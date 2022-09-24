社評：放寬限制方向正確 復常路線圖更重要

內外通關不牴觸

對外競爭已落後

疫情兩年多來，香港經濟以及各行各業，都經歷了極為嚴峻的「冰封」時期。香港的復常進度仍落後於周邊地區，雖然今次放寬措施受到社會各界的歡迎，但商家和市民亦對下一步的進一步放寬充滿期待。如果說，房屋問題是對政府效能的長期考驗的話，今次通關復常，則是新一屆特區政府決斷及執行能力的首場壓力測試。

政府強調防疫政策不會「躺平」，與內地與國際通關並不牴觸，與世界聯通要循序漸進，不希望「走回頭路」。事實上，將機場入境檢疫限制放寬到「3+4」之後，輸入個案在確診總數中所佔比例反有所降低，本港的確診數已從高峰時的逾萬宗，回落到5000多宗，公立醫院壓力緩解，醫管局表示，有望逐步恢復公立醫院約八成非緊急服務。在在顯示，本港的放寬入境檢疫措施，是有科學根據的。昨日在宣布機場入境檢疫措施放寬的同時，政府亦將「來港易」和「回港易」擴大到內地所有地區及澳門，且不設限額，顯示了港府對內外通關同時爭取的誠意。國務院港澳辦副主任黃柳權近日表示，特區政府對香港防疫政策的調整是「無可厚非」，亦毋須「去過度的解讀」，代表了中央對香港復常舉措的肯定。

現在的問題是，香港的復常進度，正面臨周邊地區的激烈競爭，日本、韓國、台灣近期紛紛宣布開放通關措施，幅度和力度都較香港大，新加坡更是擺明車馬，爭奪商機。到目前為止，今年已有至少6個大型展覽從香港轉移到亞洲區其他城市，包括水果、海鮮、美容、皮革、紅酒及珠寶，長此以往，勢必動搖香港作為「亞洲會展之都」的地位，不僅影響物流、酒店、零售、飲食等行業，更令近年來斥巨資興建的大型基建，如機場第三跑道、港珠澳大橋、西九高鐵站、啟德郵輪碼頭，都出現水靜鵝飛、門庭冷落的景象，令人扼腕。

所以說，復常之路不能歎慢板，也拖不起。與周邊地區相比，現有的放寬措施遠遠不夠。田徑總會原定11月舉行的香港馬拉松賽事「流產」，最終經與政府磋商，決定明年2月舉行。希望同樣在11月舉行的金融高峰論壇及國際七人欖球賽，不要再出現這樣的險情，這兩項盛事，被視為香港復常的重頭戲，不可再有錯失。所以，政府如果不能在11月以前進一步放寬檢疫措施，像多數人嚮往的「0+0」般，至少應該盡快交代復常的「路線圖」。

復常再出發工程

政府主導勿再拖

路線圖之所以重要，不僅是可以讓市民和國際上對香港的未來有明確期待，還因為復常是香港再出發的一項系統工程，不是朝發夕至，更不可一蹴即就。國際旅客和商人不會單純因為香港毋須檢疫隔離就蜂擁而至，事前需做大量配套準備工作，也須有前瞻性新思維，應對未來可能出現的新競爭環境和新業態。因此，復常必須由政府主導，以政策措施帶動，社會各行各業配合，才可以重塑和强化香港原有的競爭力，問題是，政府真的有所準備嗎？

就以本報日前報道的國泰航空公司大量機師流失為例，受疫情影響，今年第三季國泰機師人數較2019年12月減少900多名，減幅約27%，其中較有經驗的機師長流失逾四成。即使現時增加招聘，短期內亦很難彌補如此大的空缺，國泰承認，重建航班運力需要一定時間。航空業如此，其他行業如旅遊業、會展業亦有同樣情形，「冰封」兩年多，「解凍」亦需時。特首李家超都同意，香港需要立刻行動「搶人才」，但正如專家所指，若香港的防疫政策搖擺不定，或未來前景不清晰，就不能為外來人才提供信心。所以，政府若真如承諾般「循序漸進」，而非因循不進，現在就應盡快公布復常的路線圖，這不僅是香港參與國際競爭的需要，亦是未來香港「由治及興」的關鍵所在。

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