。西方當然不會允許冷戰的勝利成果被奪走，雙方的衝突將日趨白熱化。

「入俄公投」一是標誌普京的「特別軍事行動 SMO」已經變質，背離其當初宣布的「去納粹化、去軍事化、中立化」的既定目標；二是意味關閉了與烏克蘭和西方之間談判和解的大門，剛在戰場上初嘗勝果的基輔，絕不會吞下這個苦果，美國和北約更不會在此情勢下逼烏上談判桌。普京的如意算盤是，既然無法全勝，不如將到手果實「袋住先」，挽回戰場失敗的顏面。上述4地併入後，烏軍反攻就是「入侵」，亦可在國內凝聚人心。

俄羅斯迄今在烏東十多萬平方公里的爭奪戰中，僅投入十多萬陸軍兵力，明顯是杯水車薪。現代戰爭，即使是超級強國，在異域作戰都面臨困境，美軍在伊拉克、阿富汗的遭遇，就是前例。所以，俄羅斯今次徵兵30萬，能夠守住既有戰果已經不易，若要擴大侵略版圖，動員規模還需擴大。

惟從今次局部動員初期反應看，效果頗成疑問。數十個城市的抗議示威，大批役男離境逃避，都顯示當今的俄羅斯與二戰時的蘇聯已不可同日而語。今天的俄國民眾，既無當年德軍兵臨莫斯科城下亡國滅種的危機感，對烏東的「歷史國土」和俄族同胞，亦缺乏認同感。更重要的是，普京賴以維持其統治的經濟寡頭集團和沙俄民族主義意識形態，已面臨危機，前者是因西方制裁利益受損，影響力式微，後者則因戰場失利，戳穿了普京的強人神話。惟俄國內變局會否如1917年般出現，變化方向是與西方媾和還是更加強硬，仍需觀察。

冬季較量見真章

中方不與之綑綁

「升級版」的俄烏戰爭「SMO2.0」將於即將到來的冬季上演，一方面，俄軍的擴員、訓練、給養補充需時數月完成，而冬季土地、河流冰封，有利於俄軍機械化部隊作戰；另一方面，歐洲將進入取暖高峰期，能源危機的嚴峻考驗即將到來。較早前俄軍開始轟炸烏克蘭電廠等基建設施，相信會陸續有來。據報烏克蘭電網6月起向歐洲輸電，俄羅斯針對烏電廠的打擊，或會進一步加劇歐洲的能源短缺。核武器被使用的風險雖然上升，但俄羅斯的表態更多還是在阻嚇西方，希望勿向烏克蘭提供更多攻擊性武器。

俄烏戰爭的升級以及曠日持久，將進一步加速歐洲在世界政經體系中的地位下降，去年中國GDP首次超越歐盟，超出幅度約2%，預料今年超出幅度將更多。西方藉俄烏戰爭，會對中國施加更大的外交壓力，甚至已經有制裁中俄經貿的呼聲出現。但俄烏戰爭亦間接令中國在中亞的主導地位更加突顯，遭俄阻撓20多年的中（國）吉（爾吉斯）烏（茲別克）鐵路終開始建設，是首條繞開俄國的中歐鐵路線，且軌道是按中國標準，而非俄羅斯標準設計。中國對俄烏戰爭立場，正如外長王毅前日見烏外長時所言，「一直致力於勸和促談」。這意味，中國的榮辱，不會與任何一方的勝敗綑綁。

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