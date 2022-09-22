社評：優化過渡房屋政策 控制成本實而不華

過渡房屋「短期鎮痛」

不足缺點需要正視

行政長官李家超將於下月初發表首份施政報告，土地房屋政策成為關注焦點。上屆政府預期，未來10年興建約33萬伙公營房屋，惟落成情况將是「頭輕尾重」，前5年建成的公營房屋單位約有10.9萬伙，僅佔目標落成量的三分之一，餘下三分之二要靠後5年追落後，最終能否達標，還要視乎造地建屋過程會否出現阻滯，倘若粉嶺高球場8公頃土地建屋計劃因為既得利益阻撓而被推翻，原本有望7年後落成的1.2萬個公屋單位，將化為烏有。

現時公屋平均輪候時間長達6年，當局若不設法應付眼前房屋供應斷層，恐怕連阻止輪候時間延長也做不到。未來5年公屋落成量，取決於之前5年造地情况。現屆政府強調「提速提量」建屋，成效如何，最快也要到下一個5年才能檢驗。相比之下，過渡房屋建造時間短，只要有現成土地，理論上一年左右就能落成入伙。截至今年6月，投入服務的過渡房屋單位超過5200個。對政府而言，過渡房屋已成為「短期止痛藥」，而對基層市民來說，能夠入住過渡房屋，始終比劏房為佳。

上屆政府提出過渡房屋計劃，目標落成量一再調高。去年政府表示，已覓得未來3年興建1.5萬個單位的用地，其後更進一步將興建目標增至2萬伙，根據上月官方資料，所需土地亦已覓得，現屆政府還打算優化過渡房屋政策。房屋局長何永賢表示，希望加高過渡房屋層數，從而增加單位數量。

港英時代，多區都有7層徙置大廈，惟居住環境相當差，更要共用廚廁。這些「臨時」房屋，存在了數十載，上世紀末才全面清拆。比起當年的7層徙置大廈，現在的過渡房屋，環境當然好得多。政府上月批出首個過渡房屋「加高」項目，樓高8層，每個單位除了有獨立廚廁，更有升降機。另外，過渡房屋用地，除了有部分是舊校舍或不適合大興土木建公屋的官地，很多都是發展商暫時借出的閒置土地，數年後便得歸還，意味相關過渡房屋不會像徙置大廈般長期存在。可是「針無兩頭利」，過渡房屋政策推行至今，不足之處和問題，同樣需要正視。

位於深水埗的首個過渡房屋項目「南昌220」，私人發展商2017年借出土地，2019年第三季動工，翌年夏天入伙。近百戶未住滿兩年，便因為借地期滿，須於本月底搬走，當中只有兩成半住戶及時上樓，近六成要遷往元朗等地的過渡房屋，約10戶因為生活需要不願搬到偏遠地區，結果只能重返私人市場，包括再住劏房。誠然，「南昌220」作為先驅項目，延宕兩年多才動工，情况較為特殊，但考慮到公屋供應量6、7年後才有機會顯著改善，倘若項目借地期偏短，日後出現「未住暖就要搬出」的情况，可能比想像多，居民被當人球，絕不好受。當局不能單求「湊夠」供應量，忽略相關問題。

過渡房屋有其效益，但成本控制同樣重要。雖然過渡房屋多以組合形式興建，借地期滿後，組件可以運往他處重用，可是由拆件、搬遷到重新搭建，涉及的開支也不少。根據房委會資料，目前每個公屋單位建築成本為61萬元，相比之下，政府撥款過渡房屋項目，平均每個單位也要50多萬元。假設政府欲將過渡房屋倍增至4萬伙，以每個單位50萬元計算，總撥款就要200億元；倘若過渡房屋加高至7 、8層是大趨勢，連同安裝升降機及維修等費用，整體成本將更高。

政府主導興建

控制質素成本

解決基層居住問題，加快造地興建公屋，才是釜底抽薪之道，過渡房屋治標不治本，政府在土地房屋政策和資源運用上，切勿捨本逐末。過渡房屋旨在為等候上樓市民，提供相對宜居單位，毋須蝸居劏房，隨着未來數年將有數以萬計單位落成，當局有必要在成本控制方面多下工夫，力求實而不華。目前參與過渡房屋發展的非政府組織超過30個，部分機構人力物力有限，對於房屋設計及建築，認識也不深，容易走「冤枉路」，荃灣「水管屋」設計因忽略實際問題最終擱置，導致過渡房屋興建延誤，正是一例。由政府或房協等經驗豐富的機構主導過渡房屋興建，落成後才交由非政府組織營運，有助統一標準，更有效控制成本與質素，做法明顯較為理想。

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