社評：渣馬「復生」充斥博弈味 全面復常難再歎慢板

復常步伐落後於形勢

政府辦盛事受制於人

新冠疫情爆發近3年，亞洲多國近月都已踏上全面復常之路，相比之下，香港無論外防輸入還是內防擴散，均比很多國家來得嚴厲，直接影響到本港主辦大型盛事。近月本港多項大型體育盛事告吹，包括香港十公里錦標賽、香港公開羽毛球錦標賽，至於世界龍舟錦標賽，明年亦將移師泰國。原定11月下旬舉行的第25屆香港渣馬，上周五亦一度傳出取消，政府與田總連日商討，及至昨天，總算「救回」賽事。根據田總最新公布，第25屆渣馬將於明年2月12日舉行，大會將嚴格遵守各項防疫指引，惟未提及參賽人數；政府體育專員德強回應時則說，參賽名額「暫時維持在2.5萬人」。

渣馬1997年首度主辦，疫情爆發前，每屆參與全馬及半馬的跑手，接近4萬人。回看香港渣馬歷史，只曾試過一次取消（2020年），原因正是新冠疫情。去年渣馬因疫情押後至10月舉行，儘管當時香港處於清零狀態，惟出於防疫考慮，當局只准1.8萬人參賽，另外田總還要遵守一系列防疫規定，諸如安排跑手分組流水式起步等。綜合各方資料，早於今年6月，田總已就本屆賽事安排，向當局提交首份計劃書，經過兩個多月磋商，雙方似乎仍未就參賽人數取得共識。及至上周五，事態急轉直下，田總以「未獲政府及時回覆」為由，取消11月渣馬，政府則對田總不等政府回覆便取消活動感到不解和失望，重申一直積極支持舉辦盛事，建議另覓日子舉辦。

這次「渣馬告吹」風波，事態發展峰迴路轉，不少地方都令人覺得事不尋常。根據田總方面說法，政府遲遲未回覆是否批准11月作賽，田總僅得兩個多月時間，不夠時間籌備，上周五決定取消賽事，純粹出於「技術原因」，「別無選擇」。可是政府人士卻提到，去年渣馬，政府同樣是在舉行前兩個月批出，言下之意是政府做法有先例可援，時間亦應該足夠。另外，田總上周五宣布取消賽事前，有否告知政府相關決定，也是一大疑問。若說田總跟政府「合作無間」，相關官員理應一早得知，反應不會如此錯愕。

當然，政府處理今次事件，明顯亦有問題。田總6月提交渣馬首份計劃書，將參賽名額定為3萬多人，接近疫前水平，遭政府拒絕。及至本月8日，田總召開記者會，公布賽事擬於11月20日舉行，參賽名額預定2.5萬個，要求政府一周後回覆，政府顯然沒有意識到這原來是一個「通牒」，如常走程序，將田總方案交予醫衛局等不同部門考慮，並無想過加快處理。

田總宣布取消渣馬同一天早上，體育專員楊德強接受訪問，提到政府原則上批准舉辦，但需再商討參加人數及防疫措施，當中特別提到，雖然田總主動將參賽名額減至2.5萬人，「但去年辦賽事時幾乎零確診，近期每日仍有數千宗」，政府「需要考慮更多」，倘若人數大幅下調，主辦方收支和商業贊助或會受影響，「所以商討像搖搖板般拉鋸」。有關說法反映田總與政府各有考慮，外界無法得知「拉鋸」過程每一細節，唯一肯定的是田總單方面宣布取消11月渣馬後，政府急急再與田總磋商，最終「暫時維持」2.5萬人參賽。若有人因此得出「政府為挽盛事被迫跪低」的印象，似乎也不能說是毫無理由。

政府宜化被動為主動

交代終局復常路線圖

渣馬不止在港舉行。今年12月，新加坡也將舉行渣馬，參賽人數定在5萬，由於當地已全面開關，海外跑手只要完成接種新冠疫苗，入境即可自由活動免檢測免隔離。香港疫下復常步伐繼續落後於周邊國家，競爭形勢只會愈益被動，就算政府想爭取主辦大型盛事，討價還價本錢亦會愈來愈少。政府今夏積極籌備11月主辦金融高峰論壇，根據上月初外電報道，多間大行高層都將香港豁免指定酒店檢疫，作為赴會大前提。隨着港府短期內料將公布「0+7」入境檢疫安排，問題似乎得到解決，然而事態正正突顯政府的被動處境。

香港是高度開放小型經濟體，缺乏本錢抗逆外圍大勢，特區政府疫情管控落後於形勢，一旦有求於人，必然容易受壓，大型盛事合作伙伴一定會趁機要求港府鬆綁防疫措施，與已經復常的國家看齊。特區政府與其一再被人牽着走，不如化被動為主動，改變現時疫情管控思維，早日交代全面復常終局藍圖。

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