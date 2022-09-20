社評：對外通關時不我待 「0＋7」落實莫再拖

爭取本月下旬落實

放寬步伐可更進取

過去數月，香港經濟踏上復常之路，失業情况逐步改善，統計處昨天公布最新失業率為4.3%，較上月數字下跌0.2個百分點，社交距離放寬持續，加上第二階段消費券暑假期間發放，對刺激市道支持就業，發揮了一定作用，然而下半年經濟表現，能否取回上半年失地，仍是一個未知數。政府今年一再調低經濟增長預測，能有輕微增長已屬萬幸。財政司長陳茂波近日表示，經濟低迷下，政府收入未如預期，開支卻上升，本財年可能錄得逾千億元赤字，遠高於年初預算案估算的563億元，財政儲備或會降至約8000億元。

8000億元儲備，相當於港府超過一年的開支，比起SARS期間港府儲備僅及9個月開支，情况尚可，然而放寬社交措施所起到的經濟刺激作用，始終有局限，政府也不可能一味靠消費券等措施撐市道。比起動用額外公帑紓困保就業，盡快通關搞活經濟，來得更為實際，亦更符合各界期望，陳茂波也表示，跨境往還便捷是「恢復經濟動力的核心所在」。清零早已不是香港抗疫目標，除非內地防疫政策短期內有大變，否則兩地通關難有重大突破，推動「逆向隔離」增加北上配額，相信已是極限。相比之下，全面對海外開關，不僅可為，更具迫切性。剛結束東盟訪問的商經局長丘應樺提到，當地官員都希望香港可以盡快減省一些檢疫規定，令商貿往來更順暢。

近期社會要求對外通關聲音此起彼落，醫衛局長盧寵茂日前表示，政府正積極考慮將入境檢疫及醫學監察措施，由現行的「3＋4」改為「0＋7」，意味毋須酒店檢疫，惟未有交代時間表。丘應樺則預計，就着調整檢疫限制一事，政府「很快會有決定」。

今個夏天，本港疫情一度復熾，每日新增感染個案一度過萬，但住院重症死亡情况，遠比今年初第五波高峰期輕微；醫療系統壓力雖增，但未至於無法應付。谷針方面，八旬以上長者首針率近日突破七成，亦屬可喜消息。當然，由谷針到減少住院、重症及死亡，本港仍有進一步改善空間；因應大多數感染者皆屬輕症，當局亦可考慮調整新冠病人入院及出院標準，從而減少對其他醫療服務影響。無論如何，香港經歷了年初疫情洗禮，抗疫形勢已截然不同，隨着絕大多數市民完成疫苗接種，社會達至「混合免疫」狀態，只要繼續加緊催谷一長一幼打針、避免醫療系統負荷太大，就可放心推動對外通關復常，與國際接軌。

根據衛生署數字，本地新增感染個案，過去一周徐徐回落，未有因為中秋節假期而出現明顯反彈，昨天更降至6000多宗水平，至於輸入個案方面，亦保持平穩，平均每日錄得約150宗，佔整體抵港旅客少於3%，相當於每日新增感染個案約2%，現在不放寬入境檢疫限制，更待何時？「0+7」安排，愈早落實愈好，本月下旬是合適時機，根本無必要再拖，等到11月金融高峰論壇舉行前才執行，已嫌太遲，當局甚至可以考慮再進取一些，直接改為「0+4」或「0+3」。

持陰性證明才可來港

多此一舉應馬上取消

外防輸入政策太嚴，影響香港競爭力，大型盛事取消或移師周邊國家，乃是重要警號。隨着愈來愈多國家地區全面對外重開大門，即使香港改行「0+7」，對很多外地客而言，依然有門檻，畢竟7天醫學監測期內，除了天天做快測兼定期接受核酸檢測，還要面對「疫苗通」黃碼出入處所限制。就算當局認為現在不宜一步跳到「0+4」或「0+3」，亦可考慮視乎情况，適度調整「黃碼」活動範圍規限。當下很多國家已大幅縮減新冠病毒核酸檢測服務，迄今港府仍規定來港人士，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明始能登機，一來對有意來港者非常不便，二來他們抵埗後亦要在機場做核酸檢測，原有安排多此一舉，徒添往來障礙，應該馬上取消。

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