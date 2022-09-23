社評：重懲濫發免針紙醫生 從嚴執法遏防疫亂象

失德醫生唯利是圖

害命兼礙香港復常

警方近日在港九新界接連採取行動，分別拘捕多名涉嫌濫發免針紙的醫生及診所職員，現場一些求診者，亦因涉嫌串謀詐騙「買免針紙」被捕。有涉案診所位於元朗及天水圍，亦有位於油麻地及柴灣。綜合案情資料，警方是在接獲投訴或線報後，以「放蛇」或申請法院手令等方法，到場拘捕涉案人。被捕醫生年齡普遍較大，最年輕的也有51歲，其他的差不多全都超過六旬，年紀最大的更已年屆76歲。他們各自發出的免針紙數量都非常多，少則千多張，多則過萬張，最誇張的一宗，甚至超過14,000張，至於每張免針紙（或曰「診金」）的收費， 便宜者數百元，貴者可以高達3000至5000元。

新冠疫苗面世初期，一些市民對疫苗安全有疑慮，甚或懷疑疫苗功效，不願接種，結果香港為此付出沉重代價，今年初第五波疫情奪命9000，死者很多都是沒有打針的長者。時至今日，大多數市民都明白，接種新冠疫苗是預防重症死亡最有效方法，本地數據亦清楚說明，不管接種復必泰還是科興疫苗，只要打夠劑量，對於減少重症死亡個案皆有顯著幫助，至於打針後出現心肌炎等副作用的機率也很低。港大分析第五波高峰期數據，無論預防重症還是死亡，年逾六旬長者接種3劑科興或兩劑復必泰，保護率均達九成或以上；兒童及青少年方面，新近數據分析亦顯示，3至18歲接種兩劑復必泰或科興疫苗，預防重症保護率同樣超過九成。

本港新冠疫苗兩針接種率已達91%，三針率也達77%。當下香港急須通關復常，若想安全對外重開，必須全民打夠針，近月政府和專家顧問再三呼籲一長一幼打針，遺憾是社會仍有一小撮人出於不同原因拒絕接種，又或反對家人打針。買免針紙亂象，正是由此衍生。

政府年初推出「疫苗通行證」，市民必須接種疫苗或持有免針紙，才可進入餐廳等處所。當局對於簽發免針紙有嚴格準則，衛生署向醫生發出的詳細指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因，隨着醫學界對新冠疫苗認識加深，以往擔心可能會有過敏反應的病患，已確認適合接種。真正不適合打針者，可謂少之又少。有涉案醫生動輒一天發出上百張免針紙，數量之多明顯異乎尋常，尤其是醫生決定發出免針紙前，有責任先了解求診者病歷、做足檢查，根據臨牀判斷，確認當事人不適合接種。100名求診者，醫生就算每人只見5分鐘，也要500分鐘，相當於8個多小時。涉案醫生發出免針紙前，有否認真檢視求診者情况，相當可疑。

案情提到，有涉案醫生發出逾14,000張免針紙，如果每張收費500元，合計就是超過700萬元；有醫生涉濫發逾6600張免針紙，如果每張收費3000元，所得暴利更超過1980萬元。濫發免針紙牟取暴利，不僅唯利是圖，更有可能害了買免針紙的人，因為這些人可能是高危人士，任由他們出入高風險處所，一旦染疫，足以致命。對於罔顧人命和專業操守的失德醫生，當局必須嚴懲。「釘牌」對於已屆退休之齡的醫生，並無多大作用，追究刑事責任、由法庭定罪判囚兼充公非法所得收入，才有阻嚇力。部分市民也許以為，免針紙由醫生提供，責任不在自己，現實是當局一樣可以循串謀詐騙或行使虛假文書罪，追究刑責判監。醫生也好，市民也罷，切勿心存僥倖，以身試法。

巡查執法從緊

控疫不應躺平

濫發免針紙並非近月才有的亂象。今年3月，警方「放蛇」發現觀塘有診所涉嫌濫發數以百計免針紙，其後得知涉事醫生已離港。昨天警方公布的新案件，有被捕醫生早於今年2月起已涉嫌犯案，兼且持續多月；有居於涉事診所附近的街坊則向傳媒稱，大約半年前開始，診所外經常有人排隊輪籌。蛛絲馬迹早已存在，當局現在才執法，實嫌反應太遲。通關復常是香港眼前要務，不等於躺平面對疫情，濫發免針紙固然要嚴厲依法打擊，疫苗通政策一日存在，當局也有責任做足巡查工作，從嚴執法，確保市民和相關處所遵守規定。

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